Alertă medicală în România! Numărul cazurilor s-a dublat într-o săptămână

Suntem în plin sezon de iarnă, iar odată cu temperaturile scăzute, apar și virozele și cazurile de gripă, care afectează tot mai mulți români. Simptomele specifice precum febră, tuse, dureri de gât și oboseală accentuată au început să se manifeste frecvent, iar medicii trag un semnal de alarmă asupra răspândirii rapide a acestor afecțiuni.

Potrivit datelor recente transmise de Institutul Național de Sănătate Publică, numărul îmbolnăvirilor a crescut semnificativ față de săptămâna precedentă, înregistrându-se o creștere de aproximativ 28%. Medicii de familie, ale căror cabinete sunt pline, recomandă pacienților să evite aglomerația, să adopte măsuri de igienă riguroasă și să se vaccineze preventiv pentru a reduce riscul de îmbolnăvire.

În ceea ce privește gripa, aceasta a înregistrat cea mai accentuată creștere. În prima săptămână a lunii decembrie au fost raportate 3.018 cazuri, dublu față de săptămâna anterioară. Cele mai multe persoane afectate se află în București, dar și în județele Botoșani, Iași, Suceava, Cluj și Brașov. În Brașov, de exemplu, Direcția de Sănătate Publică a semnalat o creștere cu 83% a numărului de cazuri de gripă, un semn clar că sezonul rece aduce un risc major de infectare.

Pe lângă gripă, infecțiile respiratorii acute sunt, de asemenea, în creștere. Ultimele raportări arată o creștere de peste 28% a pacienților diagnosticați cu astfel de afecțiuni. Specialiștii recomandă spălarea frecventă a mâinilor, evitarea contactului cu persoanele bolnave și respectarea regulilor de igienă personală.

Medicii atrag atenția că, deși cifrele actuale sunt ridicate, ne aflăm încă departe de vârful sezonului de viroze, care de regulă apare în luna ianuarie, imediat după perioada sărbătorilor de iarnă. Este momentul ideal să ne protejăm și să prevenim răspândirea bolilor, astfel încât sezonul rece să nu aducă complicații serioase pentru sănătate.

