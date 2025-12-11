Dorința ascunsă a Mădălinei Ghenea. Vrea să își mărească familia!

Mădălina Ghenea a fost prezentă la gala Elle Style Awards, fiind una dintre cele mai ravisante apariții de pe covorul roșu, unde eleganța, grația și magnetismul său au determinat ca toate privirile și flshurile camerelor de fotografiat să fie pe ea. A purtat o ținută superbă, semnată Cristina Săvulescu, iar silueta sa impecabilă a fost frumos pusă în evidență. Actrița a fost recompensată cu un premiu care îi recunoaște cariera impresionantă și contribuția sa la industria modei. CANCAN.RO a fost prezent la eveniment și a stat de vorbă cu frumoasa româncă. De o viață în fața reflectoarelor și a camerelor de filmat, acum actrița vrea să schimbe direcția și să ajungă în spatele lor. Ne-a vorbit despre începuturile sale ca model, schimbările din viața ei, legătura cu fiica ei, dar și ce sfaturi importante îi dă micuței Charlotte, totul într-un interviu de suflet.

Mădălina Ghenea este, fără doar și poate, o apariție, însă dincolo de imaginea perfectă, actrița este una dintre cele mai sensibile persoane publice din România. Șatena nu se deschide des în fața publicului, însă atunci când o face, alege să vorbească din tot sufletul. Așa s-a întâmplat și în cadrul galei unde a primit premiul Elle Woman, o distincție care îi recompensează meritele. Actrița a vorbit despre cele mai importante aspecte din viața ei, de la cariera până la familie și legătura cu fetița și a lui Matei Stratan, Charlotte.

Mădălina Ghenea, despre carieră, sărbători și iubire

CANCAN.RO: Mădălina, îmi face o deosebită plăcere să te întâlnesc, ești superbă în seara aceasta. Ce faci?

Mădălina Ghenea: Sunt foarte bucuroasă să fiu aici în această seară, sunt onorată. Ca aproape fiecare artist din România, mi-am început cariera afară, am luat primele premii și am cules primele roade în străinătatate. Mă întorc în România unde primesc acest semn de recunoștință cu mare drag. Mă bucur că sunt aleasă, din nou, de aceste femei minunate de la Elle și vreau să le mulțumesc pentru acest premiu.

Am făcut prima mea copertă acum opt ani, Charlotte avea doar câteva luni când am făcut prima mea copertă Elle în România și cumva ele fac parte din această schimbare din viața mea și în carieră. Îmi este greu, recunosc, să spun carieră și acum după 25 de ani, după un sfert de secol pentru că mă simt tot la început, dar premiile sunt cumva și o responsabilitate și sper să nu dezamăgesc. Vreau să ne vedem peste alți 25 de ani cu multe filme pe care să le semnez ca producător aici unde mă simt acasă.

CANCAN.RO: Remarc că, deși ai o carieră înfloritoare, ai spus că tu te simți ca la început. Rămâi modestă în ciuda a ceea ce oamenii ar putea să își imagineze despre tine, Mădălina Ghenea, femeia care are și a avut totul, dar ai totul muncind, corect?

Mădălina Ghenea: Eu consider că am totul pentru că o am pe fiica mea. În ceea ce privește meseria mea, cred că am enorm de realizat în continuare, plus că îmi doresc foarte mult să mă concentrez pe această parte de producție și să plec din fața luminilor reflectoarelor și să intru în umbră.

Mădălina Ghenea: Prima mea plecare din țară la Milano am făcut-o cu prietena mea, Ștefania, aveam 14 ani și eram două copile la început de drum.

CANCAN.RO: Cum a fost atunci? Îți amintești?

Mădălina Ghenea: Aveam același entuziasm și atunci, și acum, dar normal că lucrurile s-au schimbat odată cu experiența vieții. Am observat acest entuziasm la Michael Caine, care la vârsta de 80 și ceva de ani spunea că este fericit pentru orice rol, pentru orice oportunitate. Nu m-a obosit niciodată ideea de a sta pe platourile de filmare, cu orice rol.

Am trecut de la rolul de divă, la rolul de sclavă pentru că în rolul de producător organizez catering, călătorii de avion, la început lucrurile așa funcționează. Mă ocup de echipa mea pe care o protejez, tin mult la copiii mei, așa le zic, căci sunt tineri cu care lucrez, iubesc să lucrez cu tinerele talente, am întâlnit persoane incredibile în această meserie.

Se pare că funcționează, căci fetele cu care lucrez acum fac campanii mondiale, erau la început de drum când le-am cunoscut, le-am adus și în România acum câteva săptămâni și văd că mi se îndeplinește o dorință pe care am avut-o mereu: aceea de a promova și ajuta. Am fost și eu la început de drum și știu ce înseamnă.

CANCAN.RO: Ce îți place mai mult? Cariera de model sau de actriță?

Mădălina Ghenea: Nu mi-am dorit neapărat să fiu model. Mi-am dorit să fac actorie mereu, să fiu pe platourile de filmare în orice rol, dar știu că modellingul m-a adus în acest punct din viața mea și sunt bucuroasă că am făcut și acești pași.

Actrița vrea să îi ofere fiicei sale un frățior sau o soră: „Nu am renunțat”

CANCAN.RO: Dacă fiica ta și-ar dori să îți urmeze cariera, ai fi de acord și dacă da, ce sfat i-ai da?

Mădălina Ghenea: Mama și-a dorit cumva pentru mine această carieră. Eu am un copil foarte disciplinat, foarte fericit, un copil liber, un copil care mereu își găsește inspirația în orice fac eu și nu îi voi impune niciodată ce să facă. Văd o oarecare asemănare că vrea să meargă la balet, vrea să facă teatru și pictează. De când o știu pictează și este talentată, are o pasiune mare.

CANCAN.RO: Ce faceti de sărbători?

Mădălina Ghenea: De sărbători vom fi împreună cu fratele meu și soția lui, cu nepoțelul meu. Vom merge ori noi acolo, vom veni noi aici. Fiecare vacanță o fac cu fiica mea și cu nepoțelul meu. Mai merg și singură cu ei, dar trebuie să fie amândoi. Țin foarte mult la această relație pentru că Charlotte nu are un frățior sau o surioară și nici Alexandru, nepoțelul meu nu are frați sau surori, așa că vreau să petreacă cât mai mult timp împreună.

CANCAN.RO: Dar în viitor, iei în calcul să îi oferi lui Charlotte o surioară sau un frățior?

Mădălina Ghenea: Am încercat să adopt o fetiță, înainte de Charlotte și nu am renunțat de acest vis. Mi-aș dori, dar trebuie să găsesc timpul să mă pot dedica.

CITEȘTE ȘI: Fiica Mădălinei Ghenea, prădată de un șofer Uber în Italia. Apelul făcut de celebra actriță: ”Vă rog, dacă cineva are un contact direct, scrieți-mi în privat”

ACCESEAZĂ ȘI: Ce spunea Mădălina Ghenea despre un viitor iubit, înainte să fie prinsă de CANCAN.ro cu un milionar: „Oricine mă poate completa este binevenit”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.