Valoarea noilor taxe pe case și terenuri de la 1 ianuarie 2026. Primăria Capitalei a publicat prețurile majorate

De: Andreea Stăncescu 12/12/2025 | 13:56
Creșteri ale taxelor din 2026 / Sursa foto: Arhivă Cancan.ro

Primăria Capitalei propune pentru 2026 majorarea impozitelor și taxelor locale, proiectul fiind pus acum în dezbatere publică. Ajustările iau în calcul inflația și creșterea valorilor impozabile pentru clădiri și terenuri, vizând totodată stimulente pentru vehiculele hibride și păstrarea unor bonificații pentru plata anticipată.

Schimbări mari pentru români. Urmează creșterea taxelor pe case și terenuri de la 1 ianuarie 2026. Conform propunerii legislative, din 2026 crește semnificativ valoarea impozabilă pentru locuințele realizate din beton armat sau cărămidă arsă, dotate cu instalații de apă, canalizare, electricitate și încălzire.

Pentru acest tip de imobile, valoarea va ajunge la 2.677 lei pe metru pătrat, față de 1.492 lei în 2025. Și construcțiile din lemn vor avea o valoare impozabilă mai mare, de 803 lei pe metru pătrat, în urcare de la 447 lei, conform G4Media.

Proiectul prevede și majorări pentru impozitele aferente terenurilor intravilane care nu sunt încadrate ca terenuri cu construcții. De exemplu, în zona A, terenul arabil ar urma să fie taxat cu 75 lei pe hectar, comparativ cu 42 lei în anul anterior. În zona B, impozitul propus este de 56 lei pe hectar, față de 31 lei în 2025.

Sursa foto: Pexels

Excepțiile care pot fi scutite de creșterea impozitului

Pentru vehiculele hibride cu emisii de până la 50 g CO₂/km, autoritățile intenționează să introducă o reducere de 30% la impozit. De asemenea, se păstrează bonificația de 10% pentru cei care își achită dările până la 31 martie.

Consiliile locale de sector vor putea aproba scutiri sau reduceri în anumite situații, cum ar fi imobilele care au statut de muzeu, casele memoriale, clădirile utilizate pentru servicii sociale, imobilele retrocedate sau cele clasate drept monumente istorice.

De facilități pot beneficia și unele mijloace de transport agricole sau cele aparținând fundațiilor care sprijină proiecte culturale, educaționale ori umanitare. Tot la nivel local vor putea fi stabilite proceduri proprii privind acordarea acestor scutiri, inclusiv scheme de ajutor de stat.

