Nu e banc! Suma URIAȘĂ cu care s-a ales o femeie de 45 de ani, după ce i-a cerut lui ChatGPT numerele câștigătoare la LOTO

O femeie în vârstă de 45 de ani din America, a arătat tuturor că inteligența artificială poate fi considerată, uneori, o sursă de mare noroc. Aceasta i-a cerut lui ChatGPT câteva numere pentru a juca la loterie în Michigan și s-a ales cu suma de 100.000 de dolari.

Noroc mare pentru o femeie din Statele Unite care a câștigat la loterie o sumă impresionantă, după ce a jucat numerele sugerate de inteligența artificială. Femeia a mărturisit că din banii câștigați își va achita casa, iar o altă parte îi va pune deoparte.

O femeie i-a cerut lui ChatGPT numerele norocoase la Loto

Acesta nu este un caz singular. Un bărbat în vârstă de 45 de ani, Tammy Carvey, a câștigat în luna septembrie un premiu de 100.000 de dolari jackpotul Powerball, după ce a folosit ChatGPT. Acesta i-a cerut să îi genereze un set de numere la întâmplare și s-a ales cu o sumă impresionantă, potrivit The New York Post.

„I-am cerut lui ChatGPT un set de numere pentru Powerball și exact pe acelea le-am jucat”, a declarat femeia pentru loteria din Michigan, după ce și-a revendicat premiul.

Reprezentanții loteriei din Michigan au transmis că rezultatele tuturor extragerilor sunt aleatorii și că, de fapt, acestea nu pot fi prezise cu inteligența artificială.

„Rezultatele extragerilor Loteriei sunt complet aleatorii și nu pot fi prezise folosind inteligența artificială sau alte instrumente de generare a numerelor”, a precizat instituția.

Patru dintre numerele sugerate de ChatGPT au fost corecte, însă aceasta plătise suplimentar și pentru opțiunea Power Play, opțiune care i-a dublat câștigul. Femeia nici nu știa că a câștigat acest premiu până în momentul în care a extras banii.

„Am citit pe Google că este un premiu de 50.000 de dolari, așa că am crezut că atât am câștigat. […] Abia când m-am logat în contul meu de pe site-ul Loteriei din Michigan mi-am dat seama că adăugasem și opțiunea Power Play la bilet și, de fapt, câștigasem 100.000 de dolari! Eu și soțul meu eram stare de șoc”, a explicat femeia.

