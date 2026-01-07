Proprietarii care ar putea rămâne fără case din 2027. Noua lege îi va afecta radical

Piața imobiliară din România se pregătește pentru transformări importante începând cu anul 2027, avertizează analistul economic Adrian Negrescu.

Acesta subliniază că modificările fiscale anunțate vor determina recalcularea impozitelor pe baza valorii reale de piață a locuințelor, valoare stabilită automat prin noua platformă digitală e-Proprietatea.

Proprietarii care ar putea rămâne fără case din 2027

Măsura ar putea afecta în special pensionarii și persoanele cu venituri reduse, care riscă să fie împinse către zonele periferice din cauza taxelor tot mai ridicate.

Analistul atrage atenția că trecerea de la evaluările administrative la un sistem bazat pe prețurile reale din piață va avea consecințe directe asupra tuturor proprietarilor. Platforma e-Proprietatea va centraliza informații provenite de la notari, ANAF, Oficiul de Cadastru și din tranzacțiile imobiliare efective, generând o valoare actualizată a fiecărui imobil.

Potrivit lui Negrescu, această schimbare va modifica modul în care proprietarii își gestionează bunurile imobiliare. Cei care locuiesc în zone centrale, dar au venituri modeste, ar putea ajunge în situația de a renunța la locuințele actuale, pe fondul creșterii semnificative a impozitelor.

„Din 2027, probabil că vom vedea un nou fenomen în piața imobiliară, o schimbare a comportamentului celor care dețin imobile. De la 1 ianuarie vom vedea semnele unui alt tip de migrație, probabil în interiorul orașelor, pe fondul introducerii acestui sistem, e-Proprietatea, care va calcula impozitul locuințelor în funcție de valoarea de piață a imobilelor. Probabil vom vedea tot mai mulți oameni, pensionari cu venituri reduse, care vor fi nevoiți pe termen mediu și lung să renunțe la locuințele pe care le dețin în centru, pentru a se muta mai spre periferie, din cauza impozitelor tot mai mari pe care vor trebui să le plătească pentru apartamente, mașini – o situație similară cu ceea ce se întâmplă în toate marile capitale europene și chiar în întreaga lume”, explică Adrian Negrescu.

Urmăririle pe care le aduce noua lege

Specialistul mai arată că diferențele dintre zonele orașelor vor deveni tot mai vizibile, iar prețurile locuințelor vor reflecta nu doar valoarea proprietății în sine, ci și calitatea vieții din jur: accesul la transport public, proximitatea școlilor și grădinițelor, precum și disponibilitatea serviciilor medicale.

Noua legislație va pune presiune suplimentară pe proprietarii cu resurse financiare limitate și va accentua polarizarea urbană. În același timp, piața imobiliară ar putea trece prin ajustări de preț și prin schimbări în preferințele de locuire ale populației.

„Cu cât stai mai aproape de centru, cu atât plătești taxe mai mari, o problemă care va schimba din temelii oferta din imobiliare, mai ales în zona marilor orașe. Probabil și prețurile vor urma această traiectorie – vom vedea o diferențiere tot mai clară a prețurilor în funcție de zone, de valoarea proprietății, de condițiile de trai: acces la transport în comun, școli, grădinițe, asistență medicală. Toate acestea vor începe să conteze din ce în ce mai mult în stabilirea prețurilor din piața imobiliară”, adaugă Adrian Negrescu.

