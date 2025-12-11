Acasă » Știri » Știri externe » În ce stare se află Miss Jamaica acum, la 22 de zile de când a căzut de pe scena Miss Univers 2025. Organizatorii au făcut anunțul

De: Daniel Matei 11/12/2025 | 22:10
Sursa foto: Profimedia

Organizația Miss Univers (MUO) a oferit o actualizare privind starea de sănătate a concurentei din Jamaica, Gabrielle Henry, care a căzut de pe scenă în timpul unei runde preliminare a concursului, pe 19 noiembrie.

Organizatorii concursului au publicat un comunicat de presă în numele lor și al familiei lui Henry pentru a clarifica situația și a oferi informații suplimentare despre starea ei actuală. Anterior, Organizația Miss Univers Jamaica și sora lui Henry au dezvăluit că aceasta a fost internată la Terapie Intensivă timp de câteva zile după accident, scrie People.

„Dr. Henry a suferit o cădere gravă printr-o deschizătură de pe scenă în timp ce își executa defilarea în cadrul competiției preliminare pe 19 noiembrie 2025, căzătură care a provocat o hemoragie intracraniană cu pierderea conștienței, o fractură, lacerații faciale și alte leziuni semnificative. A fost imediat internată la Terapie Intensivă în Bangkok, unde a rămas în stare critică sub monitorizare neurologică constantă și continuă să necesite supraveghere specializată 24 de ore din 24”, se arată în cea mai recentă declarație, care a fost publicată luni, 8 decembrie.

Concurenta Miss Univers, în stare gravă

Henry urmează să se întoarcă acasă în Jamaica „în următoarele zile”, conform comunicatului, și va fi „însoțită de o echipă medicală completă pentru asistență medicală și va fi transferată direct la spital pentru tratament și recuperare continuă”.

Organizatorii au mai spus că au acoperit „cheltuielile de spitalizare, medicale și de reabilitare” ale lui Henry în timp ce aceasta se afla sub îngrijire în Thailanda. Concursul internațional a susținut, de asemenea, că a oferit fonduri pentru „costurile de cazare și trai” ale mamei și surorii lui Henry în timpul șederii lor în Thailanda, în timp ce Henry era internată.

În plus, MUO a susținut că finanțează „zborul de repatriere și s-a angajat să acopere toate cheltuielile medicale viitoare care decurg din acest incident”.

„Din momentul în care a avut loc incidentul, Organizația Miss Univers a fost alături de Gabrielle și familia ei ca și cum ar fi fost a lor, asumându-și responsabilitatea deplină și imediată fără ezitare. Familia Henry este profund recunoscătoare Organizației Miss Univers pentru compasiunea, prezența și dragostea lor. Răspunsul lor de până acum a depășit responsabilitatea profesională și a reflectat devotamentul și protejarea familiei”, se mai arată în comunicat.

La scurt timp după incident, Melissa Sapini, care a reprezentat Haiti la concurs, a susținut că, după ce Henry a căzut de pe scenă, concurentele au fost convocate la o ședință, unde, a spus ea, un membru al personalului concursului a început conversația dând vina pe Henry pentru accident.

