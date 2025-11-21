Fatima a câștigat Miss Universe 2025, după ce a fost umilită în public de unul dintre organizatori. Primele imagini

Câștigătoarea concursului Miss Universe 2025 este Miss Mexico, Fátima Bosch. Această victorie vine după ce tânăra a fost supusă unui moment dificil în timpul evenimentului. Află toate detaliile în articol!

Fátima Bosch a primit titlul de Miss Universe 2025 în cadrul ceremoniei desfășurate în Thailanda pe data de 20 noiembrie, la Impact Challenger Hall din Bangkok. După un episod dificil și multe săptămâni marcate de controverse în timpul competiției, reprezentanta Mexicului a obținut victoria.

Miss Mexico a obținut titlul de Miss Universe

Concursul din acest an a avut tema „Puterea Iubirii” și a adunat concurente din peste 130 de țări și teritorii. România a fost reprezentantă de Cătălina Jacob.

Fátima Bosch a primit coroana de la predecesoara ei, Victoria Kjær Theilvig din Danemarca, câștigătoarea ediției din 2024.

Originară din Santiago de Teapa, Tabasco, Fátima a studiat design vestimentar la Universidad Iberoamericana din Mexico și la Nuova Accademia di Belle Arti din Milano.

După cum vă spuneam, victoria pentru Miss Mexico a venit după o serie de controverse. În urmă cu două săptămâni, mai multe concurente au părăsit evenimentul, după ce un oficial din Thailanda a certat-o public pe Miss Mexico 2025. În timpul unei ceremonii desfășurate înaintea concursului, directorul Miss Universe Thailanda, Nawat Itsaragrisil, a mustrat-o pe Fatima Bosch în fața tuturor concurentelor pentru că nu a publicat materiale promoționale.

Concurentele Miss Universe au participat la eveniment îmbrăcate în rochii de seară și au purtat eșarfele oficiale. În înregistrarea video, unele concurente se aud în timp ce strigau la reprezentant să tacă, după ce acesta ridică vocea și o ceartă pe doamna Bosch. În momentul în care tot mai multe concurente se pregăteau să părăsească sala, domnul Nawat spune: „Dacă cineva vrea să continue concursul, să se așeze. Dacă ieși, celelalte fete continuă.”

