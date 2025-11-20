Clipe de panică la Miss Universe! O concurentă a călcat în gol și căzut de pe scenă

Concursul Miss Universe a fost marcat de încă un moment care a uimit pe toată lumea. Miss Jamaica a căzut de pe scenă în timpul defilării și s-a accidentat grav. Toate detaliile le afli în articol!

După incidentul stânjenitor prin care Miss Panama a trecut în urmă cu puțin timp în cadrul concursului Miss Universe (VEZI AICI), o altă participantă la concursul internațional a pățit ceva care a lăsat mască toată lumea prezentă.

Miss Jamaica a căzut de pe scenă la Miss Universe

Concurenta la Miss Universe a căzut de pe scenă în timpul unei defilări pe scena concursului Miss Universe în Thailanda. Momentul care a lăsat mască pe toată lumea s-a petrecut în timpul unei runde preliminare de rochii de seară.

În timp ce defila într-o ținută portocalie, Gabrielle Henry a pășit în gol și a căzut de pe podium. Din imaginile devenite virale se observă cum Miss Jamaica pare să cadă cu fața în jos.

Spectatorii s-au implicat și s-au ridicat pentru a-i sări în ajutor. Tânăra de origine jamaicană s-a rănit și a fost transportată pe o targă. Mai apoi, organizația Miss Universe a anunțat că Gabrielle a fost dusă de urgență la Spitalul Paolo Rangsit din Thailanda.

Mai mult, aceștia au lansat către public o rugăminte. Miss Jamaica are nevoie de susținerea și de rugăciunile oamenilor în aceste momente când trece prin mai multe îngrijiri medicale.

„Profesioniștii medicali îi acordă îngrijiri și au informat că nu suferă de nicio leziune care să îi pună viața în pericol; cu toate acestea, continuă să efectueze teste pentru a asigura recuperarea ei completă”, au declarat reprezentanții concursului.

La câteva ore de la incindentul destul de serios, a fost transmisă informația care i-a calmat pe fani: Gabrielle Henry nu și-a fracturat nimic și este îngrijită corespunzător.

