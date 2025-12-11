Vedeta de la Kanal D se confruntă cu probleme de sănătate. Îi este afectată viața de zi cu zi: ”Nu mai pot dormi cum trebuie”

În ultima perioadă, Ana Maria Barnoschi trece printr-o perioadă dificilă din cauza unor probleme de sănătate care au început să-i afecteze serios ritmul zilnic. Durerile persistente, stările de disconfort și nopțile nedormite au împins-o să caute răspunsuri, declanșând un lung șir de investigații și controale medicale.

Ana Maria Barnoschi se confruntă de câteva luni cu probleme de sănătate care îi complică atât activitățile zilnice, cât și odihna. Disconfortul și durerile apărute treptat au determinat-o să înceapă un adevărat maraton medical. Vedeta a trecut prin numeroase investigații, precum analize de sânge, teste pentru intoleranțe, consulturi de specialitate, ecografii și chiar colonoscopie, în încercarea de a descoperi ce îi provoacă aceste neplăceri.

Deși a urmat și fizioterapie, și ozonoterapie, simptomele persistă, iar ea speră în continuare să găsească răspunsul care să o ajute să-și recapete starea de bine.

„Au început să apară tot felul de lucruri deranjante care mi se părea că ajung să-mi afecteze viața. Am vrut să văd ce se întâmplă și să descopăr cauza, ca să tratez problema și să scap de ea. M-am dus, mi-au dat analize de făcut. Întâi a trebuit să eliminăm toate cauzele posibile. Am făcut analize pentru intoleranță la lactoză, la gluten, am făcut pentru boala celiacă. După ce mi-au ieșit analizele și majoritatea au ieșit bune, mi-a recomandat doamna doctor să fac și o colonoscopie ca să ne asigurăm că nu este nimic în neregulă cu colonul. Cum de altfel s-a și întâmplat, am făcut-o, nu este nimic îngrijorător, e ceva acolo, dar nimic care să dea bătăi de cap. Dar, în schimb, hemoleucograma a ieșit modificată și mi-au ieșit leucocitele, limfocitele și neutrofilele parcă mai mici decât în mod normal. Iar de acolo au început trimiterile. De la gastro am fost la hematologie. De la hematologie mi-a dat un set de analize. În funcție de setul de analize mi-a dat trimiterile la medicină internă să fac o ecografie abdominală totală să eliminăm alte cauze posibile și am înțeles că splina cumva e bănuită în general, atunci când astea ies modificate. Dar pe ecografie a ieșit normală, totul pare a fi normal. Pentru că toate au ieșit normale și n-am descoperit cauza, mi-au dat trimiterile la reumatologie. De la reumatologie mi s-au dat de făcut alte analize. Adică am făcut până acum, cred că vreo 5 seturi de analize’, a povestit Ana Maria Barnoschi pe Instagram.

Ana Maria Barnoschi a reînceput fizioterapia din cauza durerilor pe care le resimțea. timpul uneia dintre ședințe, disconfortul a devenit atât de puternică încât a fost nevoită să se oprească. Atunci medicul i-a recomandat ozonoterapie și o injecție pentru ameliorarea stării.

„Când au revenit durerile, au reapărut și crizele: de câteva luni nu mai pot dormi cum trebuie, mă trezesc de multe ori pe noapte. Așa că am decis să reiau fizioterapia. Am început tratamentul și sunt deja la aproximativ 60 de minute de terapie. Astăzi, în timpul elongației, au apărut dureri și ne-am oprit. Atunci mi-a spus doamna doctor că ar fi bine să fac ozonoterapie și o injecție pentru dureri, pentru că trebuie să intervenim cu ceva care să amelioreze situația. Am făcut undeva între 12 și 15 înțepături în spate, plus injecția pentru durere”, a mai adăugat ea.

CITEȘTE ȘI: Vești de ultimă oră despre Justin Timberlake, după ce a fost diagnosticat cu boala Lyme

Românii se confruntă cu insomnii înainte de Sărbători. Remediul pentru un somn liniștit