Acasă » Știri » Cât impozit trebuie să plătească Ilie Bolojan pentru mașina lui. Are un Mercedes din 2017

Cât impozit trebuie să plătească Ilie Bolojan pentru mașina lui. Are un Mercedes din 2017

De: David Ioan 16/01/2026 | 17:13
Cât impozit trebuie să plătească Ilie Bolojan pentru mașina lui. Are un Mercedes din 2017
Cât impozit trebuie să plătească Ilie Bolojan pentru mașina lui. Are un Mercedes din 2017

Majorarea taxelor și impozitelor locale din județul Bihor are impact și asupra bunurilor imobile și mobile aflate în proprietatea premierului Ilie Bolojan.

Presa locală a prezentat detaliat noile obligații fiscale aferente locuințelor și autoturismului acestuia, în contextul actualizării valorilor impozabile pentru anul 2026.

Cât impozit trebuie să plătească Ilie Bolojan pentru mașina lui.

Premierul deține un apartament de 65 de metri pătrați situat într-un imobil din zona Pieței Cetate din Oradea. Pentru această locuință, impozitul stabilit pentru anul 2026 este de 676 de lei. În cazul achitării integrale în primul trimestru, contribuabilul beneficiază de o bonificație de 10%, ceea ce reduce suma datorată la 609 lei.

La impozitul pentru apartament se adaugă și taxa aferentă cotei de teren, care este de 18 lei, respectiv 17 lei dacă plata este efectuată până la finalul lunii martie.

Chiar și în condițiile creșterilor aplicate la nivel local, costurile fiscale pentru locuința din Oradea rămân moderate. Plata anticipată continuă să reprezinte un stimulent pentru contribuabili, facilitând reducerea cheltuielilor și susținând disciplina fiscală impusă de autoritățile locale.

Impozitul pe care trebuie să îl achite Ilie Bolojan pentru autoturismul său

Pe lângă locuință, Ilie Bolojan are în proprietate și un autoturism Mercedes A Klasse fabricat în 2017. Deși vehiculul are o capacitate cilindrică redusă, norma de poluare determină un impozit mai ridicat decât cel aferent apartamentului, suma datorată pentru anul 2026 fiind de 1.027 de lei.

Achitarea integrală în primul semestru permite aplicarea unei reduceri de 10%, ceea ce scade impozitul la 925 de lei. În total, obligațiile fiscale pentru proprietățile din Oradea și autoturism însumează 1.721 de lei, însă prin aplicarea bonificațiilor suma finală poate ajunge la 1.551 de lei.

Structura fiscală actuală evidențiază faptul că impozitul pentru mijloacele de transport poate depăși cu ușurință taxele pentru locuințe, chiar și în cazul unor autoturisme cu motorizare mică, în funcție de criteriile de poluare stabilite de legislația în vigoare.

Care este impzitul total pe care trebuie să-l plătească Ilie Bolojan pentru bunurile sale

În localitatea Birtin, comuna Vadu Crișului, premierul deține mai multe proprietăți moștenite, printre care două terenuri de 20.996 și 4.043 de metri pătrați, precum și o casă de aproximativ 100 de metri pătrați.

Pentru locuința părintească, impozitul aferent anului 2026 este de 327 de lei, în creștere față de cei 160 de lei plătiți anterior. Terenurile agricole și intravilane generează, la rândul lor, câteva sute de lei în plus la totalul obligațiilor fiscale.

Ajustarea impozitelor locale urmărește alinierea valorilor fiscale la realitățile pieței și susținerea bugetelor locale, contribuind la finanțarea serviciilor publice.

Noile niveluri de taxare afectează atât proprietățile din mediul urban, cât și pe cele din zonele rurale, oferind autorităților resurse suplimentare pentru investiții în infrastructură, utilități și alte proiecte destinate comunităților locale.

CITEŞTE ŞI: Cât trebuie să plătească Ilie Bolojan impozit pentru un apartament și o casă. Cât achită pentru cele două proprietăți

