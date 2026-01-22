Orașul din România în care poți cumpăra o garsonieră cu doar 3.600 de euro. Este semidecomandată

Piața imobiliară din România continuă să surprindă prin contraste puternice. În timp ce în marile orașe prețurile apartamentelor cresc constant, ajungând la valori inaccesibile pentru mulți cumpărători, există încă localități unde o locuință poate fi achiziționată cu o sumă extrem de mică. Iată în ce oraș poți găsi o garsonieră la un preț foarte mic!

Comparativ cu prețurile din alte orașe, unde o garsonieră poate costa între 30.000 și 70.000 de euro, suma de 3.600 de euro pare aproape simbolică. Practic, valoarea este comparabilă cu cea a unui telefon mobil de ultimă generație sau a unui autoturism second-hand vechi.

Orașul din România în care poți cumpăra o garsonieră cu doar 3.600 de euro

Un astfel de exemplu vine din vestul țării, din municipiul Lugoj, județul Timiș, unde o garsonieră este scoasă la vânzare pentru doar 3.600 de euro, un preț rar întâlnit chiar și pentru standardele zonelor mai puțin dezvoltate.

Prețul extrem de scăzut ridică inevitabil întrebări legate de contextul pieței imobiliare din Lugoj. Orașul, deși municipiu, nu se compară din punct de vedere economic cu marile centre urbane precum Timișoara, Cluj-Napoca sau București. Migrația populației tinere către orașe mai mari sau către străinătate, alături de un număr relativ mare de locuințe vechi, contribuie la menținerea unor prețuri reduse pe segmentul imobilelor mici.

Locuința este situată în cartierul Micro 3, la parterul unui bloc construit între anii 1977 și 1990. Garsoniera are o suprafață utilă de 14 metri pătrați, este semidecomandată și include o cameră cu bucătărie, spațiu pentru mașina de spălat și aragaz, precum și o baie proprie dotată cu toaletă, chiuvetă și duș. Încălzirea se face electric, apa caldă este asigurată prin boiler, iar gazul este disponibil la ușa locuinței, fără a fi tras în interior.

Un alt detaliu menționat este existența unui spațiu suplimentar de aproximativ 3 metri pătrați, care poate fi amenajat ca balcon. Garsoniera este izolată termic la exterior și este vândută de o persoană fizică.

