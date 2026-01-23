Acasă » Știri » Noi reguli la cumpărarea unui apartament. Ce trebuie sa le ofere dezvoltatorii cumpărătorilor

Noi reguli la cumpărarea unui apartament. Ce trebuie sa le ofere dezvoltatorii cumpărătorilor

De: David Ioan 23/01/2026 | 16:53
Noi reguli la cumpărarea unui apartament. Ce trebuie sa le ofere dezvoltatorii cumpărătorilor

Autoritățile pregătesc un set nou de obligații pentru dezvoltatorii imobiliari, ca urmare a numeroaselor sesizări depuse de cumpărători în ultimii ani.

Potrivit unui proiect de Hotărâre de Guvern aflat în consultare publică la Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenorialului și Turismului, dezvoltatorii vor trebui să furnizeze viitorilor proprietari o fișă detaliată de informare, care să includă date clare despre finisaje, dotări și materialele utilizate în construcție.

Noi reguli la cumpărarea unui apartament

Documentul va trebui prezentat înainte de semnarea promisiunilor bilaterale de vânzare-cumpărare, astfel încât potențialii cumpărători să poată lua o decizie în cunoștință de cauză, pe baza unor informații verificabile.

Ce trebuie să le ofere dezvolatorii celor care achiziţionează un apartament

Măsura urmărește creșterea transparenței în tranzacțiile imobiliare și reducerea situațiilor în care clienții descoperă abateri între oferta prezentată inițial și locuința livrată.

Fișa de informare va include lista completă a dotărilor și finisajelor standard, precum și eventualele opțiuni suplimentare disponibile la cererea cumpărătorului. Printre elementele obligatorii se numără numărul și tipul prizelor și întrerupătoarelor, tipul tâmplăriei, obiectele sanitare instalate, materialele folosite pentru pardoseli și faianță, sistemele de încălzire și răcire, echipamentele de ventilație și corpurile de iluminat montate.

Scopul urmărit este ca viitorul proprietar să cunoască exact nivelul de calitate și specificațiile tehnice ale locuinței.

Ce trebuie sa le ofere dezvoltatorii cumpărătorilor

Totodată, pe lângă aceste informații, dezvoltatorii vor trebui să menționeze caracteristicile principale ale materialelor utilizate la structura de rezistență, instalații, tâmplărie și finisaje, atât interioare, cât și exterioare.

De asemenea, fișa va include numele furnizorilor și producătorilor materialelor și echipamentelor folosite, pentru a permite cumpărătorilor să verifice reputația și calitatea acestora.

Documentul trebuie să facă trimitere și la proiectul tehnic care a stat la baza obținerii autorizației de construire, emisă conform Legii nr. 50/1991. Această referință oferă cumpărătorilor posibilitatea de a consulta informațiile tehnice oficiale ale imobilului.

Responsabilitatea verificării respectării noilor obligații revine Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor. ANPC va putea aplica sancțiuni contravenționale dezvoltatorilor care nu furnizează fișa de informare sau care omit date esențiale. Amenzile prevăzute în proiect variază între 10.000 și 50.000 de lei, în funcție de gravitatea abaterii.

CITEŞTE ŞI: Apartamentul cu 3 camere care se vinde cu 1.190.000 de euro. Este în București și are 155 de metri pătrați

Orașul din România în care un apartament cu 2 camere a ajuns să coste 269.000 de euro. Are 70 de metri pătrați

