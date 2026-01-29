Cum s-a schimbat viața lui Cristi, românul care a câștigat cel mai mare premiu din istoria loteriei din România: ”Nu ne-a venit să credem”

Record istoric la loterie: Laurențiu Ianici dezvăluie cum s-a schimbat viața lui Cristi, românul care a câștigat cel mai mare premiu! Cristi a intrat în istorie după ce a câștigat cel mai mare premiu din istoria loteriei din România. Laurențiu Ianici, autorul unei cărți despre acest eveniment, a povestit la Dan Capatos Show cum câștigul a transformat complet viața românului. CANCAN.ro are toate detaliile!

„Și a cumpărat un Q7 și a făcut casa ca la munte din lemn. Imaginează-ți prin ce frustrări și ce rușini a trecut omul ăsta. Cristi a zis că acum e cel mai fericit. A zis că acum e liber, nu mai vine nimeni la el, nu-i mai cere nimeni bani pe care nu-i mai dă înapoi, nu-l mai amenință nimeni”, a explicat Ianici.

Stelian Ogică a oferit detalii despre biletul norocos și cum s-a desfășurat extragerea.

„În ianuarie se fac fix 25 de ani de când aș fi putut lua banii ăștia. Nu știu, e posibil să fi fost mai mare decât câștigul lui Cristi. Știi povestea: eram la OTV și am strâns 7 miliarde vechi, am completat 24 de numere, nu am câștigat niciun număr, iar domnii au luat cu 6 numere. Biletul original e la mine acasă.”

Întrebat de Capatos ce a făcut câștigătorul cu banii, Laurențiu Ianici a continuat.

„Cristi a spus că acum e cel mai fericit și că simte că e liber, fără presiuni sau amenințări din partea nimănui.”

De asemenea, Stelian Ogică a spus:

„Nu ne-a venit să credem când am aflat că a câștigat un polițist. Poate că uneori cei de la loterie mai sunt și corecți.”

