Moarte stupidă pentru ex Miss Univers! Modul tulburător prin care și-a găsit sfârșitul, la doar 30 de ani

O fostă concurentă la Miss Univers a murit în urma unui accident de mașină îngrozitor în Rusia, când un elan a spart parbrizul Porsche-ului în care era pasageră.

Nenorocirea a avut loc pe data de 5 iulie. Kseniya Alexandrova, care a fost încoronată Vice-Miss Rusia în 2017, se afla pe scaunul pasagerului din Porsche Panamera al soțului ei, când un elan a ieșit brusc pe șosea. Corpul animalului a zburat în mașină, lovind-o direct în cap pe Alexandrova, care a rămas inconștientă, potrivit presei străine.

Sfârșit tragic pentru o fostă Miss Univers din Rusia

Kseniya Alexandrova a suferit leziuni cerebrale grave în urma incidentului, care a avut loc în iulie, în timp ce se afla în mașină cu soțul ei, în regiunea Tver, Rusia. Tânăra de 30 de ani a murit ulterior în spital din cauza complicațiilor provocate de leziuni, pe 12 august. Alexandrova și soțul ei se întorceau acasă de la Rzhev, când mașina lor a intrat în coliziune cu un elan. Alexandrova stătea pe scaunul pasagerului, în timp ce soțul ei conducea, când animalul a sărit brusc pe șosea.

Alexandrova a intrat în comă imediat după accident, din cauza leziunilor grave suferite la cap. Ea a rămas în această stare până la decesul său: „De la momentul în care a sărit până la impact, a trecut o fracțiune de secundă. Nu am avut timp să fac nimic. Totul era acoperit de sânge”, a declarat soțul Alexandrovă pentru Rossiyskaya Gazeta.

Soțul tinerei de 30 de ani a mai declarat pentru Rossiyskaya Gazeta că șoferii care treceau prin zonă au oprit pentru a le acorda primul ajutor și că serviciile de urgență au sosit la fața locului în aproximativ 15 minute. Alexandrova a fost transportată la un spital din Moscova, dar rănile sale s-au dovedit în cele din urmă fatale. Kseniya a participat la Miss Universe 2017 în Las Vegas, reprezentând Rusia, deși nu a ajuns în top 16. Din păcate, ea și soțul ei erau căsătoriți de doar patru luni.

Pe lângă cariera de model, Alexandrova a fost prima finalistă la concursul Miss Rusia în anul 2017. Alexandrova era și psiholog practicant, având o diplomă de la Universitatea Pedagogică de Stat din Moscova, potrivit unei actualizări personale pe Instagram din noiembrie 2022.

Crimă înfiorătoare pe TikTok! Influenceriță celebră, ÎMPUȘCATĂ în timp ce făcea live. Ultimele ei cuvinte sunt bizare

Doliu pentru o influenceriță celebră! Fiul ei de 2 ani a murit după ce o oglindă a căzut peste el: „În 5 secunde…