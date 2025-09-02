Cine este și cu ce se ocupă Loredana Salanță, tânăra care a atras toate privirile la Festivalul de Film de la Veneția

Festivalul Internațional de Film de la Veneția, unul dintre cele mai prestigioase evenimente dedicate cinematografiei mondiale, desfășurat în perioada 27 august – 6 septembrie, a fost scena unor apariții memorabile pe covorul roșu. Printre vedetele consacrate de la Hollywood, atenția publicului și a presei a fost atrasă de prezența româncei Loredana Salanță, care a impresionat prin eleganță și rafinament.

Fosta Miss România, astăzi un nume recunoscut în industria modei și nu numai, a pășit pe covorul roșu alături de personalități internaționale, fiind invitată la premiera filmului „Jay Kelly”, producție în care joacă Adam Sandler și George Clooney. Momentul a marcat o nouă apariție de gală pentru tânăra de 33 de ani, care și-a consolidat în timp statutul de ambasador al frumuseții și al stilului românesc pe scena internațională.

Loredana Salanță, prezență spectaculoasă în Veneția

Pentru acest eveniment, Loredana a ales o rochie albă lungă, cu un design minimalist și sofisticat, fără bretele, completată de mănuși negre elegante și accesorii statement. Look-ul a fost întregit de o coafură lejeră, cu bucle naturale, și un machiaj proaspăt, care au scos în evidență frumusețea ei clasică. Ținuta a fost semnată de designerul turc Nour Fathallah, un nume în plină ascensiune în moda de lux.

Apariția româncei a fost intens fotografiată, fiecare detaliu fiind surprins de presa internațională prezentă la festival. Modul în care a interacționat cu fotografii și siguranța afișată pe covorul roșu au transformat-o într-una dintre prezențele remarcabile ale serii.

Cariera Loredanei Salanță a început încă din adolescență, când, la vârsta de 17 ani, a pășit pentru prima dată în lumea modei. Succesul a venit rapid, iar în 2009 a obținut titlul de Miss World România, o performanță care i-a deschis drumul către competițiile internaționale. Doi ani mai târziu, în 2011, devenea prima româncă ce câștiga marele titlu „Top Model of the World”, consolidându-și reputația în industria fashion-ului global.

Ulterior, a colaborat cu numeroase branduri și case de modă, construindu-și un portofoliu impresionant. Deși modelingul a rămas o constantă, Loredana a manifestat dintotdeauna interes și pentru actorie. După ce a absolvit Facultatea de Drept la Universitatea Româno-Americană, a ales să-și continue pregătirea artistică la celebrul Lee Strasberg Theatre and Film Institute din California, loc unde s-au format numeroase vedete internaționale.

Dincolo de cariera sa, Loredana s-a implicat activ în proiecte sociale și umanitare, sprijinind cauze dedicate copiilor din centrele de plasament și mamelor aflate în situații vulnerabile.

