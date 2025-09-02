Fosta Miss Cehia a sărit de la fereastra unui hotel, în timp ce fiica ei de doar opt ani era cu ea în cameră

O fostă finalistă a concursurilor de Miss Cehia a sărit de la fereastra unui hotel, în ceea ce se pare că ar fi fost o încercare de sinucidere, în timp ce fiica ei de doar opt ani privea scena din cameră.

Nu este clar ce i-a trecut prin minte lui Lenka Belickova, locul doi la concursul Miss Cehia din 1994, când a sărit de la fereastra de la etajul trei al unui hotel, dar este sigur că trebuie să fi fost aproape de disperare, scrie TOP STAR.

Și mai îngrozitoare a fost descoperirea că fiica de opt ani a lui Lenka, în vârstă de 52 de ani, era și ea în cameră în acel moment când mama a sărit de la fereastră.

Cum au descris martorii groaznicul moment

Era o duminică cu puțin înainte de prânz, iar de pe promenada din apropiere, trecătorii și vizitatorii cafenelelor și restaurantelor din centrul orașului Karlovy Vary din Cehia au urmărit drama cu groază.

Un angajat din industria ospitalității a descris evenimentul tragic pentru presă.

„A fost o lovitură teribilă. Toată lumea care mânca la local s-a albit la față. Lenka a sărit de la etajul al treilea și a lovit și pergola, ceea ce probabil a încetinit căderea. Altfel nu ar fi supraviețuit.”

Scenariul exclus de Poliție

Purtătorul de cuvânt al poliției a declarat mai târziu despre caz:

„Când patrula a ajuns la fața locului, femeia era conștientă și a răspuns la instrucțiunile vocale, dar ambele picioare erau rupte deasupra gleznelor.”

După sosirea salvatorilor, patrula a ajutat-o pe femeia rănită la o ambulanță, care a dus-o la un elicopter. Poliția a deschis o anchetă în cazul tragic al lui Lenka. Purtătorul de cuvânt al Poliției a declarat:

„Putem confirma că duminică, 17 august, la scurt timp după ora unsprezece dimineața, am primit un raport despre o persoană care a căzut de la o fereastră în centrul orașului Karlovy Vary. Culpa terților a fost exclusă provizoriu. Continuăm să ne ocupăm de acest caz.”

O sursă bine informată din familia fostei Miss a fost, de asemenea, dispusă să comenteze cazul. Sursa a povestit că Lenka locuiește în Germania, dar își vizitează familia în Karlovy Vary. Trebuia să stea acolo pentru o perioadă mai lungă de timp, așa că a decis să stea la un hotel.

„Nu știam despre problemele ei psihologice, se pare că a fost un fel de scurtcircuit și a sărit. Se pare că fiica ei de opt ani era cu ea în camera hotelului. Trebuie să fi fost groaznic pentru ea. Acum ne rugăm doar să fie bine. A suferit o intervenție chirurgicală de succes în spital. Să sperăm că va putea să meargă”.

Pe lângă fiica de opt ani, fosta Miss are și un fiu adult.

Părerea martorilor despre scenariul unui accident

Mulți s-au întrebat dacă episodul ar fi fost cumva doar un accident și nu o tentativă de sinucidere. Unul dintre martori și-a exprimat opinia:

„Nu a fost un accident, am văzut-o la fereastră, stătea acolo așteptând să sară. Eram cu copiii, dar din fericire ei nu au văzut momentul saltului”.

Orice ar fi fost, este important, și de dragul fiicei sale, ca Lenka să supraviețuiască și să poată merge. Dar mai presus de toate, ca nu numai ea, ci și fiica ei de opt ani, să se recupereze psihologic de pe urma acestui episod.

