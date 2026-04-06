Câte zeci de mii de euro a primit eliminatul Ceanu Zheng, de la Antena 1, pentru cele 13 săptămâni la Survivor

Ediția cu numărul 39 a emisiunii Survivor, difuzată pe 5 aprilie 2026, s-a încheiat cu plecarea lui Ceanu Zheng din competiţie. Concurentul de la Antena 1 a părăsit Republica Dominicană după 13 săptămâni de concurs, perioadă în care a reușit să se impună ca una dintre prezențele constante ale echipei roșii.

Duelul care i-a adus eliminarea a fost disputat împotriva Biancăi Giurcanu, într-o ediție în care Marian Godină și Cristian Boureanu au beneficiat de imunitate la Consiliul Tribal, ceea ce a schimbat complet strategia Faimoșilor.

Cheanu Zheng a fost eliminat de la Survivor

În urma voturilor, Bianca a fost trimisă să lupte pentru locul ei în concurs, însă colanul de imunitate personală câștigat de unul dintre colegi l-a adus și pe Ceanu în fața duelului. Confruntarea a fost una dificilă, încărcată de presiune, iar traseul a pus la încercare rezistența și concentrarea ambilor concurenți.

Deși au dat tot ce au putut, doar unul dintre ei a reușit să rămână în junglă. Bianca a terminat proba în timp util și s-a salvat, în timp ce Ceanu a fost declarat eliminat.

Câte zeci de mii de euro a primit pentru cele 13 săptămâni petrecute în competiţie

La plecare, acesta a transmis un mesaj emoționant colegilor și publicului.

„După cum am spus încă de la început, iau lucrurile așa cum sunt. Nu a fost să fie, probabil locul meu nu este aici. Îmi pare extrem de rău că îmi las colegii față de care m-am atașat. Am ajuns să ne înțelegem foarte bine, dar ăsta este Survivor! Sper din toată inima să fie bine la ei de acum încolo! Ne vedem acasă cu cel mai mare drag! Să aveți grijă de voi și să nu vă fie foame!”, a spus Ceanu.

Pe lângă experiența intensă trăită în Republica Dominicană, eliminatul a beneficiat și de o remunerație considerabilă, acesta primind câte 2.000 de euro pentru fiecare etapă parcursă. Ceanu Zheng a rezistat 13 săptămâni în competiție, ceea ce înseamnă că a acumulat 26.000 de euro pentru prezența sa în show.

