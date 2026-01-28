Casa Verde Fotovoltaice 2026. Când ar putea demara programul anul acesta

Viitorul programului Casa Verde Fotovoltaice rămâne incert după suspendarea acestuia în 2025, în condițiile în care bugetul pentru anul în curs nu a fost încă definitivat, iar interesul românilor pentru soluțiile de energie regenerabilă continuă să fie ridicat.

Programul a reprezentat un instrument esențial de sprijin pentru achiziția și instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice și a bateriilor de stocare, oferind finanțare nerambursabilă pentru persoanele fizice care doreau să devină prosumatori.

Casa Verde Fotovoltaice 2026

Suspendarea programului în 2025 a fost justificată prin lipsa resurselor bugetare, pe fondul unui deficit accentuat, ceea ce a blocat lansarea unor noi sesiuni de înscriere.

Administrația Fondului pentru Mediu a transmis că bugetul pentru anul 2026 se află încă în proces de elaborare, iar până la aprobarea acestuia nu pot fi anunțate noi etape de finanțare.

„La data prezentei, Bugetul de venituri și cheltuieli al Fondului pentru mediu pentru anul 2026 se află în elaborare internă, astfel nefiind stabilite sesiuni de depunere a cererilor de finanțare pentru proiectele și programele AFM. După stabilirea acestora, în măsura fondurilor disponibile, pe site-ul Administrației Fondului pentru Mediu vor fi publicate informații privind condițiile și documentele necesare depunerii dosarelor de finanțare”, a comunicat AFM.

Conform estimărilor, bugetul de stat pentru 2026 ar urma să fie adoptat de Guvern în a doua jumătate a lunii februarie, iar procesul de implementare și distribuire a fondurilor ar putea fi finalizat spre finalul lunii aprilie.

După publicarea normelor și pregătirea platformei de înscriere, o eventuală sesiune Casa Verde Fotovoltaice ar putea debuta cel mai devreme în luna iulie, în cazul în care programul va primi finanțare. Astfel, chiar și în scenariul cel mai favorabil, prima rundă de înscrieri nu ar putea începe înainte de vară.

Când ar putea demara programul anul acesta

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a explicat în septembrie 2025 că suspendarea programului a fost determinată de lipsa fondurilor, în timp ce resurse europene au fost direcționate către un proiect similar prin mecanismul RePowerEU.

„Casa Verde era un program pentru care erau prevăzute cinci miliarde de lei. Anul acesta nu va fi lansat, pentru că nu avem aceste resurse. În schimb, în același an, se alocă bani din fonduri europene prin RePowerEU, cu exact aceeași destinație. Nu puteam avea două programe cu obiect identic, derulate de două ministere diferite”, a relatat Diana Buzoianu.

În forma sa anterioară, programul Casa Verde Fotovoltaice oferea până la 30.000 de lei pentru instalarea unui sistem fotovoltaic complet, beneficiarii fiind obligați să contribuie cu minimum 3.000 de lei.

Potrivit datelor ANRE, în septembrie 2025, România avea aproximativ 267.000 de prosumatori, cu o capacitate instalată totală de 3.128 MW, ceea ce confirmă ritmul accelerat al tranziției către energia verde.

Pe 8 iulie 2025, în contextul unui val de căldură, prosumatorii au injectat în rețeaua națională 1.434 MW la ora 14:30, depășind producția centralei nucleare de la Cernavodă, care funcționa la 1.317 MW, și acoperind peste 21% din producția totală de energie electrică a țării.

