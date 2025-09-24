Alina Pușcău, cea mai scumpă concurentă de la Asia Express! A lăsat America pentru show-ul Monei Segall: „Am fost norocoasă. Mi-a schimbat viața!”

Alina Pușcău a lăsat în urmă Hollywood-ul și un contract de milioane în SUA pentru a intra în aventura Asia Express 2025! Ceea ce înseamnă că celebrul model, care i-a pus inima pe jar inclusiv lui Vin Diesel, a primit o ofertă financiară extrem de generoasă dacă a renunțat la jobul ei din Statele Unite și a ales provocările extreme și experiențele autentice oferite de această competiție. Într-un interviu exclusiv, Alina dezvăluie cum a fost reîntoarcerea acasă și ce a schimbat Asia Express în viața ei.

Alina Pușcău ne-a povestit cum participarea la Asia Express i-a schimbat perspectiva asupra vieții și oamenilor, întâlnind familii care trăiesc cu nimic, dar oferă totul. În rândurile de mai jos, modelul a vorbit și despre revenirea în România după 27 de ani în SUA, despre cum își împarte timpul între călătorii, proiecte și viața de familie.

CANCAN.RO: O divă de peste Ocean a ajuns la Asia Express! Cum te-ai adaptat?

Alina Pușcău: Cum m-am adaptat? Păi … Am intrat în joc!

CANCAN.RO: Care a fost cel mai greu moment?

Alina Pușcău: Mi-a fost greu, n-a fost ușor, dar a fost o experiență de viață, pot să spun. Și chiar mi-a schimbat viața. În multe sensuri. Nu știu, stările pe care le-am… Nu poți să joci un rol în acest reality show.

Trebuie să fii tu și treci prin foarte multe stări, mai ales partenerul scoate toate stările din tine pentru că e oglinda ta. Și cred că asta e cel mai important într-o emisiune, partenerul.

Alina Pușcău: ”Am decis baza mea să fie România”

CANCAN.RO: Te vei urmari sa vezi cum a fost?

Alina Pușcău: Bineînțeles. Am luat și Antena Play, că o să călătoresc, o să mă duc la New York la jumătatea lunii. Mai sunt în alt show, tot pentru Antenă și sunt super, super, super fericită pentru celălalt proiect cu aceeași echipă.

CANCAN.RO: Te-ai mutat definitiv în Romania sau te mai duci și peste hotare?

Alina Pușcău: Știi care e chestia cu definitivul? Nu există definitiv să te muți undeva, pentru că viața întotdeauna te duce în diferite locuri, dar am decis baza mea să fie România, pentru că aici e familia mea și cum ar veni Asia Express m-a ajutat să mă reîntorc la copilărie și mă simt foarte bine acasă, dar călătoresc foarte mult.

CANCAN.RO: Acum în New York te duci în vacanță sau cu treabă?

Alina Pușcău: Mă duc cu treabă și trebuie să-mi schimb carnetul de conducere.

CANCAN.RO: La New York ai casă, business-uri?

Alina Pușcău: Da, am un business. Chiar am lăsat un contract de trei ani jumatate cu o agenție foarte tare, și proiecte, pentru ASIA Express. Pentru că am crezut în Asia Express, am simțit că Asia Express este o dezvoltare personală pentru mine și cum e să mă reîntorc la copilăria mea.

Adică de 27 de ani fac meseria asta și voiam să fac ceva diferit.

CANCAN.RO: Practic că ai renunțat la niște foarte mulți bani, pentru a trait o experienta inedita.

Alina Pușcău: Nu e vorba de bani aici, e vorba despre experiență de viață pe care nu o plătești. Nu e bani. Adică să fii în show-ul asta este ca o loterie, cum ar veni.

Și cred că am fost norocoasă să fiu în show-ul ăsta, și mi-a schimbat viața. Adică nu e vorba de bani, e vorba de experiență.

CANCAN.RO: În ce sens ti-a schimbat viața?

Alina Pușcău: M-a făcut să conștientizez multe lucruri, m-a făcut să mă gândesc pozitiv, m-a făcut să… Nu știu, o să vedeți, sunt foarte multe chestii. Să văd cum trăiesc oamenii, cum sunt oamenii, sunt așa de… de amărâți. De exemplu, dacă noi ne duceam la oameni care n-aveau nimic.

Partenera meu voia sa mearga la oameni care erau bogati. Nu ne deschideau usa, fugeau de noi, dar cei care n-aveau nimic ne oferau totul!

Pentru că ei ințelegeau iubirea universului. Și asta pe mine m-a fascinat foarte mult. Pentru că oamenii ăștia îți dădeau tot ce aveau ei. Și împărțeau cu tine.

CANCAN.RO: Ce-ai mâncat acolo? Ai slăbit?

Alina Pușcău: Eu cred că m-am îngrășat. Nu că m-am îngrășat, cât m-am umflat. Mâncam orez tot timpul!

CITEŞTE ŞI: ”Blestemul” Asia Express lovește din nou: un alt cuplu celebru s-a separat după terminarea filmărilor: ”Au ieșit foarte multe lucruri la suprafață după emisiune!”

NU RATA: Totul despre Alejandro Fernandez de la Asia Express 2025. Este partenerul lui Emil Rengle

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.