Acasă » Știri » Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 12 decembrie, de la ora 15.00

Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 12 decembrie, de la ora 15.00

De: Redacția CANCAN 11/12/2025 | 20:20
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache - vineri, 12 decembrie, de la ora 15.00
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache - vineri, 12 decembrie, de la ora 15.00

Exclusivități şi primele reacții la cele mai dezbătute teme ale săptămânii chiar de la protagonişti! Dezvăluiri explozive și declarații incitante, momente surpriză și analize care poartă marca celor mai cunoscuți analişti. Pe toate le regăsiți în Best of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache!

Nu ratați o ediție de excepție care readuce la rampă toate momentele importante ale săptămânii 8 – 10 decembrie, dezbătute de invitații lui Ionuț Cristache: Ion Cristoiu, Ștefan Popescu și Victor Ponta.

Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul.

Tags:
Iți recomandăm
Motivul uluitor pentru care un client i-a returnat comanda Annei Lesko. Artista lucrează manual globuri de Crăciun
Știri
Motivul uluitor pentru care un client i-a returnat comanda Annei Lesko. Artista lucrează manual globuri de Crăciun
Vedeta de la Kanal D se confruntă cu probleme de sănătate. Îi este afectată viața de zi cu zi: ”Nu mai pot dormi cum trebuie”
Știri
Vedeta de la Kanal D se confruntă cu probleme de sănătate. Îi este afectată viața de zi cu…
Cod galben de ceață în 13 județe. Vizibilitatea scade sub 50 de metri pe mai multe drumuri
Mediafax
Cod galben de ceață în 13 județe. Vizibilitatea scade sub 50 de metri...
Top 15 | Câți lei costă coșul de cumpărături de Crăciun, în funcție de oraș. Prețuri actualizate pentru România
Gandul.ro
Top 15 | Câți lei costă coșul de cumpărături de Crăciun, în funcție...
FOTO. Andreea Bălan, imagini senzuale. Cum apare în noul videoclip
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, imagini senzuale. Cum apare în noul videoclip
Moment sfâșietor în Parlamentul European. O interpretă a izbucnit în lacrimi când traducea mărturia unui copil ucrainean despre moartea mamei sale
Adevarul
Moment sfâșietor în Parlamentul European. O interpretă a izbucnit în lacrimi când traducea...
VIDEO Șefa Curții de Apel acuză o judecătoare din ancheta Recorder: A decontat ilegal o chirie și l-a lovit în cap cu dosarul pe un col
Digi24
VIDEO Șefa Curții de Apel acuză o judecătoare din ancheta Recorder: A decontat...
Cursa feroviară de noapte care te duce rapid din Olanda în Italia
Mediafax
Cursa feroviară de noapte care te duce rapid din Olanda în Italia
Parteneri
Oana Roman, nemachiată și fără filtre. Cum arată, în realitate, la aproape 50 de ani. „No filter. Doar creme bune și grijă pentru ten”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Oana Roman, nemachiată și fără filtre. Cum arată, în realitate, la aproape 50 de ani....
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatore TV e din nou însărcinată!
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatore TV e din nou însărcinată!
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Sărbători fără fiul și fiica ei, stabiliți în Franța și în Dubai. Cum își alină Marina Almășan dorul: „Beau cafeaua dintr-o cană cu chipul lor”. Ce meserii au Victoraș și Marinuș?
Click.ro
Sărbători fără fiul și fiica ei, stabiliți în Franța și în Dubai. Cum își alină...
EXCLUSIV Cum explică șefa ÎCCJ momentul „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”, din timpul conferinței de la Curtea de Apel București
Digi 24
EXCLUSIV Cum explică șefa ÎCCJ momentul „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”, din timpul...
Cine este Raluca Moroșanu, judecătoarea care a întrerupt conferința de la Curtea de Apel și l-a apărat pe Laurențiu Beșu
Digi24
Cine este Raluca Moroșanu, judecătoarea care a întrerupt conferința de la Curtea de Apel și...
Campion mondial cu un monopost desenat de fani. Lando Norris a dat lovitura!
Promotor.ro
Campion mondial cu un monopost desenat de fani. Lando Norris a dat lovitura!
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un...
O funcție misterioasă apare pe Waze. Utilizatorii încearcă să-i afle rostul
go4it.ro
O funcție misterioasă apare pe Waze. Utilizatorii încearcă să-i afle rostul
Ce dezvăluie PRIMA carte scrisă din istorie?
Descopera.ro
Ce dezvăluie PRIMA carte scrisă din istorie?
Shooter-ul online care rescrie regulile jocului
Go4Games
Shooter-ul online care rescrie regulile jocului
Top 15 | Câți lei costă coșul de cumpărături de Crăciun, în funcție de oraș. Prețuri actualizate pentru România
Gandul.ro
Top 15 | Câți lei costă coșul de cumpărături de Crăciun, în funcție de oraș....
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Motivul uluitor pentru care un client i-a returnat comanda Annei Lesko. Artista lucrează manual globuri ...
Motivul uluitor pentru care un client i-a returnat comanda Annei Lesko. Artista lucrează manual globuri de Crăciun
Vedeta de la Kanal D se confruntă cu probleme de sănătate. Îi este afectată viața de zi cu zi: ...
Vedeta de la Kanal D se confruntă cu probleme de sănătate. Îi este afectată viața de zi cu zi: ”Nu mai pot dormi cum trebuie”
Băiețelul Georgianei Lobonț a împlinit 8 ani! Cum a arătat tortul spectaculos
Băiețelul Georgianei Lobonț a împlinit 8 ani! Cum a arătat tortul spectaculos
Alertă medicală în România! Numărul cazurilor s-a dublat într-o săptămână
Alertă medicală în România! Numărul cazurilor s-a dublat într-o săptămână
Rodica Stănoiu, înmormântată fără autopsie! Era lovită și subnutrită, dar nimeni nu știe cauza ...
Rodica Stănoiu, înmormântată fără autopsie! Era lovită și subnutrită, dar nimeni nu știe cauza exactă a morții
Fiica Gabrielei Lucuțar a ajuns pe masa de operație, după o provocare bizară de pe TikTok: ”Nu ...
Fiica Gabrielei Lucuțar a ajuns pe masa de operație, după o provocare bizară de pe TikTok: ”Nu am știut ce să fac!”
Vezi toate știrile
×