Rodica Stănoiu, înmormântată fără autopsie! Era lovită și subnutrită, dar nimeni nu știe cauza exactă a morții

Moartea Rodicăi Stănoiu ridică tot mai multe semne de întrebare. La doar o săptămână după dispariția fostului ministru al Justiției, ies la iveală detalii cutremurătoare: ar fi ajuns la spital cu răni pe corp, vânătăi, stare de subnutriție și, cu toate astea, nu i s-a făcut autopsie.
Și scandalul nu se oprește aici. Fosta demnitară, care a murit la 86 de ani, a fost îngropată fără slujbă religioasă. O decizie care a stârnit indignare printre apropiați.
Mai grav, surse medico-legale au confirmat pentru CANCAN.RO un fapt revoltător: Rodica Stănoiu nu a fost nici măcar caz medico-legal, deci nu i s-a făcut autopsie! Nimeni nu știe, așadar, ce a provocat moartea fostului ministru.
De asemenea, un alt detaliu care a provocat indignare printre cei prezenți la înmormântare, și nu au înțeles motivul, este că Rodica Stănoiu nu a avut parte de o slujbă.
Nu există nicio anchetă în acest caz, deși tot mai mulți foști colaboratori ai ei, sau prieteni, au mărturisit că iubitul ei, mai tânăr cu 50 de ani decât ea, i-ar fi controlat viața și averea până în ultima clipă.
Emilian Stănișor a povestit un episod halucinant: „Ce stiu eu este că în data de 10 mai, când era ziua doamnei Stănoiu, am sunat-o ca să îi duc un buchet de flori. Mi-a răspuns și am fost la dânsa, însă o vreme nu am putut intra. Dânsa statea speriată în ușa întredeschisă pentru că pe acolo era un căine foarte periculos si mi s-a părut că devenise prizonieră în propria casă. Apoi a plecat câinele și mi- a zis repede sa vorbim…4-5 minute. Nu era într- o formă bună, slăbise dar era cu spiritul viu. E greu de imaginat că la o femeie de o inteligență ieșită din comun, ca dumneai, să se producă o alterare a psihicului într-o perioadă așa scurtă, de câteva luni. Apoi, când a fost dusă la spital, nu am avut cum să ajut pentru că am avut și eu probleme medicale. Îmi pare sincer foarte rău”, a declarat magistratul pentru CANCAN.RO.
Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.