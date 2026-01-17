Acasă » Știri » Orașul din România în care un apartament cu 2 camere a ajuns să coste 269.000 de euro. Are 70 de metri pătrați

Orașul din România în care un apartament cu 2 camere a ajuns să coste 269.000 de euro. Are 70 de metri pătrați

De: Anca Chihaie 17/01/2026 | 10:11
Orașul din România în care un apartament cu 2 camere a ajuns să coste 269.000 de euro. Are 70 de metri pătrați
Orașul din România în care un apartament cu 2 camera a ajuns să coste 269.000 de euro/foto: Storia

Piața imobiliară din România continuă să surprindă prin prețuri care, în anumite orașe, se apropie tot mai mult de nivelurile practicate în marile capitale europene. Un nou exemplu vine din Cluj-Napoca, oraș care își consolidează statutul de lider național în ceea ce privește costul locuințelor. Un apartament cu doar două camere, situat într-o zonă considerată premium, a ajuns să fie scos la vânzare pentru suma de 269.000 de euro.

Zona în care este situată locuința joacă un rol esențial în stabilirea prețului. Apartamentul se află în apropierea Grădinii Botanice, una dintre cele mai apreciate și exclusiviste zone rezidențiale din Cluj-Napoca. Distanța față de centrul orașului este de aproximativ 10 minute, ceea ce oferă acces rapid la instituții de învățământ, unități medicale, zone comerciale și spații verzi. Această combinație între liniște, verdeață și proximitatea față de zonele centrale face ca cererea în zonă să rămână constant ridicată.

Ce facilități oferă apartamentul din Cluj

Locuința are o suprafață utilă de 70 de metri pătrați și este amplasată la etajul al doilea al unui imobil cu regim redus de înălțime, format din trei etaje. Clădirea este realizată din cărămidă și beton, materiale considerate durabile, ceea ce contribuie la percepția de stabilitate și calitate a proprietății. Apartamentul este decomandat, o caracteristică apreciată de cumpărători, mai ales în contextul în care acest tip de compartimentare oferă intimitate și o organizare mai eficientă a spațiului.

Orientarea vestică asigură lumină naturală pe parcursul zilei, un detaliu care influențează atât confortul zilnic, cât și valoarea de piață a locuinței. Apartamentul este format din două camere, o bucătărie separată, baie și un balcon închis, elemente care îl fac potrivit atât pentru locuire personală, cât și pentru investiții imobiliare, în special în vederea închirierii pe termen lung.

Un alt aspect care contribuie la prețul ridicat este pachetul de facilități incluse. Proprietatea beneficiază de pivniță, garaj și loc de parcare în curtea comună a imobilului, avantaje considerate rare și extrem de căutate într-un oraș aglomerat, unde locurile de parcare au devenit o problemă constantă. Prezența acestor facilități ridică semnificativ atractivitatea apartamentului, mai ales pentru familii sau pentru cumpărători care dețin deja un autoturism.

Creșterea prețurilor pe piața imobiliară este influențată și de contextul economic actual. Majorarea TVA-ului, alături de scumpirea materialelor de construcții, a forței de muncă și a costurilor de finanțare, pune presiune suplimentară pe prețurile locuințelor, inclusiv pe cele deja existente. Chiar și în cazul proprietăților utilizate, aceste costuri indirecte se reflectă în sumele cerute de vânzători, mai ales în orașele unde cererea depășește constant oferta.

Citește și: Marele secret al Don Juan-ului Oli Jr. Pe ce este concentrat, de fapt, fiul marelui antrenor mai mult

Citește și: Iorgulescu și Olăroiu, în război de la un restaurant de lux! La mijloc sunt bani cu nemiluita!

