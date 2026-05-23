Acasă » Știri » Se schimbă programul Casa Verde. Cum se vor acorda vouchere pentru beneficiari, din 2026

Se schimbă programul Casa Verde. Cum se vor acorda vouchere pentru beneficiari, din 2026

De: Emanuela Cristescu 23/05/2026 | 11:23
Se schimbă programul Casa Verde. Cum se vor acorda vouchere pentru beneficiari, din 2026
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Programul „Casa Verde” ar putea intra într-o nouă etapă, după ce ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a confirmat că sunt în lucru o serie de schimbări la nivelul schemei de sprijin. Oficialul a anunțat că se pregătește o ajustare a modului în care funcționează finanțarea, în contextul actual al pieței energiei.

Programul „Casa Verde” intră într-o nouă etapă, cu accent clar pe stocarea energiei. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că schema de sprijin va fi reconfigurată, iar bateriile pentru panourile fotovoltaice vor deveni piesa centrală a finanțării.

Se schimbă programul Casa Verde

Pe scurt, statul vrea să încurajeze nu doar instalarea de panouri, ci și păstrarea energiei produse, iar ajutorul ar urma să fie oferit sub formă de vouchere, ca și în edițiile anterioare.

Unul dintre cele mai importante puncte anunțate este un nou program dedicat exclusiv bateriilor, cu un buget estimat la 400 de milioane de lei. Buzoianu a declarat că proiectul este considerat strategic și vine ca o completare a investițiilor deja făcute prin AFM.

„Avem de asemenea și un proiect nou de baterii care va fi de 400 de milioane de lei. Proiectul de baterii este un proiect strategic”, a precizat ministrul Mediului.

Schimbarea majoră este că sprijinul nu va mai fi limitat doar la cei care au primit deja bani pentru panouri fotovoltaice. Practic, și românii care și-au montat sisteme din fonduri proprii vor putea aplica pentru finanțare destinată bateriilor.

„Nu vom limita programul doar la cei care au primit deja finanțare prin Casa Verde Fotovoltaice. Și persoanele care și-au instalat panouri din bani proprii vor putea solicita sprijin pentru baterii”, a transmis Diana Buzoianu.

Valoarea exactă a voucherelor nu a fost stabilită încă, însă autoritățile au anunțat că vor ajusta sumele în funcție de evoluția pieței, unde prețurile pentru echipamente au scăzut semnificativ în ultimii ani.

În paralel, se discută și introducerea unor criterii noi legate de originea echipamentelor. Mai exact, Guvernul analizează varianta ca o parte din echipamentele finanțate să fie produse sau asamblate în Europa, inclusiv bateriile, idee inspirată din alte programe precum Rabla.

„Ne uităm inclusiv la posibilitatea introducerii unui criteriu privind echipamente fabricate sau asamblate în Europa, inclusiv pentru baterii, deși este mai dificil de aplicat decât în cazul programului Rabla”, a explicat ministrul.

Când va fi lansat noul format

Autoritățile speră ca noul format al programului să fie lansat în toamna acestui an, însă nu este exclus ca startul să fie grăbit, în funcție de aprobări și buget.

Pe lângă schimbările de la Casa Verde, ministerul vine și cu o nouă linie de finanțare dedicată biodiversității. Este vorba despre proiecte pilot și programe LIFE, cu un buget de aproximativ 10 milioane de lei, care ar urma să fie folosite pentru inițiative de protecție a mediului și conservare a naturii.

„Din ultimii ani de zile am prevăzut și o cofinanțare pentru programe LIFE de 10 milioane de lei. Asta înseamnă proiecte care sunt țintite pe zona de biodiversitate”, a mai declarat Diana Buzoianu.

VEZI ȘI: Casa Verde Fotovoltaice 2026. Când ar putea demara programul anul acesta
Cât te costă, de fapt, panourile solare pentru o casă de 100 mp. Suma reală din 2026