Manuela Hărăbor, mesaj dur pentru Bolojan după ce a văzut cât are de plătit pentru impozit: ”Cu părere de rău vă spun”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Emily Burghelea a mers la ecografie cu soțul ei și doctora le-a dat lumea peste cap: „Ia uite, bebeluș! Andrei a tresărit, a făcut niște ochi”
Știri
Emily Burghelea a mers la ecografie cu soțul ei și doctora le-a dat lumea peste cap: „Ia uite,…
Salariu șofer de ambulanță 2026. Cât câștigă lunar, în funcție de vechime
Știri
Salariu șofer de ambulanță 2026. Cât câștigă lunar, în funcție de vechime
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Mediafax
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Din cimitir, direct în casa de licitații. ANAF scoate la vânzare tablourile fostului ministru, Darius Vâlcov, ascunse printre morminte. Lucrări de Grigorescu, Brauner sau Picasso, vândute de Artmark
Gandul.ro
Din cimitir, direct în casa de licitații. ANAF scoate la vânzare tablourile fostului...
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
„Am vrut să fac o glumă, dar nu era momentul!”. Un reporter și-a justificat comportamentul, după ce a fost „urecheat” de Cristi Chivu, în direct. Românul a fost călcat pe nervi
Adevarul
„Am vrut să fac o glumă, dar nu era momentul!”. Un reporter și-a...
„Europa trebuie ștearsă de pe hartă în 1-2 ani.” Kremlinul amenință pe față cu atacuri nucleare, două țări sunt ținte principale
Digi24
„Europa trebuie ștearsă de pe hartă în 1-2 ani.” Kremlinul amenință pe față...
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău când „te cureți”
Mediafax
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău...
Parteneri
Detalii incendiare despre Yasmin Awad de la Survivor! Cine e, de fapt, tatăl ei?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Detalii incendiare despre Yasmin Awad de la Survivor! Cine e, de fapt, tatăl ei?
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
Ciao.ro
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
„Regele imobiliarelor” reacționează după majorarea impozitelor. Dan Negru: „Dacă ne puneau pe mine și pe Brenciu la Finanțe…” Câte blocuri a înălțat în București?
Click.ro
„Regele imobiliarelor” reacționează după majorarea impozitelor. Dan Negru: „Dacă ne puneau pe mine și pe...
Ucraina nu mai este dependentă de informațiile americanilor. Țara europeană care oferă acum două treimi din volumul de intelligence
Digi 24
Ucraina nu mai este dependentă de informațiile americanilor. Țara europeană care oferă acum două treimi...
Cum a explicat Macron apariția cu un ochi roşu la un eveniment public
Digi24
Cum a explicat Macron apariția cu un ochi roşu la un eveniment public
Motorsportul studențesc din România urcă pe podiumul european: Locul 1 în 2025
Promotor.ro
Motorsportul studențesc din România urcă pe podiumul european: Locul 1 în 2025
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Semeni foarte mult cu fosta mea iubită!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Semeni foarte mult cu fosta mea iubită!
Smart TV-ul ne spionează, cu riscuri semnificative pentru confidențialitate. Cum îl putem opri; ghid pentru fiecare marcă
go4it.ro
Smart TV-ul ne spionează, cu riscuri semnificative pentru confidențialitate. Cum îl putem opri; ghid pentru...
Semnalul dat în România la intrarea în Primul Război Mondial
Descopera.ro
Semnalul dat în România la intrarea în Primul Război Mondial
De la Game of Thrones la Tomb Raider. Cum arată noua Lara Croft
Go4Games
De la Game of Thrones la Tomb Raider. Cum arată noua Lara Croft
Din cimitir, direct în casa de licitații. ANAF scoate la vânzare tablourile fostului ministru, Darius Vâlcov, ascunse printre morminte. Lucrări de Grigorescu, Brauner sau Picasso, vândute de Artmark
Gandul.ro
Din cimitir, direct în casa de licitații. ANAF scoate la vânzare tablourile fostului ministru, Darius...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Emily Burghelea a mers la ecografie cu soțul ei și doctora le-a dat lumea peste cap: „Ia uite, bebeluș! ...
Emily Burghelea a mers la ecografie cu soțul ei și doctora le-a dat lumea peste cap: „Ia uite, bebeluș! Andrei a tresărit, a făcut niște ochi”
Salariu șofer de ambulanță 2026. Cât câștigă lunar, în funcție de vechime
Salariu șofer de ambulanță 2026. Cât câștigă lunar, în funcție de vechime
Doliu pentru o cunoscută vedetă din România: mama ei a murit. Ce a descoperit în apartamentul femeii, ...
Doliu pentru o cunoscută vedetă din România: mama ei a murit. Ce a descoperit în apartamentul femeii, la scurt timp
Patronul Fryday îi răspunde lui Pescobar, după „atacul” din online: „Sunt minciuni și aici ...
Patronul Fryday îi răspunde lui Pescobar, după „atacul” din online: „Sunt minciuni și aici își arată caracterul”
Internet gratuit în avioane. Compania care va oferi în curând această facilitate
Internet gratuit în avioane. Compania care va oferi în curând această facilitate
(P) Trucuri care mențin entuziasmul sau ce obiceiuri te ajută să rămâi concentrat pe ceea ce ți-ai ...
(P) Trucuri care mențin entuziasmul sau ce obiceiuri te ajută să rămâi concentrat pe ceea ce ți-ai propus
Vezi toate știrile
×