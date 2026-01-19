Motivul pentru care Stelian Ogică a fost refuzat de 3 ori la casting-ul Survivor: „De asta nu m-au vrut”

Stelian Ogică a început anul 2026 cu planuri mari și a vorbit pentru CANCAN.RO despre ele, dar și despre cât de ambițios este atunci când vrea să obțină ceva. Până nu câștigă, nu se lasă! Noi l-am surprins alături de Alexandra, cea despre care majoritatea știau că este doar fosta soție, dar lucrurile ar sta altfel, de fapt. Mai mult, cel supranumit „Spaima loteriei” ne-a spus și despre scandalul în care se află și ce urmează să facă pentru a rezolva nedreptatea care i s-a făcut. De ce se consideră mai bun decât Tamaș și motivul pentru care vrea să se umple de tatuaje? Toate răspunsurile le găsiți în articol.

Stelian Ogică ne-a vorbit despre întâmplările neplăcute din anul 2025, despre apariția lui surprinzătoare alături de Alexandra, femeia de care mărturisește că încă are nevoie, chiar și după divorț, dar și despre achiziția care urmează în anul 2026.

Stelian Ogică și Alexandra, împăcarea anului?

Cu toate că toată lumea știa de faptul că Alexandra este doar fosta lui soție, lucrurile stau altfel. Blondina încă face parte din viața lui, dar nu așa cum v-ați fi gândit, ci doar pe post de prietenă! Nimic mai mult! Ba chiar ne-a mărturisit că este dispus să ofere o nouă șansă iubirii!

CANCAN.RO: Avem o împăcare a anului? V-am văzut alături de Alexandra aici.

Stelian Ogică: Între mine și Alexandra nu mai există o relație, nu mai există o căsătorie, am divorțat. Am rămas foarte buni prieteni și am stabilit să ne menținem prietenia la un standard foarte respectos. Și văd că funcționează chiar foarte bine. Dacă aș fi început așa relația cu ea cum suntem acum, cred că nu s-ar mai fi terminat niciodată. Dar nu mai contează și suntem ok. Suntem prieteni buni și amici buni.

CANCAN.RO: Deci s-a finalizat divorțul?

Stelian Ogică: Da, s-a finalizat divorțul, suntem divorțați și o sprijin în continuare. Avem nevoie unul de altul.

CANCAN.RO: În continuare aveți nevoie unul de altul?

Stelian Ogică: Da. Ea într-un fel de mine, eu într-un fel de ea.

CANCAN.RO: Deci nu există nicio portiță pentru împăcare?

Stelian Ogică: Nu, nu. Pe temă de relație nu, sub nicio formă. Pe restul stăm chiar foarte bine.

CANCAN.RO: Acum că ați trecut printr-un divorț, sunteți deschis către o nouă relație? Să mai oferiți o șansă iubirii?

Stelian Ogică: Sunt deschis de a cunoaște și de a avea anturaje plăcute, probabil și o relație plăcută, dar deocamdată nu există. Am alte planuri cu mine personale și până nu mi le rezolv pe astea, cred că nu pot să mă gândesc la ceva serios. Pentru că n-aș putea să merg amândouă odată, este posibil să le încurc și atunci, din experiența, experiența îmi spune să îmi rezolv o problemă a mea și după aia pot merge mai departe.

Un 2025 mai neplăcut

Stelian Ogică a avut un an cu suișuri și coborâșuri. De la divorțul de Alexandra, la discuții aprinse cu fiica lui, până la un tatuaj care i-a dat viața peste cap. Tot ce contează e că acesta a pornit în anul nou cu dreptul și are deja lista de dorințe făcută. Știe ce trebuie să facă și unde trebuie să ajungă, așa că ne-a spus și nouă.

CANCAN.RO: Cum a fost anul 2025 pentru dumneavoastră?

Stelian Ogică: N-am luat cele mai bune decizii în 2025 și au fost niște chestii și de familie. Deci, pentru că în 2025 apare și divorțul, în 2025 apare o discuție între mine și fiica mea, care nu trebuia să aibă loc, și mai altele în care nu și-ar fi avut loc cu rosturi și locul în viața mea.

CANCAN.RO: Dar acum totul e bine? S-a rezolvat?

Stelian Ogică: Acum totul s-a rezolvat. Între mine și fiica mea lucrurile sunt ok, între mine și Alexandra lucrurile sunt foarte bune, dar se putea și mai bine. Dar eu întotdeauna în viață mă mulțumesc chiar și cu părțile mici ale rezultatelor bune.

ANCAN.RO: Care-i povestea cu tatuajul? A fost un tatuaj nereușit, am înțeles, a fost un mic scandal?

