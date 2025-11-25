Decizie fără precedent! Miss Univers renunță la titlu dintr-un motiv uluitor: ”Am fost martoră la...”

Olivia Yace, tânăra care a reprezentat Coasta de Fildeș în cadrul concursului Miss Univers 2025, a renunțat la titlul de Miss Univers Africa și Oceania.

Yace a invocat angajamentul său de a fi un „model” pentru următoarea generație drept motivul pentru care a decis să renunțe la acest titlu, conform unul anunț pe care aceasta l-a făcut pe 24 noiembrie pe pagina sa de Instagram.

Nu este prima astfel de decizie luată după ediția de anul acesta a celebrului concurs, marcată de controverse. Brigitta Schaback a anunțat, de asemenea, că renunță la titlul de Miss Univers Estonia la câteva zile după ce a concurat la Miss Univers 2025, amintește People.

Olivia Yace a făcut anunțul la câteva zile după ce s-a clasat în top cinci la Miss Univers 2025.

Yace a reprezentat Coasta de Fildeș la competiția internațională de la Bangkok, Thailanda, pe 21 noiembrie. Cu toate acestea, după ce a terminat pe locul patru, regina frumuseții a postat pe Instagram pentru a declara „cu o inimă plină de recunoștință și un respect profund” că renunță la titlul de Miss Univers Africa și Oceania.

„În calitate de reprezentantă a Coastei de Fildeș la competiția Miss Univers 2025 de la Bangkok, am fost martoră directă a faptului că sunt capabilă să realizez lucruri mărețe în ciuda adversității. Dar pentru a continua pe această cale, trebuie să rămân fidelă valorilor mele: respectul, demnitatea, excelența și egalitatea de șanse, cei mai puternici piloni care mă călăuzesc”, a scris Yace.

De asemenea, ea a clarificat că decizia sa include renunțarea la „orice afiliere viitoare cu Comitetul Miss Univers”.

View this post on Instagram A post shared by OLIVIA YACE (@olivia.yace)

De ce a luat Miss Univers Africa și Oceania această decizie

Olivia Yace spune că a decis să facă acest lucru pentru că titlul o „reduce” doar la o participantă la un concurs de frumusețe, iar rolul său este acela de a servi ca model pentru tineri.

„De-a lungul experienței mele de ambasador și regină a frumuseții, mi-am îndeplinit rolul cu angajament, rezistență, disciplină și determinare. Cu toate acestea, pentru a-mi atinge pe deplin potențialul, trebuie să rămân ferm ancorată în valorile mele călăuzitoare, principiile care deschid calea către excelență”, spune ea.

Ea și-a amintit și de „cea mai mare dorință” a sa, care este să acționeze ca un model pentru următoarea generație, și anume, fetele tinere. „Le încurajez să-și depășească limitele, să intre cu încredere în locuri cărora cred că nu le aparțin și să-și îmbrățișeze cu mândrie identitatea”, a scris Yace, adăugând că angajamentul ei față de acest obiectiv este motivul pentru care a decis să renunțe la titlu.

„Renunțarea la acest rol diminuat, cel de Miss Univers Africa și Oceania, îmi va permite să mă dedic pe deplin apărării valorilor care îmi sunt dragi. Fac apel la comunitățile de culoare, africană, caraibiană, americană și afro-descendentă: continuați să intrați în spații în care nu sunteți așteptați. Să deschidem calea pentru frații și surorile care ne vor urma. Nu lăsați niciodată pe nimeni să ne definească sau să ne limiteze potențialul. Prezența noastră contează, iar vocile noastre trebuie să fie auzite”, a scris ea.

Ea a încheiat felicitând-o pe câștigătoarea concursului Miss Univers 2025, Fátima Bosch, și i-a urat „însănătoșire grabnică” lui Gabrielle Henry, Miss Universe Jamaica, care a căzut de pe scenă în timp ce își prezenta rochia de seară la Miss Univers.

CITEȘTE ȘI:

Fatima a câștigat Miss Universe 2025, după ce a fost umilită în public de unul dintre organizatori. Primele imagini

Clipe de panică la Miss Universe! O concurentă a călcat în gol și căzut de pe scenă