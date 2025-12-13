Acasă » Exclusiv » Ogică s-a dus în crucea nopții peste celebrul “folclorist”: “Mizerie, mi-ai îmbârligat femeia”. E cel mai mare scandal din 2025. De povestit nepoților…

Ogică s-a dus în crucea nopții peste celebrul “folclorist”: “Mizerie, mi-ai îmbârligat femeia”. E cel mai mare scandal din 2025. De povestit nepoților…

De: Delina Filip 13/12/2025 | 19:34
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
9 poze
Vezi galeria foto

Stelian Ogică este în război cu Florin Chivulete, un arbitru care a ajuns pe primele pagini ale ziarelor în anul 2000, atunci când unul dintre cele mai controversate scandaluri a explodat în presă. În iulie 2000, după un meci de Cupa Intertoto, Ceahlăul – Austria Viena,  organizatorii le-au adus arbitrilor patru femei la cabana unde stăteau, acestea fiind prezentate ca folcloriste. De atunci, episodul care l-a avut în centru pe Florin Chivulete a rămas un scandal notoriu în fotbalul românesc. Ce s-a întâmplat acum între Florin Chivulete și iubita lui Stelian Ogică, arbitru de meserie și ea, aflăm de la el. Spaima Loteriei a stat de vorbă cu CANCAN.RO și a oferit detalii în exclusivitate. 

Florin Chivulete era pe prima pagină a tuturor ziarelor în anii 2000 în urma unui scandal controversat, în care patru domnișoare de moravuri ușoare ar fi fost prezentate arbitrilor drept folcloriste. Acestea au fost aduse în cabana unde stătea brigada de arbitri, după meciul Ceahlău Piatra-Neamț și Austria, disputat în cupa UEFA Intertoto 2000. Arbitrul francez, Stephane Moulin, a reclamat UEFA că acestea ar fi fost oferite drept prostituate ceea ce a dus la sancțiuni grave. Acum, la 25 de ani de la scandal, arbitrul intră într-un nou scandal de proporții, asta după ce Stelian Ogică îl acuză că ar fi avut intenții necurate cu partenera lui, de meserie arbitru.

Salariile profesorilor în funcție de experiență. Diferențele dintre cei care au 5,10 sau 20 de ani în domeniu
Salariile profesorilor în funcție de experiență. Diferențele dintre cei care au 5,10 sau...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

Stelian Ogică iese la atac! Îl acuză pe Florin Chivulete că a avut intenții necurate cu iubita lui!

Stelian Ogică a povestit pentru CANCAN.RO că, din dorința de a își ajuta partenera să evolueze, a fost de acord ca Alexandra să colaboreze cu Florin Chivulete. Acesta este cunoscut ca fiind unul dintre cei mai de succes arbitri, iar de-a lungul timpului numeroase nume au trecut pe sub aripa sa. Doar că, lucrurile au luat o cu totul altă întorsătură în momentul în care, spune Ogică, Florin Chivulete ar fi avut alte intenții față de Alexandra.

„Chivulete ălă bătrân e un om care pe unde a umblat, începând de la arbitraje și până când s-a lăsat și până în vremurile astea, unde a fost și unde a umblat, mereu a plecat cu coada între picioare. Mereu a plecat cu câte un scandal, mereu a plecat cu probleme. Pe oricine ai suna să întrebi de el de acolo, toată lumea îl contestă și toată lumea îl hulește. Pentru că se ține numai de prostii și numai de măgării”, începe Ogică să-l mitralieze.

Stelian Ogică face acuzații la adresa lui Florin Chivulete
Stelian Ogică face acuzații la adresa lui Florin Chivulete

Alexandru Ogică susține că fostul arbitru i-ar fi dat aripi partenerei lui, tocmai pentru a o măguli, și nu neapărat să respecte înțelegerea pe care ei o făcuseră la început.

