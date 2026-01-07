Acasă » Știri » Proprietarii care ar putea rămâne fără case din 2027. Noua lege îi va afecta radical

Proprietarii care ar putea rămâne fără case din 2027. Noua lege îi va afecta radical

De: David Ioan 07/01/2026 | 18:46
Proprietarii care ar putea rămâne fără case din 2027. Noua lege îi va afecta radical
Proprietarii care ar putea rămâne fără case din 2027. Noua lege îi va afecta radical

Piața imobiliară din România se pregătește pentru transformări importante începând cu anul 2027, avertizează analistul economic Adrian Negrescu.

Acesta subliniază că modificările fiscale anunțate vor determina recalcularea impozitelor pe baza valorii reale de piață a locuințelor, valoare stabilită automat prin noua platformă digitală e-Proprietatea.

Proprietarii care ar putea rămâne fără case din 2027

Măsura ar putea afecta în special pensionarii și persoanele cu venituri reduse, care riscă să fie împinse către zonele periferice din cauza taxelor tot mai ridicate.

Analistul atrage atenția că trecerea de la evaluările administrative la un sistem bazat pe prețurile reale din piață va avea consecințe directe asupra tuturor proprietarilor. Platforma e-Proprietatea va centraliza informații provenite de la notari, ANAF, Oficiul de Cadastru și din tranzacțiile imobiliare efective, generând o valoare actualizată a fiecărui imobil.

Potrivit lui Negrescu, această schimbare va modifica modul în care proprietarii își gestionează bunurile imobiliare. Cei care locuiesc în zone centrale, dar au venituri modeste, ar putea ajunge în situația de a renunța la locuințele actuale, pe fondul creșterii semnificative a impozitelor.

„Din 2027, probabil că vom vedea un nou fenomen în piața imobiliară, o schimbare a comportamentului celor care dețin imobile. De la 1 ianuarie vom vedea semnele unui alt tip de migrație, probabil în interiorul orașelor, pe fondul introducerii acestui sistem, e-Proprietatea, care va calcula impozitul locuințelor în funcție de valoarea de piață a imobilelor. Probabil vom vedea tot mai mulți oameni, pensionari cu venituri reduse, care vor fi nevoiți pe termen mediu și lung să renunțe la locuințele pe care le dețin în centru, pentru a se muta mai spre periferie, din cauza impozitelor tot mai mari pe care vor trebui să le plătească pentru apartamente, mașini – o situație similară cu ceea ce se întâmplă în toate marile capitale europene și chiar în întreaga lume”, explică Adrian Negrescu.

Urmăririle pe care le aduce noua lege

Specialistul mai arată că diferențele dintre zonele orașelor vor deveni tot mai vizibile, iar prețurile locuințelor vor reflecta nu doar valoarea proprietății în sine, ci și calitatea vieții din jur: accesul la transport public, proximitatea școlilor și grădinițelor, precum și disponibilitatea serviciilor medicale.

Noua legislație va pune presiune suplimentară pe proprietarii cu resurse financiare limitate și va accentua polarizarea urbană. În același timp, piața imobiliară ar putea trece prin ajustări de preț și prin schimbări în preferințele de locuire ale populației.

„Cu cât stai mai aproape de centru, cu atât plătești taxe mai mari, o problemă care va schimba din temelii oferta din imobiliare, mai ales în zona marilor orașe. Probabil și prețurile vor urma această traiectorie – vom vedea o diferențiere tot mai clară a prețurilor în funcție de zone, de valoarea proprietății, de condițiile de trai: acces la transport în comun, școli, grădinițe, asistență medicală. Toate acestea vor începe să conteze din ce în ce mai mult în stabilirea prețurilor din piața imobiliară”, adaugă Adrian Negrescu.

CITEŞTE ŞI: Amenzi uriașe pentru cei care nu au numărul casei afișat. Orașul din România unde s-a luat această decizie

Prețul real al unui metru cub de gaz în România, în 2026. Cum se calculează costul

