Momentul penibil în care o concurentă la Miss a crezut că a fost nominalizată printre câștigătoare: ”Scuze, dar…”

O gafă de proporții a făcut valuri pe internet. Personajul principal este chiar Miss Panama, tânăra care a înțeles greșit anunțul despre câștigătoarea din finala Miss Grand International 2025 de la Bangkok, Thailanda. Ce s-a întâmplat după? Publicul a rămas mască!

Isamar Herrera, Miss Panama, s-a pus singură în centrul unui moment stânjenitor care a lăsat uimită pe toată lumea prezentă, dar a și devenit viral în online.

Miss Panama, gafă de proporții în timpul concursului de frumusețe

Atunci când Miss Paraguay a fost nominalizată finalistă în timpul concursului Miss Grand International 2025 de la Bangkok, Ismar Herrera a înțeles greșit. „Panama” și „Paraguay” fiind două țări care se pronunță asemănător, aceasta a crezut că ea a fost cea nominalizată și a pășit în față sub privirile uimite ale tuturor celor prezenți. De asemenea, sunetul puternic din încăpere ar fi fost un alt factor care a contribuit la această gafă a tinerei.

Gazda concursului a corectat eroarea și a atenționat-o pe Miss Panama că nu ea este cea nominalizată, ci Miss Paraguay. După această rușine petrecută în fața a sute de oameni, Ismar Herrera s-a întors rapid la locul ei și nu s-a numărat printre cele 22 de finaliste.

„Îmi cer scuze, dar am anunțat-o Miss Paraguay.”, a spus gazda concursului de frumusețe.

Acest incident neplăcut a făcut valuri în online. Dacă unii s-au amuzat pe seama gafei făcute de Miss Panama, alți internauți au compătimit-o pe aceasta și au înțeles că o barieră lingvistică a provocat neînțelegerea.

Într-un final, niciuna dintre cele două Miss menționate mai sus nu a câștigat concursul de frumusețe. Miss Grand International 2025 a fost câștigat pentru a doua oară consecutiv de Emma Tiglao, Miss Filipine.

