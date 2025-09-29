Acasă » Știri » Motivul REAL pentru care Stelian Ogică s-a despărțit de soția cu 30 de ani mai tânără: ”Mi-am asumat riscul ăsta. E foarte greu!”

De: Irina Rasoveanu 29/09/2025 | 23:08
Stelian Ogică a confirmat divorțul de soția sa, Alexandra! Cei doi nu mai locuiesc împreună de aproximativ o lună. „Spaima loteriei” a vorbit deschis despre separarea de fosta parteneră, mai tânără decât el cu 30 de ani. Află, în articol, toate detaliile!

În urmă cu mai bine de o lună, CANCAN.RO a dezvăluit că Stelian Ogică divorțează, după ce s-a căsătorit în mare secret. Atunci, sursele noastre au spus că, în ultima perioadă, certurile deveniseră tot mai frecvente și armonia care părea la început că îi definește s-a evaporat brusc. Cei doi au simțit că nu mai au atât de multe lucruri în comun, iar relația s-a răcit. Ei bine, acum, bărbatul a confirmat separarea și a vorbit despre motivele care au dus la această decizie.

Ce a spus Stelian Ogică despre divorțul de Alexandra

Supranumitul „Spaima loteriei” a devenit oare și spaima femeilor? Bărbatul trăiește în prezent un adevărat coșmar pe plan sentimental! A fost căsătorit de 5 ori și tot de atâtea ori a divorțat, iar acum a ajuns din nou în această postură.

Stelian Ogică a mărturisit că începutul relației cu Alexandra a fost unul frumos, însă idila nu a evoluat așa cum spera. „Spaima loteriei” a susținut că a pus prea multă presiune pe soția sa pentru a se dezvolta pe plan profesional. În cele din urmă, aceasta a ajuns la epuizare.

„Am avut o relație plăcută, ca toate relațiile care încep. Deci a fost un început foarte frumos, foarte plăcut și credeam în el, pentru nu m-aș fi implicat într-o astfel de situație care necesită multe obligații, dacă nu credeam în el. Și… a mers un timp.

Cred că am forțat-o foarte mult, pentru că a obținut niște rezultate profesionale foarte mari, adică foarte mari (…) Ca să reușești astfel de performanțe presezi omul și găsești soluții să câștige, să reușească.

Iar eu am făcut asta până am obosit-o. Pe lângă asta au mai fost și altele de făcut. Examene, facultăți, mastere, module psiho-pedagogice pentru că e profesor de sport acum (…) Au fost enorm de multe în doi ani de zile, iar toate le-a obținut datorită unei influențe pozitive de-ale mele”, a declarat Stelian Ogică pentru Spynews.

Alexandra, fosta parteneră a lui Stelian Ogică/ Sursa foto: Facebook

Stelian Ogică a vorbit și despre diferența de vârstă dintre cei doi. Alexandra este mai tânără decât el cu 30 de ani, iar bărbatul a știut că acest aspect reprezintă un risc. Totuși, nu l-a împiedicat să înceapă o relația cu ea, mai ales că se ocupă foarte atent de fizicul său.

„Mi-am asumat riscul asta și… E foarte greu (…) Nu știu câte relații au rezistat fiind 30 și ceva de ani diferență între ei. Fizic, nu cred că s-a simțit ceva, pentru că eu încă îmi văd de viața mea sportivă”, a mai spus bărbatul.

