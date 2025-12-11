Motivul uluitor pentru care un client i-a returnat comanda Annei Lesko. Artista lucrează manual globuri de Crăciun

Anna Lesko și-a surprins fanii în acest sezon cu o colecție de globuri de Crăciun lucrate manual, fiecare piesă fiind unicat și realizată cu multă creativitate. Deși proiectul ei a fost primit cu entuziasm, artista a trecut recent printr-o situație neplăcută: una dintre comenzile sale i-a fost returnată, iar motivele invocate au fost cel puțin neașteptate.

Artista realizează fiecare glob manual, investind timp, atenție și multă pasiune în procesul de lucru. Fiecare ornament este lucrat manual cu diverse ornamente, iar prețurile sunt între 50-500 de lei.

Recent, însă, Anna Lesko s-a confruntat cu o situație neplăcută legată de una dintre comenzile sale. O clientă i-a returnat un glob motivând că anumite detalii nu corespundeau cu propriile așteptări: nasul spiridușului i s-a părut prea mare și ușor strâmb, căciula era considerată disproporționată, iar mărgelele nu se potriveau perfect cu fotografia de prezentare. Cântăreața a explicat că astfel de diferențe sunt firești în cazul obiectelor lucrate manual, unde fiecare piesă capătă o identitate proprie în funcție de inspirația artistului și materialele folosite.

Ea a subliniat că unicitatea este tocmai esența acestor globuri și motivul pentru care nu pot exista două identice. Vorbim despre ornamente de Crăciun, realizate într-o notă ludică și creativă, nu despre articole vestimentare care trebuie să respecte cu strictețe anumite standarde.

„Astăzi, mi-a fost returnată comanda. Aflați și motivele.

-Nasul spiridusului prea mare și stramb.

-Căciula spiridusului și aceasta prea mare. Cumpărătorul a mai precizat că o poate purta el pe pârtie când se distrează.

-Mărgelele nu coincid cu cele din poza de prezentare de pe site. Am precizat că vor exista diferențe. Aceasta este și frumusețea lor, particularitatea. Normal că tu dacă îți dorești un spiriduș, eu nu îți voi trimite o orcă. Îți trimit un spiridus, dar vor exista această diferență între culorile mărglelor. În fond, vorbim despre globuri de Crăciun, unde totul este pe distracție, pe imaginație. Nu e vorba de un sacou, nu este o rochie care te poate condiționa. Am globuri care au un loc de năsuc, au buze. Nu înțeleg chestia asta, că trebuie să controlăm totul. De ce nu lași viziunea artistului ca să te surprindă?”, a povestit Anna Lesko pe rețelele de socializare.