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
BANCUL ZILEI | Copiii și bătrânii
Știri
BANCUL ZILEI | Copiii și bătrânii
Curtea Supremă de Justiție a sesizat CCR! Argumentele prin care susțin că modificările aduse CPP nu sunt constituționale
Știri
Curtea Supremă de Justiție a sesizat CCR! Argumentele prin care susțin că modificările aduse CPP nu sunt constituționale
Ce spune psihologia despre oamenii care ajută chelnerii să strângă masa
Mediafax
Ce spune psihologia despre oamenii care ajută chelnerii să strângă masa
La ce trebuie să te uiți când vrei să-ți cumperi un apartament. Inginer structurist: „Dacă dezvoltatorul este de bună-credință, îți dă cartea tehnică”
Gandul.ro
La ce trebuie să te uiți când vrei să-ți cumperi un apartament. Inginer...
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Prosport.ro
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Dezbatere aprinsă pe tema divulgării salariului la recrutare. Ce spun angajatorii și angajații. „Să lucrezi pe gratis, dacă se poate”
Adevarul
Dezbatere aprinsă pe tema divulgării salariului la recrutare. Ce spun angajatorii și angajații....
Toți oamenii ayatollahului: aliații Iranului învață să se descurce singuri
Digi24
Toți oamenii ayatollahului: aliații Iranului învață să se descurce singuri
Statul degeaba, ingredientul secret al creativității: de ce creierul are nevoie de momente fără stimuli
Mediafax
Statul degeaba, ingredientul secret al creativității: de ce creierul are nevoie de momente...
Parteneri
Secretul lui Heidi Klum să ardă mai multe calorii, fără să meargă la sală. Cum se menține modelul la 52 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Secretul lui Heidi Klum să ardă mai multe calorii, fără să meargă la sală. Cum...
FOTO. Imagini hot cu cea mai frumoasă voleibalistă din lume în costum de baie
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu cea mai frumoasă voleibalistă din lume în costum de baie
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
La ce aliment a renunțat Daciana Sârbu de două luni? „Sufăr pentru că îi iubesc, îi mănânc cu mare plăcere!” Câte kilograme vrea să slăbească?
Click.ro
La ce aliment a renunțat Daciana Sârbu de două luni? „Sufăr pentru că îi iubesc,...
Cum verifici online vechimea în muncă. Procedura prin care afli dacă toate perioadele lucrate apar în evidențele Casei de Pensii
Digi 24
Cum verifici online vechimea în muncă. Procedura prin care afli dacă toate perioadele lucrate apar...
EXCLUSIV „Orașul-fantomă” unde Legiunea Străină se pregătește pentru războaie. Digi24, imagini în premieră din Franța
Digi24
EXCLUSIV „Orașul-fantomă” unde Legiunea Străină se pregătește pentru războaie. Digi24, imagini în premieră din Franța
Tragedie în lumea automobilismului din SUA. Unul dintre cei mai titrați piloți NASCAR a murit la doar 41 de ani
Promotor.ro
Tragedie în lumea automobilismului din SUA. Unul dintre cei mai titrați piloți NASCAR a murit...
BANCUL ZILEI. Gheorghe: - Ioane, dacă eu m-aș însura cu soră-ta, noi doi ce-am fi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Gheorghe: - Ioane, dacă eu m-aș însura cu soră-ta, noi doi ce-am fi?
VIDEO | Baterie externă explodează în lift: imagini șocante
go4it.ro
VIDEO | Baterie externă explodează în lift: imagini șocante
De ce dinozaurii carnivori aveau brațe așa mici?
Descopera.ro
De ce dinozaurii carnivori aveau brațe așa mici?
Oficial: când se lansează noul joc al seriei World of Tanks
Go4Games
Oficial: când se lansează noul joc al seriei World of Tanks
La ce trebuie să te uiți când vrei să-ți cumperi un apartament. Inginer structurist: „Dacă dezvoltatorul este de bună-credință, îți dă cartea tehnică”
Gandul.ro
La ce trebuie să te uiți când vrei să-ți cumperi un apartament. Inginer structurist: „Dacă...
ULTIMA ORĂ
Cum arată viața actriței după divorț. A avut nevoie de terapie: „Am anxietate, mai nou”
Cum arată viața actriței după divorț. A avut nevoie de terapie: „Am anxietate, mai nou”
BANCUL ZILEI | Copiii și bătrânii
BANCUL ZILEI | Copiii și bătrânii
Curtea Supremă de Justiție a sesizat CCR! Argumentele prin care susțin că modificările aduse CPP ...
Curtea Supremă de Justiție a sesizat CCR! Argumentele prin care susțin că modificările aduse CPP nu sunt constituționale
Ținuta bizară purtată de Francesca de la Insula iubirii la propria nuntă. Invitații nu se așteptau ...
Ținuta bizară purtată de Francesca de la Insula iubirii la propria nuntă. Invitații nu se așteptau la așa ceva
125 de lei în plus la pensie pentru toți pensionarii români din această categorie, de la 1 iulie ...
125 de lei în plus la pensie pentru toți pensionarii români din această categorie, de la 1 iulie 2026
Mesaj dur de la Kremlin. Vladimir Putin trece la pasul următor
Mesaj dur de la Kremlin. Vladimir Putin trece la pasul următor
Vezi toate știrile