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
De ce e mai bine în România decât în Spania. Mărturia unui tânăr care s-a întors în țara natală
Știri
De ce e mai bine în România decât în Spania. Mărturia unui tânăr care s-a întors în țara…
Naba, în scandal mare cu Boureanu! Cum vrea să se răzbune pe Aris Eram, Marina Dina și Yasmin, după ce a ajuns la spital din cauza lor
Știri
Naba, în scandal mare cu Boureanu! Cum vrea să se răzbune pe Aris Eram, Marina Dina și Yasmin,…
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Mediafax
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Liderul opoziției din Uganda a fost răpit la o zi după alegerile câștigate de președintele aflat la putere din 1986
Gandul.ro
Liderul opoziției din Uganda a fost răpit la o zi după alegerile câștigate...
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Moruțan, mărul discordiei între verii Becali. Giovanni „întinde sforile” pentru transferul la Rapid, în timp ce fotbalistul este dorit cu ardoare la FCSB. „Fiecare face ce vrea!”
Adevarul
Moruțan, mărul discordiei între verii Becali. Giovanni „întinde sforile” pentru transferul la Rapid,...
Medicamentele care te lasă fără permis. Lista completă și explicația medicului
Digi24
Medicamentele care te lasă fără permis. Lista completă și explicația medicului
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău când „te cureți”
Mediafax
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău...
Parteneri
Detalii incendiare despre Yasmin Awad de la Survivor! Cine e, de fapt, tatăl ei?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Detalii incendiare despre Yasmin Awad de la Survivor! Cine e, de fapt, tatăl ei?
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Dan Negru, deranjat de cât de mic e prețul la benzină și motorină în Republica Moldova. Cât costă litrul față de România: „La noi nu am alimentat mașina, ci bugetul”
Click.ro
Dan Negru, deranjat de cât de mic e prețul la benzină și motorină în Republica...
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european: „Este o capcană pusă de Putin și Trump”
Digi 24
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european:...
VIDEO Operațiunea „Golden Dynamite”: cum a fost scoasă Maria Corina Machado din Venezuela cu ajutorul americanilor de la Grey Bull
Digi24
VIDEO Operațiunea „Golden Dynamite”: cum a fost scoasă Maria Corina Machado din Venezuela cu ajutorul...
Motorsportul studențesc din România urcă pe podiumul european: Locul 1 în 2025
Promotor.ro
Motorsportul studențesc din România urcă pe podiumul european: Locul 1 în 2025
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Semeni foarte mult cu fosta mea iubită!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Semeni foarte mult cu fosta mea iubită!
Singura fabrică de avioane militare din România s-ar putea închide
go4it.ro
Singura fabrică de avioane militare din România s-ar putea închide
Semnalul dat în România la intrarea în Primul Război Mondial
Descopera.ro
Semnalul dat în România la intrarea în Primul Război Mondial
De la Game of Thrones la Tomb Raider. Cum arată noua Lara Croft
Go4Games
De la Game of Thrones la Tomb Raider. Cum arată noua Lara Croft
Liderul opoziției din Uganda a fost răpit la o zi după alegerile câștigate de președintele aflat la putere din 1986
Gandul.ro
Liderul opoziției din Uganda a fost răpit la o zi după alegerile câștigate de președintele...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
De ce e mai bine în România decât în Spania. Mărturia unui tânăr care s-a întors în țara natală
De ce e mai bine în România decât în Spania. Mărturia unui tânăr care s-a întors în țara natală
Naba, în scandal mare cu Boureanu! Cum vrea să se răzbune pe Aris Eram, Marina Dina și Yasmin, după ...
Naba, în scandal mare cu Boureanu! Cum vrea să se răzbune pe Aris Eram, Marina Dina și Yasmin, după ce a ajuns la spital din cauza lor
Răzvan Ionescu a murit. Doliu în lumea artistică din România
Răzvan Ionescu a murit. Doliu în lumea artistică din România
Ce salariu are o farmacistă în 2026. Câți bani primește în fiecare lună
Ce salariu are o farmacistă în 2026. Câți bani primește în fiecare lună
Când vine primăvara, de fapt? 2026, an bizar conform meteorologilor Easeweather
Când vine primăvara, de fapt? 2026, an bizar conform meteorologilor Easeweather
Gabi Tamaș a cedat la Survivor. La un pas să izbucnească în plâns: ”Mi-e foame, mă”
Gabi Tamaș a cedat la Survivor. La un pas să izbucnească în plâns: ”Mi-e foame, mă”
Vezi toate știrile
×