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Singura zodie cu triplu noroc în februarie 2026: Bani, dragoste și carieră
Știri
Singura zodie cu triplu noroc în februarie 2026: Bani, dragoste și carieră
Cauza morții lui Mario, adolescentul de 15 ani din Cenei ucis de prietenii săi. Primele rezultate ale autopsiei
Știri
Cauza morții lui Mario, adolescentul de 15 ani din Cenei ucis de prietenii săi. Primele rezultate ale autopsiei
Meteorologii anunță vreme mai caldă în luna februarie
Mediafax
Meteorologii anunță vreme mai caldă în luna februarie
Se preconizează o scumpire a biletelor STB. Cât va ajunge să coste o călătorie metropolitană de 90 de minute sau abonamentul lunar
Gandul.ro
Se preconizează o scumpire a biletelor STB. Cât va ajunge să coste o...
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre cele mai grave
Prosport.ro
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre...
Un martor povestește cum a ajuns implicat în oribila crimă de la Cenei, motivată de invidie: borseta care l-a incriminat
Adevarul
Un martor povestește cum a ajuns implicat în oribila crimă de la Cenei,...
Ce a răspuns Nicuşor Dan, întrebat de ce „nu merge teleleu” la Davos
Digi24
Ce a răspuns Nicuşor Dan, întrebat de ce „nu merge teleleu” la Davos
Cele mai sigure companii aeriene cu care să zbori în 2026
Mediafax
Cele mai sigure companii aeriene cu care să zbori în 2026
Parteneri
Cum arată Brigitte Pastramă după ce a dispărut din showbiz! E cu totul altă persoană, după ce și-a scos acidul din buze
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Brigitte Pastramă după ce a dispărut din showbiz! E cu totul altă persoană,...
FOTO. Andreea Bălan, o nouă apariție extrem de îndrăzneață în rochiță scurtă
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, o nouă apariție extrem de îndrăzneață în rochiță scurtă
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
4 zodii intră într-o nouă eră din 28 ianuarie. Urmează 13 ani de transformări profunde, se schimbă totul din temelii, încep o nouă viață
Click.ro
4 zodii intră într-o nouă eră din 28 ianuarie. Urmează 13 ani de transformări profunde,...
Crima din Timiș: Martorul-cheie din dosar crede că suspecții au aruncat borseta victimei în fața casei sale pentru a da vina pe el
Digi 24
Crima din Timiș: Martorul-cheie din dosar crede că suspecții au aruncat borseta victimei în fața...
JD Vance atacă din nou Europa: „A apucat-o pe calea sinuciderii civilizaţiei”
Digi24
JD Vance atacă din nou Europa: „A apucat-o pe calea sinuciderii civilizaţiei”
La ce viteză rămâi fără permis, în 2026, în funcție de drumul pe care circuli
Promotor.ro
La ce viteză rămâi fără permis, în 2026, în funcție de drumul pe care circuli
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Ce s-a întâmplat după lovirea navei Moskva? Detalii șterse de ruși
go4it.ro
Ce s-a întâmplat după lovirea navei Moskva? Detalii șterse de ruși
Ce se află „sub” Pământ în spațiu? Puțini știu!
Descopera.ro
Ce se află „sub” Pământ în spațiu? Puțini știu!
Parodie medievală a jocurilor GTA, disponibilă în mod gratuit
Go4Games
Parodie medievală a jocurilor GTA, disponibilă în mod gratuit
Se preconizează o scumpire a biletelor STB. Cât va ajunge să coste o călătorie metropolitană de 90 de minute sau abonamentul lunar
Gandul.ro
Se preconizează o scumpire a biletelor STB. Cât va ajunge să coste o călătorie metropolitană...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Test de perspicacitate exclusiv pentru genii | Găsiți pasărea flamingo ascunsă în această iluzie ...
Test de perspicacitate exclusiv pentru genii | Găsiți pasărea flamingo ascunsă în această iluzie optică
Singura zodie cu triplu noroc în februarie 2026: Bani, dragoste și carieră
Singura zodie cu triplu noroc în februarie 2026: Bani, dragoste și carieră
Cauza morții lui Mario, adolescentul de 15 ani din Cenei ucis de prietenii săi. Primele rezultate ale ...
Cauza morții lui Mario, adolescentul de 15 ani din Cenei ucis de prietenii săi. Primele rezultate ale autopsiei
Noi reacții în scandalul din familia Beckham. Un celebru model intervine în discuții
Noi reacții în scandalul din familia Beckham. Un celebru model intervine în discuții
Job-ul part-time plătit cu 5.000 lei pe lună. Muncești doar 2-3 ore pe zi
Job-ul part-time plătit cu 5.000 lei pe lună. Muncești doar 2-3 ore pe zi
BANCUL ZILEI | De ce își umple românii farfuriile la all-inclusive în Turcia, de fapt
BANCUL ZILEI | De ce își umple românii farfuriile la all-inclusive în Turcia, de fapt
Vezi toate știrile
×