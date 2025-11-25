Stelian Ogică, confuzie maximă: „Nu știu dacă am divorțat sau voi continua relația” | EXCLUSIV

Stelian Ogică are o poveste de viață presărată cu multe picanterii. A avut mereu „noroc” la femei, dar nu și în dragoste! S-a îndrăgostit rapid, și la fel de repede a și divorțat. Cu cinci căsnicii la activ, Stelian Ogică spune că și-a învățat lecția. Cel mai recent eșec în dragoste a fost după ce s-a despărțit de Alexandra, femeia cu care s-a căsătorit în secret. Chiar dacă s-au despărțit, cel supranumit Spaima loteriei spune că lucrurile între ei nu s-au încheiat, de fapt. Bărbatul o susține în continuare și își dorește să îi ofere atât ei, cât și lui, o perioadă de introspecție pentru a-și clarifica sentimentele. În plus, Stelian Ogică a vorbit și despre participarea lui la Survivor 2026, totul într-un interviu exclusiv CANCAN.RO.

Stelian Ogică iese din ce în ce mai rar în public, la evenimente mondene, dar și când o face, este o apariție! Prezent la ziua Marei Bănică, bărbatul nu s-a dat în lături de la nimic: Nici de la dans, nici de la a da toate detaliile din viața lui. Ne-a povestit despre casa pe care a cumpărat-o Mara la recomandarea lui, care mai apoi a ajuns să fie a lui, dar și despre viața lui amoroasă foarte tumultoasă.

Stelian Ogică, veșnic tânăr și nehotărât: „Nu știu dacă am divorțat sau voi continua relația”

CANCAN.RO: Mă bucur tare mult că mă întâlnesc cu domnul Ogică la ziua Marei. Ce te leagă de ea, vă știți de atât de mulți ani?

Stelian Ogică: Cu Mara Bănică am o relație foarte respectabilă de 25 de ani, ne leagă multe amintiri frumoase, și plăcute, și cu mare respect.

CANCAN.RO: Poți să ne povestești o amintire care ți-a rămas în memorie?

Stelian Ogică: Acum vreo 15 ani voia să își cumpere o casă la țară, i-am făcut o propunere, a cumpărat-o. A stat vreo cinci ani acolo, a vândut-o și am recumpărat eu casa, iar acum vreau să o reconstruiesc. E în lucru acea casă pe care am cumpărat-o de la Mara. Aceasta este una dintre cele mai remarcabile amintiri pe care le am cu ea, dar sunt multe, foarte multe.

CANCAN.RO: Spune-mi ce ai făcut în ultimul timp? Am înțeles că s-au petrecut multe schimbări în viața ta.

Stelian Ogică: M-am retras undeva într-o casă în județul Giurgiu, în Muntenia. Mă simt foarte bine acolo, liniștit. Încerc să pun pe picioare o idee a mea și sper să aibă și succes. Nu vreau să o expun public momentan, dar lucrez la ceva. Văd că din interacțiunea pe care o am cu oamenii, toți îmi spun că sunt ok. Contează tare mult punctul de vedere la primul impact, cum te vede omul. Sunt ok, sunt bine, îi mulțumesc lui Dumnezeu.

CANCAN.RO: A fost un an tumultuos?

Stelian Ogică: Toată viața mea este tumultuoasă. Dacă nu este așa, înseamnă că dormi pe tine și nu ai activitate, eu așa consider. Dacă nu ai activitate, creierul se micșorează, ca să fii un om puternic, trebuie să fii pus în situații tumultuoase.

CANCAN.RO: Și cu toate acestea, lumea te știe de mult timp, ultimii ani i-ai ținut mai pentru tine. Te-ai căsătorit, ai divorțat. Ce s-a întâmplat?

Stelian Ogică: Știu că m-am căsătorit, asta este incontestabil. Nu știu dacă am divorțat sau dacă voi continua relația. Suntem într-o zonă în care ne respectăm și încercăm să găsim soluții de moment. Nu știm ce ne rezervă viitorul, dar pentru mine este o fată mică, de mare perspectivă și va fi unul dintre cei mai mari arbitrii pe care îi va avea Federația Română de Fotbal. Deci da, pe partea feminină, va garantez că va fi într-o zi unul dintre cei mai buni arbitrii din România.

CANCAN.RO: Încercați să reparați relația?

Stelian Ogică: E greu de spus. Încercăm să ne respectăm cu gândul că trece timpul și se pot așeza niște lucruri. Eu așa cred, că cel mai bine este să te liniștești, să continui să te respecți și să realizezi cum stau lucrurile. Nu cred că ar fi altă soluție mai bună, asta mi se pare cea mai indicată într-un cuplu.

CANCAN.RO: Crezi că există ideea de ghinion sau noroc în iubire?

Stelian Ogică: E și un destin, da. Este mult de vorbit pe tema asta, a destinului, a norocului. E o poveste lungă. Să nu ne dăm în lături și trebuie să continuăm, suntem obligați să continuăm, să stăm cu capul sus, iar viața ne va duce pe o cale sau alta.

CANCAN.RO: Ai vreun regret?

Stelian Ogică: Am multe regrete. Într-o viață regreți anumite lucruri, dar înveți să accepți și anumite situații în care ai supraviețuit. Făcând o balanță mi se pare că e ok cum sunt acum.

Ce spune Spaima loteriei despre noul sezon Survivor: „Știu să-mi fac treaba „

CANCAN.RO: Ai ieșit pe plus pentru că ai învățat din experiențele mai puțin plăcute, nu?

Stelian Ogică: Da, am trecut prin multe experiențe neplăcute și mă întreb cum n-am cedat. Sunt aici, sunt verde și continui să lupt.

CANCAN.RO: Și ești foarte puternic și apropo de puterea psihică pe care o ai, s-a auzit că ai fost ofertat să participi la Survivor?

Stelian Ogică: Nu voi intra prea mult în detaliu. De vreo trei, patru ani sunt în zona Survivor. Mereu am pierdut în ultimul minut, nu știu anul acesta ce s-a întâmplat, în acest moment nu pot să vă dau niciun răspuns. De câțiva ani sunt și eu în cărți. Sunt mii de oameni care vin, dintre care rămân doar 20. E o poveste destul de discutabilă, iar eu dacă ajung acolo știu să-mi fac treaba și datoria pe care o am ca și concurent.

CANCAN.RO: Care ar fi atuul tău și care ar fi defectul? Ce te-ar ajuta și ce te-ar încurca?

Stelian Ogică: Mă voi orienta la fața locului, e greu să stai luni de zile în condițiile pe care ți le impun ei. Este greu, dar cred că fac față, mă orientez la fața locului.

