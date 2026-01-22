Acasă » Știri » Orașul din România în care poți cumpăra o garsonieră cu doar 3.600 de euro. Este semidecomandată

Orașul din România în care poți cumpăra o garsonieră cu doar 3.600 de euro. Este semidecomandată

De: Anca Chihaie 22/01/2026 | 10:24
Orașul din România în care poți cumpăra o garsonieră cu doar 3.600 de euro. Este semidecomandată
Orașul din România în care poți cumpăra o garsonieră cu doar 3.600 de euro/foto: OLX

Piața imobiliară din România continuă să surprindă prin contraste puternice. În timp ce în marile orașe prețurile apartamentelor cresc constant, ajungând la valori inaccesibile pentru mulți cumpărători, există încă localități unde o locuință poate fi achiziționată cu o sumă extrem de mică. Iată în ce oraș poți găsi o garsonieră la un preț foarte mic!

Comparativ cu prețurile din alte orașe, unde o garsonieră poate costa între 30.000 și 70.000 de euro, suma de 3.600 de euro pare aproape simbolică. Practic, valoarea este comparabilă cu cea a unui telefon mobil de ultimă generație sau a unui autoturism second-hand vechi.

Orașul din România în care poți cumpăra o garsonieră cu doar 3.600 de euro

Un astfel de exemplu vine din vestul țării, din municipiul Lugoj, județul Timiș, unde o garsonieră este scoasă la vânzare pentru doar 3.600 de euro, un preț rar întâlnit chiar și pentru standardele zonelor mai puțin dezvoltate.

Prețul extrem de scăzut ridică inevitabil întrebări legate de contextul pieței imobiliare din Lugoj. Orașul, deși municipiu, nu se compară din punct de vedere economic cu marile centre urbane precum Timișoara, Cluj-Napoca sau București. Migrația populației tinere către orașe mai mari sau către străinătate, alături de un număr relativ mare de locuințe vechi, contribuie la menținerea unor prețuri reduse pe segmentul imobilelor mici.

Locuința este situată în cartierul Micro 3, la parterul unui bloc construit între anii 1977 și 1990. Garsoniera are o suprafață utilă de 14 metri pătrați, este semidecomandată și include o cameră cu bucătărie, spațiu pentru mașina de spălat și aragaz, precum și o baie proprie dotată cu toaletă, chiuvetă și duș. Încălzirea se face electric, apa caldă este asigurată prin boiler, iar gazul este disponibil la ușa locuinței, fără a fi tras în interior.

Garsonieră în Lugoj/foto: OLX

Un alt detaliu menționat este existența unui spațiu suplimentar de aproximativ 3 metri pătrați, care poate fi amenajat ca balcon. Garsoniera este izolată termic la exterior și este vândută de o persoană fizică.

Citește și: Cât impozit trebuie să plătească Ilie Bolojan pentru mașina lui. Are un Mercedes din 2017

