De: Anca Chihaie 07/01/2026 | 14:57
Manuela Hărăbor, mesaj dur pentru Bolojan după ce a văzut cât are de plătit pentru impozit: ”Cu părere de rău vă spun”
Manuela Hărăbor/foto: social media

Anul 2026 aduce pentru mulți români o povară financiară semnificativă, ca urmare a majorării impozitelor locale. Printre cei afectați se numără și persoane publice, care resimt pe propria piele impactul schimbărilor fiscale. Conform calculelor pentru acest an, un contribuabil mediu poate ajunge să plătească sume importante pentru proprietățile și bunurile deținute, inclusiv apartamente, terenuri și autovehicule. Ce declarații a făcut Manuela Hărăbor!

Modificările legislative au afectat în special categoriile care beneficiau anterior de scutiri fiscale, inclusiv persoanele cu handicap grav. Aceste scutiri, prevăzute în Legea 448/2006, nu mai sunt aplicabile în anumite situații, ceea ce a generat nemulțumiri și critici în spațiul public. Contribuabilii care se regăsesc în aceste condiții se confruntă astfel cu obligații financiare mult mai mari decât se așteptau, ceea ce pune presiune suplimentară pe bugetele familiale.

Ce declarații a făcut Manuela Hărăbor

Nemulțumită de majorarea impozitelor, actrița Manuela Hărăbor a reacționat ferm după ce a aflat suma pe care trebuie să o achite în 2026. Aceasta a transmis un mesaj dur autorităților locale, subliniind că nu va efectua plata înainte de termen și că statul nu se poate baza pe contribuția sa fiscală, exprimând astfel revolta față de pierderea scutirilor pentru fiul său cu handicap grav.

Pentru un apartament de dimensiuni medii, de aproximativ 110 metri pătrați, impozitul anual a crescut la peste 3.100 de lei, iar sumele aferente terenurilor și mașinilor ajung la câteva sute de lei suplimentari. În total, un contribuabil cu astfel de bunuri poate ajunge să achite peste 3.700 de lei pe an, în condițiile în care veniturile din alte surse, cum ar fi indemnizațiile sociale sau cele pentru persoane cu dizabilități, rămân mult mai mici.

”3706 lei total de plată impozit pe anul 2026!!! (3.152 lei apartament de 110 mp,424 lei teren, 130 lei mașină) versus 728 lei indemnizația de handicap.

Domnule Bolojan, dumneavoastră v-ați angajat să plătiți Ukrainei încă 50 de milioane de euro. Cu părere de rău vă spun să nu vă bazați pe contribuția noastră, a mea și a băiatului meu Andrei, adult cu handicap grav, căruia i-ați FURAT dreptul scutirii de impozit conform legii 448.

Acum câteva zile, când încă nu știam cifrele, vă spuneam ca vă voi plăti în ultima zi înainte de scadență. Știți ceva? M-am răzgândit. La birul de 3700 de lei mai pun eu 220 de lei cât vor fi penalitățile și veți vedea banii în ultima zi lucrătoare a anului. Colectați până atunci de la fanii și susținătorii dumneavoastră”, a scris Manuela Hărăbor pe rețelele de socializare.

Creșterea impozitelor vine într-un context economic complicat. Inflația și scumpirile generalizate au afectat puterea de cumpărare a populației, iar majorările fiscale adaugă un nivel suplimentar de dificultate pentru cei care trebuie să își gestioneze bugetele. În paralel, deciziile guvernamentale de alocare a fondurilor externe, inclusiv pentru sprijin internațional, au stârnit dezbateri și controverse privind prioritățile bugetare.

 

