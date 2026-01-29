Cum ar putea pune în pericol Donald Trump organizarea Mondialului de fotbal. Avertismentul oficialilor

Președintele SUA, Donald Trump, se confruntă cu acuzații tot mai multe potrivit cărora politicile și retorica sa antiimigrație ar putea afecta grav Cupa Mondială din 2026. În același timp, personalități importante din fotbalul mondial avertizează că temerile legate de siguranță și instabilitatea politică determină apeluri către fani și chiar echipe de a boicota turneul ce ar urma să aibă loc în Statele Unite.

Cupa Mondială ar urma să fie găzduită în comun de Statele Unite, Canada și Mexic între 11 iunie și 19 iulie 2026, iar SUA vor găzdui majoritatea meciurilor, scrie RadarOnline.

Îngrijorările au crescut în urma împușcării mortale a protestatarei Renee Good de către un agent al ICE în Minneapolis la începutul acestei luni, urmată de moartea unui al doilea cetățean american, Alex Pretti, weekendul trecut. În acest context, voci proeminente i-au îndemnat pe suporteri să evite complet călătoriile în SUA.

Fostul președinte FIFA, Sepp Blatter, a susținut public apelurile la boicot după comentariile avocatului elvețian Mark Pieth, care a lucrat anterior cu FIFA. Blatter l-a citat pe Pieth pe X, scriind: „Pentru fani, există un singur sfat: stați departe de SUA! Cred că Mark Pieth are dreptate să pună la îndoială această Cupă Mondială.”

Campionatul Mondial, în pericol?

Pieth și-a expus preocupările într-un interviu acordat unui ziar elvețian și a spus că politicile actualei Administrații de la Washington îi descurajează pe fani să vină în SUA.

„Ceea ce vedem pe plan intern – marginalizarea oponenților politici, abuzurile serviciilor de imigrare etc. – nu îi încurajează deloc pe fani să meargă acolo. Pentru fani, un singur sfat: evitați Statele Unite! Oricum veți avea o viziune mai bună la televizor. La sosire, fanii ar trebui să se aștepte ca, dacă nu se comportă corespunzător cu autoritățile, să fie trimiși imediat acasă. Dacă au noroc”, a spus acesta.

O sursă familiarizată cu discuțiile din cadrul organismelor internaționale de fotbal a declarat: „Există o teamă tot mai mare că acțiunile lui Trump transformă Cupa Mondială într-un câmp minat din punct de vedere politic. Sponsorii, fanii și federațiile se întreabă în liniște dacă acest turneu poate funcționa într-un mediu în care agenții de imigrare ucid civili, iar președintele amenință în mod deschis aliații”.

