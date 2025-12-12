Acasă » Știri » Singurul spital de lepră din România care încă activează. Aici vin oamenii care speră la vindecare și o viață normală

Singurul spital de lepră din România care încă activează. Aici vin oamenii care speră la vindecare și o viață normală

De: Andreea Stăncescu 12/12/2025 | 11:22
Unde se găsește spitalul pentru tratarea leprei / Sursa foto: Mediafax foto

În România a fost confirmat recent primul caz de lepră după mai bine de patru decenii, boala fiind identificată la o tânără originară din Asia, care lucrează în Cluj-Napoca. Ultimul caz fusese raportat în 1981, ceea ce face situația actuală una rară și atent monitorizată. 

Ministrul Sănătății a confirmat primul caz de lepră în țară, după 44 de ani la o tânără originară din Asia care locuiește în Cluj-Napoca. Alte trei persoane sunt sub observație medicală în această perioadă.

Deși pare o afecțiune dispărută, în România există încă un loc specializat în tratarea ei. Spitalul Tichilești din județul Tulcea rămâne ultima unitate medicală din Europa dedicată pacienților cu lepră. Înființat la începutul secolului XX și reconstruit în 1928, sanatoriul funcționează și astăzi, având grijă de pacienții care au suferit de această boală. De-a lungul timpului, aici au fost internați zeci de bolnavi, iar statul continuă să asigure tratament și supraveghere medicală.

Lepra este o boală cu evoluție lentă și cu o contagiozitate redusă. Transmiterea necesită contact apropiat și repetat cu picături respiratorii ale unei persoane netratate. Nu se transmite prin strângeri de mână, îmbrățișări, obiecte folosite în comun sau contact ocazional în spații publice.

Sursa foto: Mediafax foto

Care sunt simptomele leprei

Primele semne includ pete palide pe piele care nu dispar, zone cu sensibilitate scăzută, noduli sau umflături, piele uscată și rigidă, precum și slăbiciune musculară. În forme avansate, netratate, pot apărea deformări ale feței, ulcerații persistente, pierderea sprâncenelor, paralizie la nivelul membrelor și, în cazuri grave, afectarea vederii. Pentru mulți pacienți, simptomele se instalează abia după 3 până la 5 ani de la infectare, uneori chiar mai târziu, ceea ce îngreunează identificarea sursei.

Tratamentul este bine stabilit la nivel internațional și se numește multidrug therapy (MDT). Acesta combină trei antibiotice administrate gratuit prin programele OMS. Durata terapiei variază între șase și douăsprezece luni, în funcție de forma bolii. Odată început tratamentul, riscul de transmitere scade practic la zero încă din primele zile.

Antibioticele vindecă infecția, însă nu pot recupera nervii deja afectați, motiv pentru care diagnosticarea timpurie este esențială. În întreaga lume sunt diagnosticate aproximativ 200.000 de cazuri anual, iar cele mai multe dintre ele în țări precum Brazilia, India și Indonezia.

