Povestea unei vedete TV din România cu traume de imagine: ”Și gunoiul îl duc machiată!” A acceptat provocarea vieții!

Are 27 de ani, un copil mic și un trecut plin de traume legate de imagine. E influencer, fostă concurentă Miss, și spune că în afară de soț, bunici și părinți, nimeni nu a văzut-o vreodată fără fond de ten. Nici la gunoi nu coboară nemachiată! Și totuși… acum apare complet naturală, fără pic de machiaj, într-un reality show difuzat în prime time. Diana Mocanu, concurentă la Tempting Fortune, a acceptat provocarea vieții ei: să renunțe la filtre, machiaj și produse de lux și să-și arate chipul real în fața unei țări întregi. CANCAN.RO are detaliile, în exclusivitate.

La prima vedere, Diana Mocanu este exact cum îți imaginezi o influenceriță: tânără, frumoasă, fostă concurentă la Miss Universe, cu poze perfecte din toate colțurile lumii. La 27 de ani, a bifat deja 31 de țări și o carieră solidă în online, după ce a lăsat în urmă diploma de la Finanțe-Bănci și un master în cercetare avansată în același domeniu.

Dar în spatele filtrelor și al zâmbetelor din feed se ascunde o poveste cu multă vulnerabilitate și curaj. Iar în jungla de la „Tempting Fortune România”, emisiune la care participă, Diana a fost nevoită să se arate așa cum n-a mai făcut-o niciodată: complet nemachiată, sub ochii unei țări întregi.

„În viața asta, în afară de soț, bunici și părinți, pe mine nu m-a văzut nimeni fără fond de ten. Nu duc gunoiul fără să mă dau cu fond de ten. Dintr-o dată, să mă expun unei țări întregi mă sperie puțin”, a spus Diana înainte să pornească în această aventură.

Încă din prima noapte petrecută sub cerul liber, Diana s-a confruntat cu o tentație aparent banală: șase baldachine, o mască de dormit și… o perie de păr. Pentru unii, un detaliu. Pentru ea, totul! Iar colegii de echipă au simțit asta și au încurajat-o să nu cedeze!

„Eu sunt foarte complexată cu tenul meu, am avut toată viața acnee, am încercat diferite tratamente, am fost la medici și acum sunt mai ok cu ea, dar mi-au ieșit pete post-acneice. Oricâte creme am încercat, tratamente, nu îmi trec. Cu fond de ten nu se văd și sunt ok”, a declarat Monica pentru CANCAN.RO.

”Sunt obsedată de călătorii”

Căsătorită și mamă a unui copil de un an și o lună, Diana a acceptat provocarea vieții ei la „Tempting Fortune România” nu doar pentru premiu, ci pentru ea însăși. Visează să își deschidă o agenție de turism și să transforme pasiunea pentru călătorii într-un business. Însă primul pas spre visul ei nu a fost o destinație exotică, ci acceptarea propriei imagini.

„M-ar tenta o geantă cu produse minime de make-up, dar m-aș simți foarte prost față de restul concurenților să o iau, pentru că, până la urmă, este ceva superficial în junglă. Pot trăi foarte bine și fără lucrurile alea… M-ar tenta foarte mult biletele de avion, pentru că sunt obsedată de călătorii. Dacă îmi pun niște bilete de avion în Filipine, unde îmi doresc foarte mult să ajung, în Australia, în Hawaii, cred că nu pot să spun nu. Depinde cât costă.”

Cum va rezista Diana tentațiilor și cum se vor descurca ceilalți 11 concurenți într-un joc de voință, emoții și alegeri usturătoare? Aflați în fiecare duminică, de la ora 21:00, și luni și marți, de la ora 20:00, la „Tempting Fortune România”, show-ul de la Kanal D prezentat de Zoli Toth.

