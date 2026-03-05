Cât costă benzina azi în România: prețurile din București, Cluj și Timișoara îi obligă pe șoferi să plătească aproape 400 de lei pentru un plin

Prețurile la carburanți rămân ridicate la începutul lunii martie 2026, iar motorina a depășit în multe stații pragul de 8 lei pe litru. Diferențele între orașe sunt mici, dar costul unui plin continuă să crească pentru șoferii din România.
Azi, 5 martie 2026, benzina standard se vinde în general între 7,92 și 8,07 lei pe litru, în timp ce motorina standard costă între 8,26 și 8,37 lei pe litru. GPL-ul rămâne mult mai ieftin, cu prețuri între 3,90 și 3,96 lei pe litru.
Aceste valori sunt apropiate în majoritatea orașelor mari din țară, diferențele fiind de obicei de câțiva bani pe litru.
În Capitală, cele mai mici prețuri la pompă sunt aproximativ:
Benzină: în jur de 7,92 lei/litru
Motorină: aproximativ 8,24 lei/litru
GPL: aproximativ 3,84 lei/litru
În funcție de benzinărie și de cartier, prețurile pot urca cu câțiva bani.
Cluj-Napoca
În Cluj-Napoca, benzina standard pornește de la aproximativ 7,89 lei pe litru, iar motorina de la 8,19 lei pe litru. Prețurile pot ajunge până la 8,35 lei pe litru pentru motorina standard în unele stații.
Timișoara
În Timișoara, benzina standard începe de la aproximativ 7,93 lei pe litru, iar motorina standard pornește de la 8,26 lei pe litru și poate ajunge la 8,40 lei pe litru în unele stații.
Iași
În Iași, benzina standard se găsește de la aproximativ 7,94 lei pe litru, iar în unele stații prețul urcă până la 8,02 lei pe litru. Motorina este de regulă peste 8,2 lei pe litru.
Constanța
În Constanța, prețurile sunt similare cu cele din celelalte orașe mari. Benzina standard se situează în jurul valorii de 7,9 lei pe litru, iar motorina depășește 8,2 lei pe litru în majoritatea stațiilor.
În ultimele săptămâni, carburanții s-au scumpit ușor, evoluție legată de creșterea cotațiilor petrolului pe piețele internaționale. Specialiștii spun că motorina se apropie deja de 8,30 lei pe litru în multe benzinării, iar variațiile zilnice sunt de câțiva bani.
Pentru un rezervor standard de 50 de litri, costul aproximativ este:
Benzină: 396 – 404 lei
Motorină: 413 – 418 lei
GPL: aproximativ 195 lei
Pentru un rezervor de 60 de litri, șoferii pot plăti:
Benzină: aproximativ 475 – 485 lei
Motorină: aproximativ 495 – 505 lei
În concluzie, carburanții rămân scumpi în România, iar pentru mulți șoferi costul unui plin se apropie deja de 500 de lei, în funcție de tipul combustibilului și de capacitatea rezervorului.