De: Simona Tudorache 19/01/2026 | 17:17
Apartamentul cu 3 camere care se vinde cu 1.190.000 de euro. Este în București și are 155 de metri pătrați

Un apartament cu trei camere se vinde în Floreasca cu 1. 190. 000 de euro. Locuința are candelabre din sticlă, pereți din marmură de carrara și pardoseli din piatră naturală. Apartamentul are vedere către Lacul Floreasca și este situat într-un complex rezidențial.

Terasa este spațioasă și poate să devină locul tău de relaxare în sezonul cald, dar nu numai, iar asta datorită spațiului aerisit pe care îl aici la dispoziție. Fiecare apartament are o înălțime de 3 metri, așa că nu vei avea niciodată senzația de sufocare. Apartamentul din Floreasca, pe care proprietarul speră să obțină 1 190 000 €, are 155 m², centrală proprie și se află la etajul doi din șapte.

„Situat în zona Floreasca, una dintre cele mai dorite și bine cotate zone din București, ansamblul oferă acces facil la principalele puncte de interes din oraș. Oferind imagini panoramice impresionante către Lacul Floreasca și parcul Verdi, adaugă un plus de valoare, transformând fiecare zi într-o experiență vizuală deosebită. Fiecare detaliu este gândit pentru a oferi un nivel maxim de confort pentru a satisface cele mai exigențe cerințe. Candelabrele din sticlă adaugă un plus de strălucire și elegantă, de asemenea și pereții din marmură de carrara și pardoselile din piatră naturală”, se arată în anunțul de vânzare.

 

Ce găsești în apartamentul de 1. 190. 000 de euro

Proprietarul promite să ofere un design special și finisaje de bună calitate. Apartamentele din acest complex rezidențial sunt spațiooase și pot fi mobiliate într-un stil modern.

„Apartamentele se remarcă prin suprafețele lor impresionante și terasele mari. Înălțimea de 3 metri a fiecărui apartament și compartimentarile inteligente contribuie la crearea unui mediu de locuit aerisit și confortabil.
Nu este doar un loc unde să trăiești, ci o experiență de viață exclusivistă, într-o locație cheie, cu facilități și finisaje de cea mai înalta calitate”, se mai arată în anunțul de vânzare.

Dacă își dorești o astfel de proprietate și ai și finanțele necesare, trebuie să nu uiți că locuințele și mașinile de lux sunt taxate triplu, de la începutul acestui an. Taxa a fost mărită prin pachetul de măsuri fiscal-bugetare, adoptat de Guvern și promulgat de președintele țării.

×