Protest în cadrul concursului Miss Univers! Toate concurentele au ieșit din încăpere după ce Miss Mexic 2025 a fost umilită de organizator

06/11/2025 | 21:26

Protest în cadrul concursului Miss Univers. Mai multe concurente au părăsit evenimentul, după ce un oficial din Thailanda a certat-o public pe Miss Mexic 2025. În timpul unei ceremonii desfășurate înaintea concursului, directorul Miss Universe Thailanda, Nawat Itsaragrisil, a mustrat-o pe Fatima Bosch în fața tuturor concurentelor pentru că nu a publicat materiale promoționale.

În momentul în care aceasta a încercat să se apere, Nawat Itsaragrisil a chemat paza și a amenințat că va descalifica concurentele care o susțin. După acest incident, Fatima Bosch a plecat din sală, iar alte concurente au urmat-o, în semn de solidaritate. Organizația Miss Universe (MUO) a condamnat comportamentul „răuvoitor” al domnului Nawat, pentru care acesta și-a cerut ulterior scuze.

Nawat Itsaragrisil: Oprește-te. Bine. Mexic, unde ești?

Miss Mexic 2025: Sunt aici.

Nawat Itsaragrisil: Bine. Dacă urmezi ordinul de la directorul tău național, ești un om prost. Nu, nu, nu e despre tine. Nu e despre tine. Nu e despre tine.

Miss Mexic 2025: Nu este vorba despre mine? Toți oamenii pe care îi reprezint… (inaudibil)

Nawat Itsaragrisil: Nu ți-am dat ocazia să vorbești. Te rog, fii politicoasă cu mine. Încă vorbesc. Încă vorbesc. Ascultă. Încă vorbesc cu toată lumea. De ce te ridici să vorbești cu mine?

Miss Mexic 2025: Pentru că am o voce și… Dacă aveți o problemă… (inaudibil)

Nawat Itsaragrisil: Nu, ai o voce, dar trebuie să respecți. Atunci de ce?

Miss Mexic 2025: Nu mă respecți ca femeie. (inaudibil)

Nawat Itsaragrisil: Ce? Nu, nu. De ce te ridici?

Miss Mexic 2025: Pentru că am venit… (inaudibil)

Nawat Itsaragrisil: Ah, foarte bine. Securitatea! Opriți! Opriți! Chemați securitatea! Chemați-l pe Tattoo!

Moment halucinant în cadrul concursului Miss Univers

Concurentele Miss Universe au participat la eveniment îmbrăcate în rochii de seară și au purtat eșarfele oficiale. În înregistrarea video, unele concurente se aud strigând la reprezentant să tacă, după ce acesta ridică vocea și o ceartă pe doamna Bosch. În momentul în care tot mai multe concurente se pregăteau să părăsească sala, domnul Nawat spune: „Dacă cineva vrea să continue concursul, să se așeze. Dacă ieși, celelalte fete continuă.”

În ciuda acestui avertisment, unele dintre concurente rămân în picioare, în timp ce altele se îndreaptă spre ieșire. După ce a părăsit evenimentul, Fatima Bosch a mărturisit că bărbatul în vârstă de 60 de ani nu a dat dovadă de respect și că ar fi jignit-o. Reprezentantul evenimentului a respins acuzațiile, susținând că vorbele acestuia au fost înțelese greșit. Mai mult, comportamentul său a determinat o reacție fermă din partea Organizației Miss Universe (MUO), care a trimis o delegație de directori internaționali pentru a prelua conducerea concursului.

Președintele MUO, Raul Rocha, a mărturisit că domnul Nawat „a uitat adevăratul sens al a ceea ce înseamnă să fii o gazdă autentică”. Acesta a mai spus că oficialul thailandez „a umilit-o, insultat-o și a dat dovadă de lipsă de respect” față de doamna Bosch, comițând „abuzul grav de a fi chemat paza pentru a intimida o femeie lipsită de apărare”.

„Ca țară, aveți tot respectul meu. Iubesc cu adevărat Thailanda, îi respect pe toți. Cred că sunteți oameni minunați. Dar ceea ce tocmai a făcut directorul vostru nu este respectuos. M-a numit „proastă” pentru că a avut probleme cu organizația și cred că nu este corect, pentru că eu sunt aici și fac totul, bine? Nu deranjez pe nimeni. Doar încerc să fiu amabilă. Încerc să dau tot ce am mai bun, iar el pur și simplu m-a redus la tăcere și mi-a spus să tac și multe alte lucruri.

Și cred că lumea trebuie să vadă asta, pentru că noi suntem femei puternice, iar aceasta este o platformă pentru vocea noastră — și nimeni nu are dreptul să ne reducă la tăcere. Și nimeni nu îmi va face asta mie.

Și sper ca toți cei de acasă, fiecare femeie — nu contează dacă ai un vis mare, dacă ai o coroană — dacă asta îți răpește demnitatea, trebuie să pleci. Mulțumesc”, a declarat Miss Mexic 2025 imediat după incident.

Organizația Miss Universe îl va pedepsi pe Nawat Itsaragrisil

Domnul Rocha a precizat că participarea lui Nawat la concurs va fi „restricționată pe cât posibil” sau chiar eliminată complet, adăugând că MUO va lua „măsuri legale” împotriva acestuia.

„Doresc să reafirm că Miss Universe este o platformă de împuternicire a femeilor, menită să le ofere posibilitatea de a-și face vocea auzită în lume”, a mai spus acesta.

Printre participantele care au părăsit evenimentul s-a numărat și actuala deținătoare a titlului Miss Universe, Victoria Kjaer Theilvig din Danemarca.

„Este vorba despre drepturile femeilor”, a spus aceasta în timp ce părăsea sala. „Așa ceva nu ar trebui să se întâmple. Să denigrezi o altă fată este mai mult decât lipsă de respect… De aceea îmi iau haina și plec.”

Fatima Bosch a declarat ulterior, într-un interviu:

„Vreau doar ca țara mea să știe că nu mi-e teamă să-mi fac vocea auzită. Este mai vocală ca niciodată. Am un scop. Am lucruri de spus. Suntem în secolul XXI. Nu sunt o păpușă care să fie machiată, coafată și schimbată de haine. Am venit aici pentru a fi o voce pentru toate femeile și fetele care luptă pentru cauze importante și pentru a le spune celor din țara mea că sunt pe deplin dedicată acestui scop.”

