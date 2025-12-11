Acasă » Exclusiv » Dorința ascunsă a Mădălinei Ghenea. Vrea să își mărească familia!

Dorința ascunsă a Mădălinei Ghenea. Vrea să își mărească familia!

De: Loriana Dasoveanu 11/12/2025 | 23:00
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
6 poze
Vezi galeria foto

Mădălina Ghenea a fost prezentă la gala Elle Style Awards, fiind una dintre cele mai ravisante apariții de pe covorul roșu, unde eleganța, grația și magnetismul său au determinat ca toate privirile și flshurile camerelor de fotografiat să fie pe ea. A purtat o ținută superbă, semnată Cristina Săvulescu, iar silueta sa impecabilă a fost frumos pusă în evidență. Actrița a fost recompensată cu un premiu care îi recunoaște cariera impresionantă și contribuția sa la industria modei. CANCAN.RO a fost prezent la eveniment și a stat de vorbă cu frumoasa româncă. De o viață în fața reflectoarelor și a camerelor de filmat, acum actrița vrea să schimbe direcția și să ajungă în spatele lor. Ne-a vorbit despre începuturile sale ca model, schimbările din viața ei, legătura cu fiica ei, dar și ce sfaturi importante îi dă micuței Charlotte, totul într-un interviu de suflet. 

Mădălina Ghenea este, fără doar și poate, o apariție, însă dincolo de imaginea perfectă, actrița este una dintre cele mai sensibile persoane publice din România. Șatena nu se deschide des în fața publicului, însă atunci când o face, alege să vorbească din tot sufletul. Așa s-a întâmplat și în cadrul galei unde a primit premiul Elle Woman, o distincție care îi recompensează meritele. Actrița a vorbit despre cele mai importante aspecte din viața ei, de la cariera până la familie și legătura cu fetița și a lui Matei Stratan, Charlotte.

Motanul pierdut în urmă cu 11 ani a revenit acasă înainte de Crăciun. Povestea lui Felix
Motanul pierdut în urmă cu 11 ani a revenit acasă înainte de Crăciun....
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

Mădălina Ghenea, despre carieră, sărbători și iubire

CANCAN.RO: Mădălina, îmi face o deosebită plăcere să te întâlnesc, ești superbă în seara aceasta. Ce faci?

Mădălina Ghenea: Sunt foarte bucuroasă să fiu aici în această seară, sunt onorată. Ca aproape fiecare artist din România, mi-am început cariera afară, am luat primele premii și am cules primele roade în străinătatate. Mă întorc în România unde primesc acest semn de recunoștință cu mare drag. Mă bucur că sunt aleasă, din nou, de aceste femei minunate de la Elle și vreau să le mulțumesc pentru acest premiu.

Am făcut prima mea copertă acum opt ani, Charlotte avea doar câteva luni când am făcut prima mea copertă Elle în România și cumva ele fac parte din această schimbare din viața mea și în carieră. Îmi este greu, recunosc, să spun carieră și acum după 25 de ani, după un sfert de secol pentru că mă simt tot la început, dar premiile sunt cumva și o responsabilitate și sper să nu dezamăgesc. Vreau să ne vedem peste alți 25 de ani cu multe filme pe care să le semnez ca producător aici unde mă simt acasă.

CANCAN.RO: Remarc că, deși ai o carieră înfloritoare, ai spus că tu te simți ca la început. Rămâi modestă în ciuda a ceea ce oamenii ar putea să își imagineze despre tine, Mădălina Ghenea, femeia care are și a avut totul, dar ai totul muncind, corect?

Mădălina Ghenea: Eu consider că am totul pentru că o am pe fiica mea. În ceea ce privește meseria mea, cred că am enorm de realizat în continuare, plus că îmi doresc foarte mult să mă concentrez pe această parte de producție și să plec din fața luminilor reflectoarelor și să intru în umbră.

Mădălina Ghenea, apariție ravisantă într-o ținută semnată Cristina Săvulescu
Mădălina Ghenea, apariție ravisantă într-o ținută semnată Cristina Săvulescu

Mădălina Ghenea: Prima mea plecare din țară la Milano am făcut-o cu prietena mea, Ștefania, aveam 14 ani și eram două copile la început de drum.

CANCAN.RO: Cum a fost atunci? Îți amintești?

