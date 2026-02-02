Acasă » Știri » Sport » EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Victorie roș-albastră pe un stadion pustiu. Analizăm meciul și recordul negativ cu un fost câștigător al Cupei cu Steaua

De: Redacția CANCAN 02/02/2026 | 11:06
„EXCLUSIV FCSB”, o producție marca ProSport, revine în această seară cu o nouă ediție incendiară, de la ora 16:45, pe canalul de YouTube ProSport și pe pagina de Facebook ProSport.

FCSB a câștigat primul meci din 2026, scor 1-0 cu Csikszereda în Superliga, pe un stadion gol și acoperit de zăpadă. Roș-albaștrii rămân astfel în cursa pentru play-off.

Doar 2.642 de spectatori au fost prezenți pe Arena Națională pe un frig năpraznic. Golul lui Cisotti a adus cele 3 puncte pentru FCSB.

Cristian Mustacă, Robert Mustacă și Robert Panduru sunt invitații zilei la EXCLUSIV FCSB. Cristi Mustacă a câștigat Cupa României cu Steaua în 1992, într-o echipă din care făceau parte Ilie Dumitrescu, Ungureanu, Doboș, Ilie Stan sau Vlădoiu și era antrenată de Victor Pițurcă.

Bineînțeles, și voi veți putea participa direct la emisiunea EXCLUSIV FCSB prin comentariile și întrebările voastre pe chatul emisiunii de pe YouTube și de pe Facebook. Acestea vor fi citite în timp real.

Urmăriți-ne, distribuiți emisiunea prietenilor, pentru că veți afla informații exclusive din interiorul campioanei FCSB.

