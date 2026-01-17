Orașul din România în care un apartament cu 2 camere a ajuns să coste 269.000 de euro. Are 70 de metri pătrați

Piața imobiliară din România continuă să surprindă prin prețuri care, în anumite orașe, se apropie tot mai mult de nivelurile practicate în marile capitale europene. Un nou exemplu vine din Cluj-Napoca, oraș care își consolidează statutul de lider național în ceea ce privește costul locuințelor. Un apartament cu doar două camere, situat într-o zonă considerată premium, a ajuns să fie scos la vânzare pentru suma de 269.000 de euro.

Zona în care este situată locuința joacă un rol esențial în stabilirea prețului. Apartamentul se află în apropierea Grădinii Botanice, una dintre cele mai apreciate și exclusiviste zone rezidențiale din Cluj-Napoca. Distanța față de centrul orașului este de aproximativ 10 minute, ceea ce oferă acces rapid la instituții de învățământ, unități medicale, zone comerciale și spații verzi. Această combinație între liniște, verdeață și proximitatea față de zonele centrale face ca cererea în zonă să rămână constant ridicată.

Ce facilități oferă apartamentul din Cluj

Locuința are o suprafață utilă de 70 de metri pătrați și este amplasată la etajul al doilea al unui imobil cu regim redus de înălțime, format din trei etaje. Clădirea este realizată din cărămidă și beton, materiale considerate durabile, ceea ce contribuie la percepția de stabilitate și calitate a proprietății. Apartamentul este decomandat, o caracteristică apreciată de cumpărători, mai ales în contextul în care acest tip de compartimentare oferă intimitate și o organizare mai eficientă a spațiului.

Orientarea vestică asigură lumină naturală pe parcursul zilei, un detaliu care influențează atât confortul zilnic, cât și valoarea de piață a locuinței. Apartamentul este format din două camere, o bucătărie separată, baie și un balcon închis, elemente care îl fac potrivit atât pentru locuire personală, cât și pentru investiții imobiliare, în special în vederea închirierii pe termen lung.

Un alt aspect care contribuie la prețul ridicat este pachetul de facilități incluse. Proprietatea beneficiază de pivniță, garaj și loc de parcare în curtea comună a imobilului, avantaje considerate rare și extrem de căutate într-un oraș aglomerat, unde locurile de parcare au devenit o problemă constantă. Prezența acestor facilități ridică semnificativ atractivitatea apartamentului, mai ales pentru familii sau pentru cumpărători care dețin deja un autoturism.

Creșterea prețurilor pe piața imobiliară este influențată și de contextul economic actual. Majorarea TVA-ului, alături de scumpirea materialelor de construcții, a forței de muncă și a costurilor de finanțare, pune presiune suplimentară pe prețurile locuințelor, inclusiv pe cele deja existente. Chiar și în cazul proprietăților utilizate, aceste costuri indirecte se reflectă în sumele cerute de vânzători, mai ales în orașele unde cererea depășește constant oferta.

Citește și: Marele secret al Don Juan-ului Oli Jr. Pe ce este concentrat, de fapt, fiul marelui antrenor mai mult

Citește și: Iorgulescu și Olăroiu, în război de la un restaurant de lux! La mijloc sunt bani cu nemiluita!