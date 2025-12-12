Acasă » Exclusiv » Adrian Marinescu, semnal de alarmă după apariția celor două cazuri de lepră din Cluj: „Lepra nu este eradicată! E un focar familial”

De: Georgiana Ionita 12/12/2025 | 14:54
Dr. Adrian Marinescu, Manager al Institutului Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș” București,  a vorbit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre cele două cazuri de lepră confirmate recent la Cluj. 

Joi, 11 decembrie 2025, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a confirmat apariția primului caz de lepră din România după peste patru decenii. Alte trei persoane sunt în curs de evaluare și se află sub monitorizare clinică și epidemiologică. Este vorba despre patru femei, originare din Asia, care lucrează într-un salon SPA din Cluj-Napoca.

În acest context, Dr. Adrian Marinescu, manager al Institutului Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș” din București, vine cu clarificări privind gradul de contagiozitate, tratamentul și simptomele leprei.

Adrian Marinescu: „Lepra nu e eradicată”

„Chiar am avut o discuție mai devreme cu Ministerul, am zis în felul următor: că nu are sens ca acele persoane să se deplaseze până la București, că se poate rezolva și la Cluj, că nu avea logică. Toate acele cazuri sunt, cel puțin în momentul de față, cazuri de import. În lume, în momentul acesta, sunt niște zone endemice. Asta, apropo de faptul că lumea greșește și spune că lepra e eradicată – nu e eradicată. Sunt cazuri izolate, cazuri de import. Dar în lume, în momentul acesta, prin Asia, prin Africa sau chiar America Latină, există zone unde sunt cazuri.

Adrian Marinescu, medic infectionist. sursă – / MEDIAFAX FOTO

Din fericire, nu este o boală care să se transmită ușor; gradul de contagiozitate este totuși redus. E vorba de persoane care au un contact prelungit și nemijlocit cu cineva care este bolnav. Și vorbim despre o persoană care are boala și nu e tratată.

Concret, ce avem noi în România: avem practic două cazuri pe care le putem numi confirmate, în momentul de față. De fapt, un caz e confirmat inclusiv cu analizele de laborator, și încă un caz este confirmat fără laborator, dar din punct de vedere clinic și epidemiologic. Ele fiind de fapt surori, venite din Indonezia, plecând de la un caz clar al mamei. Este un focar familial”, a declarat Adrian Marinescu pentru CANCAN.RO.

Lepra – simptome și tratament

Adrian Marinescu atrage atenția că lepra are o perioadă de incubație lungă, iar simptomele se pot manifesta chiar după ani de zile. Totodată, el spune că majoritatea oamenilor au imunitate naturală împotriva bacteriei.

Un alt aspect important este că imunitatea populației, în general, și vorbesc și de România, este și o imunitate naturală, în raport cu boala, adică cei mai mulți dintre oameni nu fac boala. Cei care totuși o fac, e adevărat, fac boala, care are o perioadă de incubație lungă și este posibil ca simptomele evidente să apară și după ani de zile. Până la a discuta lucrurile clare, și anume leziunile de pe piele, problemele neurologice și acele complicații pe care noi le vedeam în filme, de-a lungul istoriei, acestea apar pe perioade lungi de ani de zile. Sunt două explicații pentru care lepra punea probleme deosebite și vedeam în filme locurile speciale unde erau izolați: În primul rând, pentru că oamenii nu aveau un diagnostic; și doi, pentru că nu aveau cu ce să-i trateze. Tratamentul este cu antibiotice, o asociere de trei antibiotice pentru o perioadă lungă de timp. Nu aveau antibiotice și nu aveau un diagnostic, evident că oamenii, la un moment dat, făceau forme severe și ajungeau chiar la deces”, a explicat medicul.

„Nu avem de ce să intrăm în panică”

Nu e vorba de riscul de transmitere, cum poate am fi putut noi, greșit, să gândim că ar putea să se transmită precum COVID-ul sau gripa, că nu e așa. Nu avem de ce să intrăm în panică; este o perioadă de monitorizare și supraveghere. Toate persoanele care au avut contact dovedit și prelungit sunt, în momentul de față, sub supraveghere, în anchetă epidemiologică, și sunt 7 persoane. Eu cred că nu trebuie să intre în discuție nicio teamă și nu se pune problema să se întâmple altceva, că nu ar avea de ce”, a mai spus acesta.

VEZI ȘI: Singurul spital de lepră din România care încă activează. Aici vin oamenii care speră la vindecare și o viață normală

