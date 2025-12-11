Acasă » Știri » Băiețelul Georgianei Lobonț a împlinit 8 ani! Cum a arătat tortul spectaculos

Băiețelul Georgianei Lobonț a împlinit 8 ani! Cum a arătat tortul spectaculos

De: Irina Vlad 11/12/2025 | 20:24
Băiețelul Georgianei Lobonț a împlinit 8 ani! Cum a arătat tortul spectaculos
Fiul Georgianei Lobonț a împlinit 8 ani/ sursă foto: Instagram
Georgiana Lobonț (31 de ani) a făcut tot posibilul să îi organizeze fiului ei o petrecere de neuitat. Cel mic a împlinit 8 ani, ocazie numai bună de a-i aduce aproape cei mai buni prieteni. Tortul a fost unul spectaculos, personalizat cu idolul micului fotbalist în devenire. 

Miercuri, 10 decembrie, Georgiana Lobonț și-a sărbătorit fiul cu mare fast. Eduard Nicolas a împlinit 8 ani, ocazie numai bună de a pune de o petrecere surpriză. De la eveniment nu a lipsit idolul său, fotbalistul Cristiano Ronaldo. Cel mic a rămas mască atunci când a văzut ce tort i-au pregătit părinții lui.

Georgiana Lobonț: ”Am fost o mână de oameni”

Deși a recunoscut că nu a avut prea mult timp la dispoziție să organizeze petrecerea fiului ei, Georgiana Lobonț se mândrește cu faptul că a reușit să adune o mână de oameni, rude și prieteni, pentru a-l sărbători pe cel mic. Eduard a ajuns la propriul eveniment împreună cu tatăl lui, Rareș Ciciovan, complice și el la petrecerea surpriză.

Fiul Georgianei Lobonț a împlinit 8 ani/ sursă foto: Instagram
Fiul Georgianei Lobonț a împlinit 8 ani/ sursă foto: Instagram

Pasionat de fotbal, Edi a primit în dar un tort cu două etaje, personalizat cu mai multe imagini imprimate cu Cristiano Ronaldo, idolul lui. De la mic la mare, așa cum reiese din imaginile încărcate pe o rețea de socializare, invitații au uitat de griji și s-au distrat pe cinste. Au cântat, au dansat, iar cei mari au ținut pasul cu cei mici așa cum au putut.

”Am fost o mână de oameni, dar a fost superb. M-am mobilizat înainte cu câteva ore pentru că nu am avut timp să organizez zilele astea. Copiii s-au distrat ca niciodată. Irinuca mi-a spus ”Mami, eu vreau să mă aduci și mâine aici. Ce fain m-am distrat azi” :))))

Nu-mi trebuie mai mult… a fost despre ei, despre bucuria lor”, a scris Georgiana Lobonț pe o rețea de socialziare.

 

