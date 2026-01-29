Acasă » Știri » Cum s-a schimbat viața lui Cristi, românul care a câștigat cel mai mare premiu din istoria loteriei din România: ”Nu ne-a venit să credem”

Cum s-a schimbat viața lui Cristi, românul care a câștigat cel mai mare premiu din istoria loteriei din România: ”Nu ne-a venit să credem”

De: Simona Vlad 30/01/2026 | 00:05
Cum s-a schimbat viața lui Cristi, românul care a câștigat cel mai mare premiu din istoria loteriei din România: ”Nu ne-a venit să credem”
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Record istoric la loterie: Laurențiu Ianici dezvăluie cum s-a schimbat viața lui Cristi, românul care a câștigat cel mai mare premiu! Cristi a intrat în istorie după ce a câștigat cel mai mare premiu din istoria loteriei din România. Laurențiu Ianici, autorul unei cărți despre acest eveniment, a povestit la Dan Capatos Show cum câștigul a transformat complet viața românului. CANCAN.ro are toate detaliile!

„Și a cumpărat un Q7 și a făcut casa ca la munte din lemn. Imaginează-ți prin ce frustrări și ce rușini a trecut omul ăsta. Cristi a zis că acum e cel mai fericit. A zis că acum e liber, nu mai vine nimeni la el, nu-i mai cere nimeni bani pe care nu-i mai dă înapoi, nu-l mai amenință nimeni”, a explicat Ianici.

Stelian Ogică a oferit detalii despre biletul norocos și cum s-a desfășurat extragerea.

„În ianuarie se fac fix 25 de ani de când aș fi putut lua banii ăștia. Nu știu, e posibil să fi fost mai mare decât câștigul lui Cristi. Știi povestea: eram la OTV și am strâns 7 miliarde vechi, am completat 24 de numere, nu am câștigat niciun număr, iar domnii au luat cu 6 numere. Biletul original e la mine acasă.”

Întrebat de Capatos ce a făcut câștigătorul cu banii, Laurențiu Ianici a continuat.

„Cristi a spus că acum e cel mai fericit și că simte că e liber, fără presiuni sau amenințări din partea nimănui.”

De asemenea, Stelian Ogică a spus:

„Nu ne-a venit să credem când am aflat că a câștigat un polițist. Poate că uneori cei de la loterie mai sunt și corecți.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

Emisiunea Dan Capatos Show se difuzează în fiecare săptămână, de luni până joi, la ora 18:00, numai pe conturile oficiale de Facebook și YouTube CANCAN.RO.

CITEȘTE ȘI:

Nu e banc! Suma URIAȘĂ cu care s-a ales o femeie de 45 de ani, după ce i-a cerut lui ChatGPT numerele câștigătoare la LOTO