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cum arată Elena, noua iubită a lui Cătălin Scărlătescu. Avem primele imagini cu ea din Mexic
Știri
Cum arată Elena, noua iubită a lui Cătălin Scărlătescu. Avem primele imagini cu ea din Mexic
Amenzi uriașe pentru cei care nu au numărul casei afișat. Orașul din România unde s-a luat această decizie
Știri
Amenzi uriașe pentru cei care nu au numărul casei afișat. Orașul din România unde s-a luat această decizie
Ultima zi de vacanță de iarnă: Elevii se întorc în bănci pe 8 ianuarie. Ce vacanțe mai sunt în anul școlar 2025-2026
Mediafax
Ultima zi de vacanță de iarnă: Elevii se întorc în bănci pe 8...
Reacția unei pensionare după ce a aflat că are de plată 700 de lei impozit la casă: „Arză-v-ar focul să vă ardă”
Gandul.ro
Reacția unei pensionare după ce a aflat că are de plată 700 de...
La 42 de ani, campioana e bănuită că se iubește cu un bărbat mai tânăr cu 20 de ani
Prosport.ro
La 42 de ani, campioana e bănuită că se iubește cu un bărbat...
Meseriile care nu pot fi înlocuite de AI. Ce are omul și nu va avea niciodată inteligența artificială
Adevarul
Meseriile care nu pot fi înlocuite de AI. Ce are omul și nu...
Ce răni au suferit Maduro şi soţia lui în timp ce încercau să fugă de forţele americane
Digi24
Ce răni au suferit Maduro şi soţia lui în timp ce încercau să...
Sistemul „par-impar”, aplicat și în România în perioada comunistă, reapare în discuție într-o capitală europeană din cauza traficului intens
Mediafax
Sistemul „par-impar”, aplicat și în România în perioada comunistă, reapare în discuție într-o...
Parteneri
Stana Izbașa sfidează bătrânețea. La 56 de ani, artista din Banat se simte și arată cu 20 de ani mai tânără
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Stana Izbașa sfidează bătrânețea. La 56 de ani, artista din Banat se simte și arată...
Simona Halep, apariție într-un Lamborghini la Dubai după întâlnirea cu fiul miliardarului din Topul Forbes! Românca a început noul an în stil mare. FOTO
Prosport.ro
Simona Halep, apariție într-un Lamborghini la Dubai după întâlnirea cu fiul miliardarului din Topul Forbes!...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Cele 4 zodii care astăzi, de Sfântul Ion, primesc o veste grozavă. Un proiect nou o sa le schimbe total viața acestor nativi
Click.ro
Cele 4 zodii care astăzi, de Sfântul Ion, primesc o veste grozavă. Un proiect nou...
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Digi 24
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
„Armata invizibilă” care va ataca Rusia dacă Ucraina va fi forțată de SUA să cedeze teritorii. Ce „greșeală fatală” ar putea face Putin
Digi24
„Armata invizibilă” care va ataca Rusia dacă Ucraina va fi forțată de SUA să cedeze...
Aglomerat pe DN1 la revenirea din vacanță. Poliția recomandă rute alternative spre București
Promotor.ro
Aglomerat pe DN1 la revenirea din vacanță. Poliția recomandă rute alternative spre București
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți îndeplinesc trei dorințe!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți...
Fără numerar după adoptarea euro în Bulgaria: bancomatul din satul cu 650 de locuitori s-a golit repede
go4it.ro
Fără numerar după adoptarea euro în Bulgaria: bancomatul din satul cu 650 de locuitori s-a...
Care e mai sănătos: ceaiul sau cafeaua?
Descopera.ro
Care e mai sănătos: ceaiul sau cafeaua?
Lord of Hatred, cel de-al doilea expansion pack pentru Diablo IV. Ce noutăți promite și când va fi lansat
Go4Games
Lord of Hatred, cel de-al doilea expansion pack pentru Diablo IV. Ce noutăți promite și...
Reacția unei pensionare după ce a aflat că are de plată 700 de lei impozit la casă: „Arză-v-ar focul să vă ardă”
Gandul.ro
Reacția unei pensionare după ce a aflat că are de plată 700 de lei impozit...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cum arată Elena, noua iubită a lui Cătălin Scărlătescu. Avem primele imagini cu ea din Mexic
Cum arată Elena, noua iubită a lui Cătălin Scărlătescu. Avem primele imagini cu ea din Mexic
Amenzi uriașe pentru cei care nu au numărul casei afișat. Orașul din România unde s-a luat această ...
Amenzi uriașe pentru cei care nu au numărul casei afișat. Orașul din România unde s-a luat această decizie
Răsturnare de situație în cazul bărbaților din Arad care au sărit de pe bloc! Vecinii lor rup tăcerea: ...
Răsturnare de situație în cazul bărbaților din Arad care au sărit de pe bloc! Vecinii lor rup tăcerea: „Avea bănişori”
Gabriela Szabo, maraton pe coridoarele din mall! Fosta campioană olimpică nu a ratat ofertele de început ...
Gabriela Szabo, maraton pe coridoarele din mall! Fosta campioană olimpică nu a ratat ofertele de început de an
Femeie de 47 de ani, găsită moartă în cazarea din vacanța de iarnă. A mers de două ori la Camera ...
Femeie de 47 de ani, găsită moartă în cazarea din vacanța de iarnă. A mers de două ori la Camera de Gardă, dar medicii au trimis-o acasă
Prețul real al unui metru cub de gaz în România, în 2026. Cum se calculează costul
Prețul real al unui metru cub de gaz în România, în 2026. Cum se calculează costul
Vezi toate știrile
×