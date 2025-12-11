Acasă » Știri » Alertă medicală în România! Numărul cazurilor s-a dublat într-o săptămână

Alertă medicală în România! Numărul cazurilor s-a dublat într-o săptămână

De: Andreea Stăncescu 11/12/2025 | 20:05
Alertă medicală în România! Numărul cazurilor s-a dublat într-o săptămână
Noi cazuri de gripă în România / Sursa foto: Freepik

Suntem în plin sezon de iarnă, iar odată cu temperaturile scăzute, apar și virozele și cazurile de gripă, care afectează tot mai mulți români. Simptomele specifice precum febră, tuse, dureri de gât și oboseală accentuată au început să se manifeste frecvent, iar medicii trag un semnal de alarmă asupra răspândirii rapide a acestor afecțiuni.

Potrivit datelor recente transmise de Institutul Național de Sănătate Publică, numărul îmbolnăvirilor a crescut semnificativ față de săptămâna precedentă, înregistrându-se o creștere de aproximativ 28%. Medicii de familie, ale căror cabinete sunt pline, recomandă pacienților să evite aglomerația, să adopte măsuri de igienă riguroasă și să se vaccineze preventiv pentru a reduce riscul de îmbolnăvire.

În ceea ce privește gripa, aceasta a înregistrat cea mai accentuată creștere. În prima săptămână a lunii decembrie au fost raportate 3.018 cazuri, dublu față de săptămâna anterioară. Cele mai multe persoane afectate se află în București, dar și în județele Botoșani, Iași, Suceava, Cluj și Brașov. În Brașov, de exemplu, Direcția de Sănătate Publică a semnalat o creștere cu 83% a numărului de cazuri de gripă, un semn clar că sezonul rece aduce un risc major de infectare.

Fierbe Marea Neagră ca în mijlocul verii. Cum va fi afectată România și care este explicația acestui fenomen ciudat
Fierbe Marea Neagră ca în mijlocul verii. Cum va fi afectată România și...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Sursa foto: Freepik

Pe lângă gripă, infecțiile respiratorii acute sunt, de asemenea, în creștere. Ultimele raportări arată o creștere de peste 28% a pacienților diagnosticați cu astfel de afecțiuni. Specialiștii recomandă spălarea frecventă a mâinilor, evitarea contactului cu persoanele bolnave și respectarea regulilor de igienă personală.

Medicii atrag atenția că, deși cifrele actuale sunt ridicate, ne aflăm încă departe de vârful sezonului de viroze, care de regulă apare în luna ianuarie, imediat după perioada sărbătorilor de iarnă. Este momentul ideal să ne protejăm și să prevenim răspândirea bolilor, astfel încât sezonul rece să nu aducă complicații serioase pentru sănătate.

 

CITEȘTE ȘI: Pericolul descoperit în macroul congelat din România. Specialiștii au retras produsele de pe piață

Remediul natural împotriva răcelilor și a gripei. Cum poți trata bolile fără medicamente