Mădălina Ghenea: Aveam același entuziasm și atunci, și acum, dar normal că lucrurile s-au schimbat odată cu experiența vieții. Am observat acest entuziasm la Michael Caine, care la vârsta de 80 și ceva de ani spunea că este fericit pentru orice rol, pentru orice oportunitate. Nu m-a obosit niciodată ideea de a sta pe platourile de filmare, cu orice rol.

Am trecut de la rolul de divă, la rolul de sclavă pentru că în rolul de producător organizez catering, călătorii de avion, la început lucrurile așa funcționează. Mă ocup de echipa mea pe care o protejez, tin mult la copiii mei, așa le zic, căci sunt tineri cu care lucrez, iubesc să lucrez cu tinerele talente, am întâlnit persoane incredibile în această meserie.

Se pare că funcționează, căci fetele cu care lucrez acum fac campanii mondiale, erau la început de drum când le-am cunoscut, le-am adus și în România acum câteva săptămâni și văd că mi se îndeplinește o dorință pe care am avut-o mereu: aceea de a promova și ajuta. Am fost și eu la început de drum și știu ce înseamnă.

CANCAN.RO: Ce îți place mai mult? Cariera de model sau de actriță?

Mădălina Ghenea: Nu mi-am dorit neapărat să fiu model. Mi-am dorit să fac actorie mereu, să fiu pe platourile de filmare în orice rol, dar știu că modellingul m-a adus în acest punct din viața mea și sunt bucuroasă că am făcut și acești pași.

Actrița vrea să îi ofere fiicei sale un frățior sau o soră: „Nu am renunțat”

CANCAN.RO: Dacă fiica ta și-ar dori să îți urmeze cariera, ai fi de acord și dacă da, ce sfat i-ai da?

Mădălina Ghenea: Mama și-a dorit cumva pentru mine această carieră. Eu am un copil foarte disciplinat, foarte fericit, un copil liber, un copil care mereu își găsește inspirația în orice fac eu și nu îi voi impune niciodată ce să facă. Văd o oarecare asemănare că vrea să meargă la balet, vrea să facă teatru și pictează. De când o știu pictează și este talentată, are o pasiune mare.

Mădălina Ghenea a oferit un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO cu Loriana Dasoveanu
Mădălina Ghenea a oferit un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO

CANCAN.RO: Ce faceti de sărbători? 

Mădălina Ghenea: De sărbători vom fi împreună cu fratele meu și soția lui, cu nepoțelul meu. Vom merge ori noi acolo, vom veni noi aici. Fiecare vacanță o fac cu fiica mea și cu nepoțelul meu. Mai merg și singură cu ei, dar trebuie să fie amândoi. Țin foarte mult la această relație pentru că Charlotte nu are un frățior sau o surioară și nici Alexandru, nepoțelul meu nu are frați sau surori, așa că vreau să petreacă cât mai mult timp împreună.

CANCAN.RO: Dar în viitor, iei în calcul să îi oferi lui Charlotte o surioară sau un frățior? 

Mădălina Ghenea: Am încercat să adopt o fetiță, înainte de Charlotte și nu am renunțat de acest vis. Mi-aș dori, dar trebuie să găsesc timpul să mă pot dedica.

CITEȘTE ȘI: Fiica Mădălinei Ghenea, prădată de un șofer Uber în Italia. Apelul făcut de celebra actriță: ”Vă rog, dacă cineva are un contact direct, scrieți-mi în privat”