Stelian Ogică: Este un mic scandal, dar o să fie un scandal foarte mare. Sunt foarte revoltat cu tatuajul, pentru că am mers undeva și deocamdată nu dau nume, unde s-au angajat să îmi facă un tatuaj pe care l-am stabilit împreună, numai că mi-au făcut o bătaie de joc. O parte este ok, dar o parte e bătaie de joc și este și neterminat, partea de mijloc este, oarecum să zicem, ok, dar partea de sus e bătaie de joc. Și atunci lucrurile nu le las așa, ajungem destul de departe. Aici chiar sunt revoltat. În toate părțile. Poate e posibil și acolo. În toate părțile mele sunt destul de liniștit. Dar când vine vorba de tatuaje, chiar sunt revoltat. Pentru că e corpul meu și eu am planuri serioase. La vară, vă spun că la vară o să am cea mai tare Harley din București. Deci pentru mine Harley-ul este următoarea iubire a vieții mele. Harley Chopper. Ceva special, ceva nou, ceva ce-a apărut acum. Mașină are toată lumea. De toate au toți, dar am impresia că motociclete de ultimă generație și mă refer la Harley, nu prea are oricine. Și eu sper să o achiziționez cât de curând și să fie a mea, să mă plimb, mă relaxează psihic și mental plimbările cu astfel de motor. Da, și de-aia îmi și fac tatuaje, pentru că pentru acel Harley ai nevoie de tatuaje.

CANCAN.RO: Să vă pregătiți, să arătați ca un „bad boy”. Sunteți „bad boy”?

Stelian Ogică: Eu nu mă consider asta și nu am pretenția asta. Dar am pretenția la vârsta mea să se țină și alții după mine, să vedem câți sunt în stare. Așa, din exterior, toată lumea e în stare, dar față în față eu vă spun că e greu. Pentru că la vârsta pe care o am, e greu să găsesc un bărbat să facă față la câteva încercări fizice.

Refuzat de 3 ori la Survivor, nu se lasă!

Chiar dacă tot încearcă de 3 ani, Ogică nu se lasă până nu pășește în competiția Survivor România. Mai ales că este sigur de faptul că este mai bun decât toți concurenții, în special decât Tamaș, și se bazează pe forțele proprii. Dacă ambiția fără margini îl împinge să meargă la preselecții până va fi ales, acest lucru nu se aplică și în cucerirea domnișoarelor, acolo unde Stelian Ogică își cunoaște „lungul nasului”.

Stelian Ogică: Păi e o poveste care de vreo 3 ani, tot se învârte în jurul meu. Mereu cad pe ultima sută de metri, mereu sunt împiedicat pe ultima sută de metri. Există cazuri, dacă eu aș merge la Survivor, să fiu mai mare decât bunicul unora dintre concurenți. Și n-au vrut (n.r. să mă primească), dar aș fi putut să fiu și fizic mai mare. Chiar dacă vârsta era mai mare ca bunicul lor și calitatea fizică era mai mare decât a lor.

CANCAN.RO: Față de cine vă considerați mai mare (n.r. fizic) de acolo?

Stelian Ogică: Faţă de toţi, cândva mi s-a pus o întrebare, că m-ar fi făcut Tamaș. Tamaș m-ar fi făcut pe câteva segmente, dar pe alte segmente, îndemânare şi chestiile alea, practicile alea care se folosesc la Survivor, să intri, să ieşi, fiind mai mic şi mai mobil, eu cred că acolo aveam calităţi.

CANCAN.RO: Aveați şanse să plecaţi cu trofeul acasă?

Stelian Ogică: E greu, aş fi luptat până la ultima sută de metri. Depinde şi de noroc şi depinde şi de zi, că pot să nu-ţi iasă nimic într-o zi şi să cazi în ziua aia, să clachezi în ziua aia. Mi-aş fi dorit.

CANCAN.RO: O să mergeţi la preselecţii în continuare? Chiar dacă nu v-au primit?

Stelian Ogică: O să merg la toate preselecțiile. Cât o să fiu sănătos, cât o să-mi permită condiţia fizică şi fizicul, o să particip şi peste 10 ani.

CANCAN.RO: Deci când vreți ceva, obţineţi. Aşa se întâmplă în orice plan, şi cu domnişoarele, de exemplu?

Stelian Ogică: Îmi cunosc lungul nasului și obțin ceea ce cred că pot obține și ceea ce cred că merită să obțin. Niciodată nu îmi fuge mintea mai departe decât trebuie. În orice, asta nu înseamnă că dacă ai cea mai tare gagică și cea mai tare mașină, ești numărul unu în București. E un angrenaj întreg să fii numărul unu, dar numărul unu nu cred că există.

VEZI ȘI: Scandalul ia amploare! Ogică nu se lasă. FRF a declanșat o anchetă oficială, după episodul de la poartă: „Mi-ai îmbârligat femeia”

NU RATA: Ogică s-a dus în crucea nopții peste celebrul “folclorist”: “Mizerie, mi-ai îmbârligat femeia”. E cel mai mare scandal din 2025. De povestit nepoților…

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.