Cât costă benzina azi în România: prețurile din București, Cluj și Timișoara îi obligă pe șoferi să plătească aproape 400 de lei pentru un plin

De: Paul Hangerli 05/03/2026 | 06:45
Prețurile la carburanți rămân ridicate la începutul lunii martie 2026, iar motorina a depășit în multe stații pragul de 8 lei pe litru. Diferențele între orașe sunt mici, dar costul unui plin continuă să crească pentru șoferii din România.

Prețurile carburanților în România

Azi, 5 martie 2026, benzina standard se vinde în general între 7,92 și 8,07 lei pe litru, în timp ce motorina standard costă între 8,26 și 8,37 lei pe litru. GPL-ul rămâne mult mai ieftin, cu prețuri între 3,90 și 3,96 lei pe litru.

Aceste valori sunt apropiate în majoritatea orașelor mari din țară, diferențele fiind de obicei de câțiva bani pe litru.

București

În Capitală, cele mai mici prețuri la pompă sunt aproximativ:

Benzină: în jur de 7,92 lei/litru

Motorină: aproximativ 8,24 lei/litru

GPL: aproximativ 3,84 lei/litru

În funcție de benzinărie și de cartier, prețurile pot urca cu câțiva bani.

Cluj-Napoca

În Cluj-Napoca, benzina standard pornește de la aproximativ 7,89 lei pe litru, iar motorina de la 8,19 lei pe litru. Prețurile pot ajunge până la 8,35 lei pe litru pentru motorina standard în unele stații.

Timișoara

În Timișoara, benzina standard începe de la aproximativ 7,93 lei pe litru, iar motorina standard pornește de la 8,26 lei pe litru și poate ajunge la 8,40 lei pe litru în unele stații.

Iași

În Iași, benzina standard se găsește de la aproximativ 7,94 lei pe litru, iar în unele stații prețul urcă până la 8,02 lei pe litru. Motorina este de regulă peste 8,2 lei pe litru.

Constanța

În Constanța, prețurile sunt similare cu cele din celelalte orașe mari. Benzina standard se situează în jurul valorii de 7,9 lei pe litru, iar motorina depășește 8,2 lei pe litru în majoritatea stațiilor.

Tendința prețurilor

În ultimele săptămâni, carburanții s-au scumpit ușor, evoluție legată de creșterea cotațiilor petrolului pe piețele internaționale. Specialiștii spun că motorina se apropie deja de 8,30 lei pe litru în multe benzinării, iar variațiile zilnice sunt de câțiva bani.

Cât costă un plin în  martie 2026

Pentru un rezervor standard de 50 de litri, costul aproximativ este:

Benzină: 396 – 404 lei

Motorină: 413 – 418 lei

GPL: aproximativ 195 lei

Pentru un rezervor de 60 de litri, șoferii pot plăti:

Benzină: aproximativ 475 – 485 lei

Motorină: aproximativ 495 – 505 lei

În concluzie, carburanții rămân scumpi în România, iar pentru mulți șoferi costul unui plin se apropie deja de 500 de lei, în funcție de tipul combustibilului și de capacitatea rezervorului.