Alina Pușcău, cea mai scumpă concurentă de la Asia Express! A lăsat America pentru show-ul Monei Segall: „Am fost norocoasă. Mi-a schimbat viața!”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
O promisiune de acum 18 ani. Hipodromul care n-a mai venit
Știri
O promisiune de acum 18 ani. Hipodromul care n-a mai venit
Anunțul făcut de avocatul Cuculis, după declarațiile lui Mario Iorgulescu: ”Melek vrea ordin de protecție”
Știri
Anunțul făcut de avocatul Cuculis, după declarațiile lui Mario Iorgulescu: ”Melek vrea ordin de protecție”
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale Americii
Mediafax
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale...
Cine este miliardarul american care ar putea cumpăra CNN, postul de știri cel mai detestat de președintele Trump
Gandul.ro
Cine este miliardarul american care ar putea cumpăra CNN, postul de știri cel...
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată...
Cel puțin zece români au fost ridicați de ICE în SUA. „Poți fi arestat doar pentru că ai accent”/ „O româncă a fost preluată de pe bicicletă”
Adevarul
Cel puțin zece români au fost ridicați de ICE în SUA. „Poți fi...
Noi date în cazul accidentului din Timiș: ce avea șoferul în sânge, conform raportului toxicologic
Digi24
Noi date în cazul accidentului din Timiș: ce avea șoferul în sânge, conform...
Vinul ROȘU, între mit și știință: Ce impact are cu adevărat asupra sănătății
Mediafax
Vinul ROȘU, între mit și știință: Ce impact are cu adevărat asupra sănătății
Parteneri
Imagini WOW cu Dana Săvuică în costum de baie, la 56 de ani. Și-a arătat formele perfecte: „Ca femeie, nu e ușor să îți accepți vârsta”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini WOW cu Dana Săvuică în costum de baie, la 56 de ani. Și-a arătat...
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către noul proprietar a început
Click.ro
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către...
„Se schimbă banii în România”. BNR anunță o modificare a bancnotelor „pentru prima dată în ultimii 25 de ani”
Digi 24
„Se schimbă banii în România”. BNR anunță o modificare a bancnotelor „pentru prima dată în...
Imagini din flagrantul DNA. Avocata din PNL, surprinsă când primea 60.000 de euro alături de un fals general SIE
Digi24
Imagini din flagrantul DNA. Avocata din PNL, surprinsă când primea 60.000 de euro alături de...
Ofensivă chineză pe piața din România: SUV cu autonomie de peste 1.000 km
Promotor.ro
Ofensivă chineză pe piața din România: SUV cu autonomie de peste 1.000 km
BANCUL ZILEI. ION: -Măria, vecina m-a invitat la o cafea, a stins lumina şi s-a dezbrăcat…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: -Măria, vecina m-a invitat la o cafea, a stins lumina şi s-a...
Scutul României, eficient: Patriot a învins rachetele „invincibile” ale lui Putin
go4it.ro
Scutul României, eficient: Patriot a învins rachetele „invincibile” ale lui Putin
Meseriile care vor dispărea până în 2030, 2045 sau 2050
Descopera.ro
Meseriile care vor dispărea până în 2030, 2045 sau 2050
Un fotbalist de la Dinamo, erou în jocul EA SPORTS FC 26
Go4Games
Un fotbalist de la Dinamo, erou în jocul EA SPORTS FC 26
Cine este miliardarul american care ar putea cumpăra CNN, postul de știri cel mai detestat de președintele Trump
Gandul.ro
Cine este miliardarul american care ar putea cumpăra CNN, postul de știri cel mai detestat...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Propunerea Administrației Trump care ar putea distruge turismul american. Milioane de oameni ar putea ...
Propunerea Administrației Trump care ar putea distruge turismul american. Milioane de oameni ar putea refuza să mai vină în SUA
O promisiune de acum 18 ani. Hipodromul care n-a mai venit
O promisiune de acum 18 ani. Hipodromul care n-a mai venit
Horoscop 30 ianuarie 2026. Zodia care are un conflict aprins cu partenerul de viață
Horoscop 30 ianuarie 2026. Zodia care are un conflict aprins cu partenerul de viață
Anunțul făcut de avocatul Cuculis, după declarațiile lui Mario Iorgulescu: ”Melek vrea ordin de ...
Anunțul făcut de avocatul Cuculis, după declarațiile lui Mario Iorgulescu: ”Melek vrea ordin de protecție”
Vladimir Drăghia a dat de bani sau de belea? A băgat mâna adânc în buzunar și a făcut un gest ...
Vladimir Drăghia a dat de bani sau de belea? A băgat mâna adânc în buzunar și a făcut un gest de multe milioane pentru soție
Cristina Spătar, adevărul despre căsnicia cu Vicențiu Mocanu. A spus-o fără rețineri, la aproape ...
Cristina Spătar, adevărul despre căsnicia cu Vicențiu Mocanu. A spus-o fără rețineri, la aproape 3 ani de la nuntă!
Vezi toate știrile
×