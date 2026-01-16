Cât impozit trebuie să plătească Ilie Bolojan pentru mașina lui. Are un Mercedes din 2017

Majorarea taxelor și impozitelor locale din județul Bihor are impact și asupra bunurilor imobile și mobile aflate în proprietatea premierului Ilie Bolojan.

Presa locală a prezentat detaliat noile obligații fiscale aferente locuințelor și autoturismului acestuia, în contextul actualizării valorilor impozabile pentru anul 2026.

Cât impozit trebuie să plătească Ilie Bolojan pentru mașina lui.

Premierul deține un apartament de 65 de metri pătrați situat într-un imobil din zona Pieței Cetate din Oradea. Pentru această locuință, impozitul stabilit pentru anul 2026 este de 676 de lei. În cazul achitării integrale în primul trimestru, contribuabilul beneficiază de o bonificație de 10%, ceea ce reduce suma datorată la 609 lei.

La impozitul pentru apartament se adaugă și taxa aferentă cotei de teren, care este de 18 lei, respectiv 17 lei dacă plata este efectuată până la finalul lunii martie.

Chiar și în condițiile creșterilor aplicate la nivel local, costurile fiscale pentru locuința din Oradea rămân moderate. Plata anticipată continuă să reprezinte un stimulent pentru contribuabili, facilitând reducerea cheltuielilor și susținând disciplina fiscală impusă de autoritățile locale.

Pe lângă locuință, Ilie Bolojan are în proprietate și un autoturism Mercedes A Klasse fabricat în 2017. Deși vehiculul are o capacitate cilindrică redusă, norma de poluare determină un impozit mai ridicat decât cel aferent apartamentului, suma datorată pentru anul 2026 fiind de 1.027 de lei.

Achitarea integrală în primul semestru permite aplicarea unei reduceri de 10%, ceea ce scade impozitul la 925 de lei. În total, obligațiile fiscale pentru proprietățile din Oradea și autoturism însumează 1.721 de lei, însă prin aplicarea bonificațiilor suma finală poate ajunge la 1.551 de lei.

Structura fiscală actuală evidențiază faptul că impozitul pentru mijloacele de transport poate depăși cu ușurință taxele pentru locuințe, chiar și în cazul unor autoturisme cu motorizare mică, în funcție de criteriile de poluare stabilite de legislația în vigoare.

Care este impzitul total pe care trebuie să-l plătească Ilie Bolojan pentru bunurile sale

În localitatea Birtin, comuna Vadu Crișului, premierul deține mai multe proprietăți moștenite, printre care două terenuri de 20.996 și 4.043 de metri pătrați, precum și o casă de aproximativ 100 de metri pătrați.

Pentru locuința părintească, impozitul aferent anului 2026 este de 327 de lei, în creștere față de cei 160 de lei plătiți anterior. Terenurile agricole și intravilane generează, la rândul lor, câteva sute de lei în plus la totalul obligațiilor fiscale.

Ajustarea impozitelor locale urmărește alinierea valorilor fiscale la realitățile pieței și susținerea bugetelor locale, contribuind la finanțarea serviciilor publice.

Noile niveluri de taxare afectează atât proprietățile din mediul urban, cât și pe cele din zonele rurale, oferind autorităților resurse suplimentare pentru investiții în infrastructură, utilități și alte proiecte destinate comunităților locale.

