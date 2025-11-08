Acasă » Știri » Cine e Cătălina Jacob, frumoasa româncă ce ne va reprezenta la Miss Universe 2025? A fost crescută în Italia

De: Denisa Iordache 08/11/2025 | 15:37
Cătălina Jacob reprezintă România în cadrul Miss Universe 2025
Cătălina Jacob, o tânără în vârstă de 28 de ani, va reprezenta România în cadrul competiției Miss Univers 2025 care se va desfășura pe data de 21 noiembrie 2025, în Bangkok, Thailanda. Află tot despre ea în articol! 

Cu toate că s-a mutat în Italia la vârsta de 18 ani pentru a studia psihologia și comunicarea, Cătălina s-a decis să participe la competiție purtând tricolorul românesc. Ea are dublă cetățenie, română și italiană. 

Cătălina Jacob s-a născut pe data de 17 iunie 1997 în Bacău. Ea a crescut în orașul natal, în Abruzzo și în Milano. Modelul și-a început cariera de succes la 18 ani și a participat la prezentări de modă în Milano, Paris, New York și Dubai. Mai mult, Cătălina Jacob a fost prezentă pe covorul roșul al Festivalului de Film de la Cannes. 

În cadrul finalei Miss Universe România 2025 de pe 2 octombrie care s-a desfășurat la București, Cătălina a fost aleasă câștigătoare dintre cele 29 de concurente prezente. De asemenea, tânăra este implicată activ în proiecte de voluntariat și în colaborări cu fundații afiliate UNICEF.  

Cătălina își dorește să fie o inspirație pentru românce și să le demonstreze acestora că orice se poate atunci când ai încredere în tine. 

„Sper să inspir femeile tinere din țara mea să creadă în ele și să pășească pe propriul lor drum cu încredere”, a spus Cătălina Jacob.

La întreaga ei activitate se adaugă și propriul brand pe care chiar ea l-a fondat. Este voba despre haine și pălării la Milano care îi poartă numele. 

