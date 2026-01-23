Noi reguli la cumpărarea unui apartament. Ce trebuie sa le ofere dezvoltatorii cumpărătorilor

Autoritățile pregătesc un set nou de obligații pentru dezvoltatorii imobiliari, ca urmare a numeroaselor sesizări depuse de cumpărători în ultimii ani.

Potrivit unui proiect de Hotărâre de Guvern aflat în consultare publică la Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenorialului și Turismului, dezvoltatorii vor trebui să furnizeze viitorilor proprietari o fișă detaliată de informare, care să includă date clare despre finisaje, dotări și materialele utilizate în construcție.

Noi reguli la cumpărarea unui apartament

Documentul va trebui prezentat înainte de semnarea promisiunilor bilaterale de vânzare-cumpărare, astfel încât potențialii cumpărători să poată lua o decizie în cunoștință de cauză, pe baza unor informații verificabile.

Măsura urmărește creșterea transparenței în tranzacțiile imobiliare și reducerea situațiilor în care clienții descoperă abateri între oferta prezentată inițial și locuința livrată.

Fișa de informare va include lista completă a dotărilor și finisajelor standard, precum și eventualele opțiuni suplimentare disponibile la cererea cumpărătorului. Printre elementele obligatorii se numără numărul și tipul prizelor și întrerupătoarelor, tipul tâmplăriei, obiectele sanitare instalate, materialele folosite pentru pardoseli și faianță, sistemele de încălzire și răcire, echipamentele de ventilație și corpurile de iluminat montate.

Scopul urmărit este ca viitorul proprietar să cunoască exact nivelul de calitate și specificațiile tehnice ale locuinței.

Ce trebuie sa le ofere dezvoltatorii cumpărătorilor

Totodată, pe lângă aceste informații, dezvoltatorii vor trebui să menționeze caracteristicile principale ale materialelor utilizate la structura de rezistență, instalații, tâmplărie și finisaje, atât interioare, cât și exterioare.

De asemenea, fișa va include numele furnizorilor și producătorilor materialelor și echipamentelor folosite, pentru a permite cumpărătorilor să verifice reputația și calitatea acestora.

Documentul trebuie să facă trimitere și la proiectul tehnic care a stat la baza obținerii autorizației de construire, emisă conform Legii nr. 50/1991. Această referință oferă cumpărătorilor posibilitatea de a consulta informațiile tehnice oficiale ale imobilului.

Responsabilitatea verificării respectării noilor obligații revine Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor. ANPC va putea aplica sancțiuni contravenționale dezvoltatorilor care nu furnizează fișa de informare sau care omit date esențiale. Amenzile prevăzute în proiect variază între 10.000 și 50.000 de lei, în funcție de gravitatea abaterii.

CITEŞTE ŞI: Apartamentul cu 3 camere care se vinde cu 1.190.000 de euro. Este în București și are 155 de metri pătrați

Orașul din România în care un apartament cu 2 camere a ajuns să coste 269.000 de euro. Are 70 de metri pătrați