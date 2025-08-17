Acasă » Știri » Moarte stupidă pentru ex Miss Univers! Modul tulburător prin care și-a găsit sfârșitul, la doar 30 de ani

Moarte stupidă pentru ex Miss Univers! Modul tulburător prin care și-a găsit sfârșitul, la doar 30 de ani

Moarte stupidă pentru ex Miss Univers! Modul tulburător prin care și-a găsit sfârșitul, la doar 30 de ani

O fostă concurentă la Miss Univers a murit în urma unui accident de mașină îngrozitor în Rusia, când un elan a spart parbrizul Porsche-ului în care era pasageră. 

Nenorocirea a avut loc pe data de 5 iulie. Kseniya Alexandrova, care a fost încoronată Vice-Miss Rusia în 2017, se afla pe scaunul pasagerului din Porsche Panamera al soțului ei, când un elan a ieșit brusc pe șosea. Corpul animalului a zburat în mașină, lovind-o direct în cap pe Alexandrova, care a rămas inconștientă, potrivit presei străine.

Sfârșit tragic pentru o fostă Miss Univers din Rusia

Kseniya Alexandrova a suferit leziuni cerebrale grave în urma incidentului, care a avut loc în iulie, în timp ce se afla în mașină cu soțul ei, în regiunea Tver, Rusia. Tânăra de 30 de ani a murit ulterior în spital din cauza complicațiilor provocate de leziuni, pe 12 august. Alexandrova și soțul ei se întorceau acasă de la Rzhev, când mașina lor a intrat în coliziune cu un elan. Alexandrova stătea pe scaunul pasagerului, în timp ce soțul ei conducea, când animalul a sărit brusc pe șosea.

Alexandrova a intrat în comă imediat după accident, din cauza leziunilor grave suferite la cap. Ea a rămas în această stare până la decesul său: „De la momentul în care a sărit până la impact, a trecut o fracțiune de secundă. Nu am avut timp să fac nimic. Totul era acoperit de sânge”, a declarat soțul Alexandrovă pentru Rossiyskaya Gazeta.

Soțul tinerei de 30 de ani a mai declarat pentru Rossiyskaya Gazeta că șoferii care treceau prin zonă au oprit pentru a le acorda primul ajutor și că serviciile de urgență au sosit la fața locului în aproximativ 15 minute. Alexandrova a fost transportată la un spital din Moscova, dar rănile sale s-au dovedit în cele din urmă fatale. Kseniya a participat la Miss Universe 2017 în Las Vegas, reprezentând Rusia, deși nu a ajuns în top 16. Din păcate, ea și soțul ei erau căsătoriți de doar patru luni.

Pe lângă cariera de model, Alexandrova a  fost prima finalistă la concursul Miss Rusia în anul 2017.  Alexandrova era și psiholog practicant, având o diplomă de la Universitatea Pedagogică de Stat din Moscova, potrivit unei actualizări personale pe Instagram din noiembrie 2022.

