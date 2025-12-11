Rodica Stănoiu, înmormântată fără autopsie! Era lovită și subnutrită, dar nimeni nu știe cauza exactă a morții

Moartea Rodicăi Stănoiu ridică tot mai multe semne de întrebare. La doar o săptămână după dispariția fostului ministru al Justiției, ies la iveală detalii cutremurătoare: ar fi ajuns la spital cu răni pe corp, vânătăi, stare de subnutriție și, cu toate astea, nu i s-a făcut autopsie.

Și scandalul nu se oprește aici. Fosta demnitară, care a murit la 86 de ani, a fost îngropată fără slujbă religioasă. O decizie care a stârnit indignare printre apropiați.

Mai grav, surse medico-legale au confirmat pentru CANCAN.RO un fapt revoltător: Rodica Stănoiu nu a fost nici măcar caz medico-legal, deci nu i s-a făcut autopsie! Nimeni nu știe, așadar, ce a provocat moartea fostului ministru.

De asemenea, un alt detaliu care a provocat indignare printre cei prezenți la înmormântare, și nu au înțeles motivul, este că Rodica Stănoiu nu a avut parte de o slujbă.

A devenit prizonieră în propria casă

Nu există nicio anchetă în acest caz, deși tot mai mulți foști colaboratori ai ei, sau prieteni, au mărturisit că iubitul ei, mai tânăr cu 50 de ani decât ea, i-ar fi controlat viața și averea până în ultima clipă.

Emilian Stănișor a povestit un episod halucinant: „Ce stiu eu este că în data de 10 mai, când era ziua doamnei Stănoiu, am sunat-o ca să îi duc un buchet de flori. Mi-a răspuns și am fost la dânsa, însă o vreme nu am putut intra. Dânsa statea speriată în ușa întredeschisă pentru că pe acolo era un căine foarte periculos si mi s-a părut că devenise prizonieră în propria casă. Apoi a plecat câinele și mi- a zis repede sa vorbim…4-5 minute. Nu era într- o formă bună, slăbise dar era cu spiritul viu. E greu de imaginat că la o femeie de o inteligență ieșită din comun, ca dumneai, să se producă o alterare a psihicului într-o perioadă așa scurtă, de câteva luni. Apoi, când a fost dusă la spital, nu am avut cum să ajut pentru că am avut și eu probleme medicale. Îmi pare sincer foarte rău”, a declarat magistratul pentru CANCAN.RO.

CITEȘTE ȘI: Obiectul pe care prietenele Rodicăi Stănoiu i l-au pus în sicriu. A lăsat cu limbă de moarte

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.