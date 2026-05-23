Se schimbă programul Casa Verde. Cum se vor acorda vouchere pentru beneficiari, din 2026

Programul „Casa Verde” ar putea intra într-o nouă etapă, după ce ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a confirmat că sunt în lucru o serie de schimbări la nivelul schemei de sprijin. Oficialul a anunțat că se pregătește o ajustare a modului în care funcționează finanțarea, în contextul actual al pieței energiei.

Programul „Casa Verde” intră într-o nouă etapă, cu accent clar pe stocarea energiei. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că schema de sprijin va fi reconfigurată, iar bateriile pentru panourile fotovoltaice vor deveni piesa centrală a finanțării.

Pe scurt, statul vrea să încurajeze nu doar instalarea de panouri, ci și păstrarea energiei produse, iar ajutorul ar urma să fie oferit sub formă de vouchere, ca și în edițiile anterioare.

Unul dintre cele mai importante puncte anunțate este un nou program dedicat exclusiv bateriilor, cu un buget estimat la 400 de milioane de lei. Buzoianu a declarat că proiectul este considerat strategic și vine ca o completare a investițiilor deja făcute prin AFM.

„Avem de asemenea și un proiect nou de baterii care va fi de 400 de milioane de lei. Proiectul de baterii este un proiect strategic”, a precizat ministrul Mediului.

Schimbarea majoră este că sprijinul nu va mai fi limitat doar la cei care au primit deja bani pentru panouri fotovoltaice. Practic, și românii care și-au montat sisteme din fonduri proprii vor putea aplica pentru finanțare destinată bateriilor.

„Nu vom limita programul doar la cei care au primit deja finanțare prin Casa Verde Fotovoltaice. Și persoanele care și-au instalat panouri din bani proprii vor putea solicita sprijin pentru baterii”, a transmis Diana Buzoianu.

Valoarea exactă a voucherelor nu a fost stabilită încă, însă autoritățile au anunțat că vor ajusta sumele în funcție de evoluția pieței, unde prețurile pentru echipamente au scăzut semnificativ în ultimii ani.

În paralel, se discută și introducerea unor criterii noi legate de originea echipamentelor. Mai exact, Guvernul analizează varianta ca o parte din echipamentele finanțate să fie produse sau asamblate în Europa, inclusiv bateriile, idee inspirată din alte programe precum Rabla.

„Ne uităm inclusiv la posibilitatea introducerii unui criteriu privind echipamente fabricate sau asamblate în Europa, inclusiv pentru baterii, deși este mai dificil de aplicat decât în cazul programului Rabla”, a explicat ministrul.

Când va fi lansat noul format

Autoritățile speră ca noul format al programului să fie lansat în toamna acestui an, însă nu este exclus ca startul să fie grăbit, în funcție de aprobări și buget.

Pe lângă schimbările de la Casa Verde, ministerul vine și cu o nouă linie de finanțare dedicată biodiversității. Este vorba despre proiecte pilot și programe LIFE, cu un buget de aproximativ 10 milioane de lei, care ar urma să fie folosite pentru inițiative de protecție a mediului și conservare a naturii.

„Din ultimii ani de zile am prevăzut și o cofinanțare pentru programe LIFE de 10 milioane de lei. Asta înseamnă proiecte care sunt țintite pe zona de biodiversitate”, a mai declarat Diana Buzoianu.