APARTAMENTUL CU 3 CAMERE CARE SE VINDE CU 1.190.000 DE EURO. ESTE ÎN BUCUREȘTI ȘI ARE 155 DE METRI PĂTRAȚI

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Surpriză colosală în Pro TV! Dublă lovitură pentru Cătălin Măruță: revine show-ul adorat de români. Cine îl va prezenta
Știri
Surpriză colosală în Pro TV! Dublă lovitură pentru Cătălin Măruță: revine show-ul adorat de români. Cine îl va…
Ce salariu are un consilier local în 2026. Cât câștigă lunar
Știri
Ce salariu are un consilier local în 2026. Cât câștigă lunar
Cât costă și cât produc deținuții din sistemul penitenciar din România? Condamnații care muncesc încasează 40% din veniturile obținute
Mediafax
Cât costă și cât produc deținuții din sistemul penitenciar din România? Condamnații care...
Bucureștiul, în epoca de gheață: 14 grade în apartamente. Bătrânii caută brazi de la Crăciun, să-i pună pe foc: „Și ne mai iau și pielea de pe noi”
Gandul.ro
Bucureștiul, în epoca de gheață: 14 grade în apartamente. Bătrânii caută brazi de...
FOTO. Despărțirea anului. Milionarul a plecat din casa unde locuia cu soția influencer
Prosport.ro
FOTO. Despărțirea anului. Milionarul a plecat din casa unde locuia cu soția influencer
O brutărie din Moscova este în pragul falimentului după ce Putin i-a făcut reclamă. Ce il nemulțumește pe patronul afacerii
Adevarul
O brutărie din Moscova este în pragul falimentului după ce Putin i-a făcut...
„Tăceţi din gură”. Apropiat al lui Donald Trump, răbufnire la adresa liderilor europeni pe tema Groenlandei: „M-am săturat”
Digi24
„Tăceţi din gură”. Apropiat al lui Donald Trump, răbufnire la adresa liderilor europeni...
Studiu alarmant. Paracetamolul ar putea reduce frica și crește comportamentele riscante
Mediafax
Studiu alarmant. Paracetamolul ar putea reduce frica și crește comportamentele riscante
Parteneri
Cosmina Păsărin a ajuns de nerecunoscut! Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta vedetă?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cosmina Păsărin a ajuns de nerecunoscut! Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta...
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre cele mai grave
Prosport.ro
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre cele mai...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere electrice”
Click.ro
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere...
Cât valorează Groenlanda, în opinia lui Vladimir Putin. El face o comparație cu prețul la care rușii au vândut Alaska americanilor
Digi 24
Cât valorează Groenlanda, în opinia lui Vladimir Putin. El face o comparație cu prețul la...
Noi detalii în cazul băiatului din Timiș ucis de alți 3 adolescenți: Minorii au plănuit crima timp de o lună. Care ar fi motivul
Digi24
Noi detalii în cazul băiatului din Timiș ucis de alți 3 adolescenți: Minorii au plănuit...
Schimbul de ulei la mașinile hibrid este obligatoriu? Un român a mers 140.000 km fără să-l schimbe
Promotor.ro
Schimbul de ulei la mașinile hibrid este obligatoriu? Un român a mers 140.000 km fără...
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Groenlanda, noua miză militară. Tehnologie de vârf vs. sănii cu câini
go4it.ro
Groenlanda, noua miză militară. Tehnologie de vârf vs. sănii cu câini
Un fenomen cosmic prezis de Einstein, confirmat!
Descopera.ro
Un fenomen cosmic prezis de Einstein, confirmat!
Filmul intră săptămâna aceasta în sălile de cinema din România
Go4Games
Filmul intră săptămâna aceasta în sălile de cinema din România
Bucureștiul, în epoca de gheață: 14 grade în apartamente. Bătrânii caută brazi de la Crăciun, să-i pună pe foc: „Și ne mai iau și pielea de pe noi”
Gandul.ro
Bucureștiul, în epoca de gheață: 14 grade în apartamente. Bătrânii caută brazi de la Crăciun,...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Surpriză colosală în Pro TV! Dublă lovitură pentru Cătălin Măruță: revine show-ul adorat de ...
Surpriză colosală în Pro TV! Dublă lovitură pentru Cătălin Măruță: revine show-ul adorat de români. Cine îl va prezenta
Ce salariu are un consilier local în 2026. Cât câștigă lunar
Ce salariu are un consilier local în 2026. Cât câștigă lunar
Victoria Beckham, ridiculizată pe internet după acuzațiile fiului său privind dansul de la nuntă. ...
Victoria Beckham, ridiculizată pe internet după acuzațiile fiului său privind dansul de la nuntă. Val de meme-uri după declarațiile lui Brooklyn
Motivul real pentru care Mario Alin a fost ucis de prietenii săi. Ultimele imagini cu el în viață
Motivul real pentru care Mario Alin a fost ucis de prietenii săi. Ultimele imagini cu el în viață
3 zodii care atrag bani mulți de pe 22 ianuarie. Este o perioadă extrem de favorabilă pentru ele
3 zodii care atrag bani mulți de pe 22 ianuarie. Este o perioadă extrem de favorabilă pentru ele
Câți bani au primit eliminații Mitzuu și Ariana pentru cele 3 săptămâni la Power Couple 2026 de ...
Câți bani au primit eliminații Mitzuu și Ariana pentru cele 3 săptămâni la Power Couple 2026 de la Antena 1
Vezi toate știrile
×