Dezastru în viața lui Stelian Ogică! S-a căsătorit în mare secret, iar acum bagă divorț!

De: Rebeka Pascu 19/08/2025 | 23:40
Bombă în lumea showbiz-ului! Supranumitul „Spaima loteriei” a devenit oare și spaima femeilor? Bărbatul trăiește în prezent un adevărat COȘMAR pe plan sentimental! Stelian Ogică are o poveste de viață presărată cu multe picanterii. A avut mereu „noroc” la femei, dar nu și în dragoste! Unele l-au convins să le jure iubire eternă. Eternă… până la un moment dat, căci a fost căsătorit de 5 ori și tot de atâtea ori a divorțat! Și pentru că a avut mereu o slăbiciune pentru femeile muuuult mai tinere decât el și pare că nu și-a învățat lecția, acum trece din nou printr-un eșec amoros! Potrivit surselor CANCAN.RO, relația lui Ogică cu partenera mai tânără cu 33 de ani decât el e pe BUTUCI și este pregătit să devină din nou liber și… neliniștit! Și un mic detaliu: s-a căsătorit în secret cu Alexandra!

Sursele noastre spun că în ultima perioadă certurile au devenit tot mai frecvente, iar armonia care părea la început că îi definește s-a evaporat brusc. Diferența de vârstă și stilurile opuse de viață au început să își spună cuvântul. Cei doi simt că nu mai au atât de multe lucruri în comun, relația s-a răcit, iar Ogică este hotărât să-i spună adio!

„Nu se mai înțeleg deloc, sunt mai tot timpul pe contre. Ea vrea o viață, el alta. E o chestiune de timp până când se vor separa oficial. Ceva lui nu îi convine și cred că a ales să dea un pas în spate. Nu mai este așa entuziasmat de relație”, ne-a șoptit o persoană din anturajul apropiat al celor doi.

Stelian Ogică
Stelian Ogică vrea să fie din nou liber și neliniștit

Stelian Ogică s-a căsătorit în mare secret și acum bagă divorț!

Ogică nu încetează să ne suprindă până și pe noi! Sursele noastre afirmă că Stelian și Alexandra s-au căsătorit în mare secret, fără prea multă lume la cununia lor civilă. Totul a fost discret și totuși, nici în cea mai importantă zi din viața lor, nu a fost totul roz! S-au certat chiar în fața ofițerului stării civile din cauza unor…acte! Deci a șasea căsătorie la activ și totodată urmează și divorțul. Așa este viața lui Ogică: de la extaz la agonie!

„Ei s-au și căsătorit. Ea îi poartă numele. A vrut să o cheme Ogică. S-au certat și acolo din cauza unor acte. Nu au vrut să se știe, probabil”, ne-au mai dezvăluit sursele noastre.

Totodată, Stelian își dorește foarte mult ca Alexandra să evolueze și este convins că va fi cel mai bun arbitru de sex feminin din România. Chiar dacă este decis să meargă pe drumuri separate, el are încredere în potențialul ei pe plan profesional!

Stelian Ogică s-a căsătorit în mare secret, iar acum bagă divorț!

Ogică este în conflict și cu fiica sa, Raluca!

În paralel cu haosul din viața amoroasă, Stelian traversează și o ruptură dureroasă în relația cu fiica lui. Potrivit acelorași surse, cei doi abia dacă își mai vorbesc, iar comunicarea e practic inexistentă. Se pare că tensiunile s-au acumulat de luni bune, iar apropierea este, momentan, imposibilă. Din informațiile pe care le avem, bărbatul este destul de afectat din cauza problemelor cu care se confruntă, atât în relația tată-fiică, dar și în relația cu iubițica.

„Nu mai sunt în relații bune. Ceva s-a rupt definitiv între ei. Raluca este cea orgolioasă în relația cu tatăl ei și este destul de distantă. De mult timp nu mai au o legătură strânsă. Din ce știu de la el, suferă mult din cauza asta. Nu se poate înțelege cu ea… ”, au mai declarat sursele noastre.

Relația dintre Stelian Ogică și fiica lui este pe butuci!

A mai rămas un singur pas până la un posibil dublu dezastru emoțional! Viața lui Stelian Ogică pare să fi luat o turnură neașteptată. Iar dacă lucrurile continuă în același ritm, ne așteptăm la o despărțire cu scântei și un scandal în familie de proporții! Rămâne de văzut ce se va întâmpla în următoarea perioadă în viața bărbatului care făcea ravagii cândva. Poate se vor alinia astrele și pentru el… Până atunci, urmărim subiectul până în cel mai mic detaliu!