ACCESEAZĂ ȘI: Ce spunea Mădălina Ghenea despre un viitor iubit, înainte să fie prinsă de CANCAN.ro cu un milionar: „Oricine mă poate completa este binevenit”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN  (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:
Iți recomandăm
Rodica Stănoiu, înmormântată fără autopsie! Era lovită și subnutrită, dar nimeni nu știe cauza exactă a morții
Exclusiv
Rodica Stănoiu, înmormântată fără autopsie! Era lovită și subnutrită, dar nimeni nu știe cauza exactă a morții
Ținutele la control! Vedetele au “rupt” toate regulile la Gala Elle 2025
Exclusiv
Ținutele la control! Vedetele au “rupt” toate regulile la Gala Elle 2025
Horoscop 12 decembrie 2025: Ce zodii au noroc în dragoste și bani astăzi
Mediafax
Horoscop 12 decembrie 2025: Ce zodii au noroc în dragoste și bani astăzi
O româncă a dezvăluit de câți bani ai nevoie ca să trăiești decent în Spania. Cât a cheltuit femeia, în luna noiembrie
Gandul.ro
O româncă a dezvăluit de câți bani ai nevoie ca să trăiești decent...
FOTO. Andreea Bălan, imagini senzuale. Cum apare în noul videoclip
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, imagini senzuale. Cum apare în noul videoclip
Moment sfâșietor în Parlamentul European. O interpretă a izbucnit în lacrimi când traducea mărturia unui copil ucrainean despre moartea mamei sale
Adevarul
Moment sfâșietor în Parlamentul European. O interpretă a izbucnit în lacrimi când traducea...
VIDEO Șefa Curții de Apel acuză o judecătoare din ancheta Recorder: A decontat ilegal o chirie și l-a lovit în cap cu dosarul pe un col
Digi24
VIDEO Șefa Curții de Apel acuză o judecătoare din ancheta Recorder: A decontat...
O maseuză de la un salon SPA din Cluj-Napoca, diagnosticată cu lepră
Mediafax
O maseuză de la un salon SPA din Cluj-Napoca, diagnosticată cu lepră
Parteneri
Oana Roman, nemachiată și fără filtre. Cum arată, în realitate, la aproape 50 de ani. „No filter. Doar creme bune și grijă pentru ten”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Oana Roman, nemachiată și fără filtre. Cum arată, în realitate, la aproape 50 de ani....
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatore TV e din nou însărcinată!
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatore TV e din nou însărcinată!
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Sărbători fără fiul și fiica ei, stabiliți în Franța și în Dubai. Cum își alină Marina Almășan dorul: „Beau cafeaua dintr-o cană cu chipul lor”. Ce meserii au Victoraș și Marinuș?
Click.ro
Sărbători fără fiul și fiica ei, stabiliți în Franța și în Dubai. Cum își alină...
EXCLUSIV Cum explică șefa ÎCCJ momentul „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”, din timpul conferinței de la Curtea de Apel București
Digi 24
EXCLUSIV Cum explică șefa ÎCCJ momentul „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”, din timpul...
Cine este Raluca Moroșanu, judecătoarea care a întrerupt conferința de la Curtea de Apel și l-a apărat pe Laurențiu Beșu
Digi24
Cine este Raluca Moroșanu, judecătoarea care a întrerupt conferința de la Curtea de Apel și...
Campion mondial cu un monopost desenat de fani. Lando Norris a dat lovitura!
Promotor.ro
Campion mondial cu un monopost desenat de fani. Lando Norris a dat lovitura!
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un...
O funcție misterioasă apare pe Waze. Utilizatorii încearcă să-i afle rostul
go4it.ro
O funcție misterioasă apare pe Waze. Utilizatorii încearcă să-i afle rostul
Ce dezvăluie PRIMA carte scrisă din istorie?
Descopera.ro
Ce dezvăluie PRIMA carte scrisă din istorie?
Shooter-ul online care rescrie regulile jocului
Go4Games
Shooter-ul online care rescrie regulile jocului
O româncă a dezvăluit de câți bani ai nevoie ca să trăiești decent în Spania. Cât a cheltuit femeia, în luna noiembrie
Gandul.ro
O româncă a dezvăluit de câți bani ai nevoie ca să trăiești decent în Spania....
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Povestea de dragoste dintre Tudor Chirilă și Andreea Raicu. S-au iubit timp de 5 ani!
Povestea de dragoste dintre Tudor Chirilă și Andreea Raicu. S-au iubit timp de 5 ani!
Ea este tânăra de 26 de ani ucisă de soț! Ce a putut să facă bărbatul după fapta idioasă
Ea este tânăra de 26 de ani ucisă de soț! Ce a putut să facă bărbatul după fapta idioasă
Cynthia Erivo scrie istorie în actorie! Actrița a atins o performanță uriașă la Globurile de Aur
Cynthia Erivo scrie istorie în actorie! Actrița a atins o performanță uriașă la Globurile de Aur
Poza zilei | Cum arăta Andra Măruță în urmă cu 25 de ani: ținute sexy și atitudine de divă
Poza zilei | Cum arăta Andra Măruță în urmă cu 25 de ani: ținute sexy și atitudine de divă
Primul caz de lepră în România, confirmat după 44 de ani. Alexandru Rogobete: ”Alte trei femei ...
Primul caz de lepră în România, confirmat după 44 de ani. Alexandru Rogobete: ”Alte trei femei sunt în curs de evaluare”
Future va cânta la Beach, please! 2026. Artistul internațional urcă pentru prima oară pe o scenă ...
Future va cânta la Beach, please! 2026. Artistul internațional urcă pentru prima oară pe o scenă din România
Vezi toate știrile
×