Tags:
Iți recomandăm
Motivul uluitor pentru care un client i-a returnat comanda Annei Lesko. Artista lucrează manual globuri de Crăciun
Știri
Motivul uluitor pentru care un client i-a returnat comanda Annei Lesko. Artista lucrează manual globuri de Crăciun
Vedeta de la Kanal D se confruntă cu probleme de sănătate. Îi este afectată viața de zi cu zi: ”Nu mai pot dormi cum trebuie”
Știri
Vedeta de la Kanal D se confruntă cu probleme de sănătate. Îi este afectată viața de zi cu…
Cod galben de ceață în 13 județe. Vizibilitatea scade sub 50 de metri pe mai multe drumuri
Mediafax
Cod galben de ceață în 13 județe. Vizibilitatea scade sub 50 de metri...
Top 15 | Câți lei costă coșul de cumpărături de Crăciun, în funcție de oraș. Prețuri actualizate pentru România
Gandul.ro
Top 15 | Câți lei costă coșul de cumpărături de Crăciun, în funcție...
FOTO. Andreea Bălan, imagini senzuale. Cum apare în noul videoclip
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, imagini senzuale. Cum apare în noul videoclip
Moment sfâșietor în Parlamentul European. O interpretă a izbucnit în lacrimi când traducea mărturia unui copil ucrainean despre moartea mamei sale
Adevarul
Moment sfâșietor în Parlamentul European. O interpretă a izbucnit în lacrimi când traducea...
VIDEO Șefa Curții de Apel acuză o judecătoare din ancheta Recorder: A decontat ilegal o chirie și l-a lovit în cap cu dosarul pe un col
Digi24
VIDEO Șefa Curții de Apel acuză o judecătoare din ancheta Recorder: A decontat...
Cursa feroviară de noapte care te duce rapid din Olanda în Italia
Mediafax
Cursa feroviară de noapte care te duce rapid din Olanda în Italia
Parteneri
Oana Roman, nemachiată și fără filtre. Cum arată, în realitate, la aproape 50 de ani. „No filter. Doar creme bune și grijă pentru ten”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Oana Roman, nemachiată și fără filtre. Cum arată, în realitate, la aproape 50 de ani....
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatore TV e din nou însărcinată!
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatore TV e din nou însărcinată!
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Sărbători fără fiul și fiica ei, stabiliți în Franța și în Dubai. Cum își alină Marina Almășan dorul: „Beau cafeaua dintr-o cană cu chipul lor”. Ce meserii au Victoraș și Marinuș?
Click.ro
Sărbători fără fiul și fiica ei, stabiliți în Franța și în Dubai. Cum își alină...
EXCLUSIV Cum explică șefa ÎCCJ momentul „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”, din timpul conferinței de la Curtea de Apel București
Digi 24
EXCLUSIV Cum explică șefa ÎCCJ momentul „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”, din timpul...
Cine este Raluca Moroșanu, judecătoarea care a întrerupt conferința de la Curtea de Apel și l-a apărat pe Laurențiu Beșu
Digi24
Cine este Raluca Moroșanu, judecătoarea care a întrerupt conferința de la Curtea de Apel și...
Campion mondial cu un monopost desenat de fani. Lando Norris a dat lovitura!
Promotor.ro
Campion mondial cu un monopost desenat de fani. Lando Norris a dat lovitura!
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un...
O funcție misterioasă apare pe Waze. Utilizatorii încearcă să-i afle rostul
go4it.ro
O funcție misterioasă apare pe Waze. Utilizatorii încearcă să-i afle rostul
Ce dezvăluie PRIMA carte scrisă din istorie?
Descopera.ro
Ce dezvăluie PRIMA carte scrisă din istorie?
Shooter-ul online care rescrie regulile jocului
Go4Games
Shooter-ul online care rescrie regulile jocului
Top 15 | Câți lei costă coșul de cumpărături de Crăciun, în funcție de oraș. Prețuri actualizate pentru România
Gandul.ro
Top 15 | Câți lei costă coșul de cumpărături de Crăciun, în funcție de oraș....
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Motivul uluitor pentru care un client i-a returnat comanda Annei Lesko. Artista lucrează manual globuri ...
Motivul uluitor pentru care un client i-a returnat comanda Annei Lesko. Artista lucrează manual globuri de Crăciun
Vedeta de la Kanal D se confruntă cu probleme de sănătate. Îi este afectată viața de zi cu zi: ...
Vedeta de la Kanal D se confruntă cu probleme de sănătate. Îi este afectată viața de zi cu zi: ”Nu mai pot dormi cum trebuie”
Băiețelul Georgianei Lobonț a împlinit 8 ani! Cum a arătat tortul spectaculos
Băiețelul Georgianei Lobonț a împlinit 8 ani! Cum a arătat tortul spectaculos
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 12 decembrie, de la ora 15.00
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 12 decembrie, de la ora 15.00
Rodica Stănoiu, înmormântată fără autopsie! Era lovită și subnutrită, dar nimeni nu știe cauza ...
Rodica Stănoiu, înmormântată fără autopsie! Era lovită și subnutrită, dar nimeni nu știe cauza exactă a morții
Fiica Gabrielei Lucuțar a ajuns pe masa de operație, după o provocare bizară de pe TikTok: ”Nu ...
Fiica Gabrielei Lucuțar a ajuns pe masa de operație, după o provocare bizară de pe TikTok: ”Nu am știut ce să fac!”
Vezi toate știrile
×