„El a format un cerc colateral de federație, de arbitri, pe care îi ia de la zero și pe unii dintre ei îi pregătește contracosturi, evident, și printre care și Alexandra. Din primele zile a zis că o să ajungă arbitru mare, o să fie unul dintre cei mai mari arbitri din Europa, FIFA și așa mai departe. Pentru că a văzut calitățile. Într-adevăr, profesionalism are ceva, dar pe latura umană el este praf.

Și vă pot dovedi cu mesaje dintre noi doi.  S-a implicat în toată povestea ei. Ea nu avea niciun drept să îl refuze”, a mai declarat Spaima Loteriei pentru CANCAN.RO.

„Scopul lui era să o scoată din viața mea”

Mai mult, Stelian Ogică nu se oprește cu acuzațiile la adresa bărbatului și spune că, în timp, a realizat intențiile lui necurate.

„Și la un moment dat a început să nu mai fie o înțelegere între noi. Am început să aflu, făcând cercetări, stresându-mă, uitându-mă în toate părțile ce se întâmplă, am realizat că scopul lui era să o scoată din viața mea”, a mai declarat el.

Mai exact, susține Stelian Ogică, Florin Chivulete ar fi început să bage strâmbe între Spaima Loteriei și Alexandra, tocmai pentru a-i separa.

„Am avut și discuții, mă punea pe mine, eu eram în discuții cu Alexandra și el în loc să vină cu argumente de împăcare venea  cu argumente care ne puneau în contradictoriu. Mi-a vorbit urât în față, mi-a recunoscut că Alexandra ori se duce cu el, ori cu mine”, a spus el.

Stelian Ogică susține că fostul arbitru ar fi avut intenții necurate cu Alexandra
Stelian Ogică susține că fostul arbitru ar fi avut intenții necurate cu Alexandra

Totul a culminat cu momentul în care, profund deranjat de intențiile necurate ale fostului arbitru, Stelian Ogică a mers la el acasă și a vrut să-i dea o lecție! În plus, susține Ogică, Chivulete ar fi știut că urmează ca el să se prezinte acolo, căci îl sunase cu un sfert de oră înainte

„N-am mai rezistat și m-am dus la el la ușă. L-am sunat la telefon și i-am zis să iasă la poartă să discutăm. Nu a vrut să iasă, să-i dau scuzați-mă că-i zic, am vrut să-i dau o flegmă  în ochii, dar n-a ieșit la poartă. El se jură că nu a avut nicio treabă cu ea. N-a vrut să iasă la poartă pentru că nu era capabil să discute cu mine față în față. Deși eu am fost la el în casă de atâtea ori, el a fost la mine în casă de atâtea ori”, continuă el pentru CANCAN.RO.

După acest episod controversat, Stelian Ogică ne-a spus că a avut o discuție cu Alexandra și consideră că între ea și Chivulete nu s-a întâmplat nimic. Totuși, spune el, acest lucru nu îl scuză pe fostul arbitru de intențiile sale necurate.

„Ea am încredere în ea și cred că nu au avut nicio treabă pe partea. Atâta timp cât este cu mine, dar de intențiile lui sunt sigur”, a concluzionat el.

Florin Chivulete a chemat poliția, iar Stelian Ogică a fost dus la secție. Polițiștii au considerat însă că nu este cazul să-i dea ordin de restricție, căci comportamentul său nu a fost unul abuziv.

„Cei de la poliție nu aveau niciun motiv că le-am spus. Eu nu am venit aici, nu am niciodată tendința de a face ceva brutal. Am venit doar să discut cu el pentru că am stabilit cu el la telefon că ne vom vedea la el acasă. El s-a răzgândit și n-a vrut să iasă la poartă. Și normal că m-a frustrat pe mine chestia asta și am ajuns la discuția pe care ați văzut-o”, a încheiat Stelian Ogică.

CITEȘTE ȘI: Stelian Ogică, confuzie maximă: „Nu știu dacă am divorțat sau voi continua relația” | EXCLUSIV

ACCESEAZĂ ȘI: Motivul REAL pentru care Stelian Ogică s-a despărțit de soția cu 30 de ani mai tânără: ”Mi-am asumat riscul ăsta. E foarte greu!”

Tags:
Iți recomandăm
Fiica regretatului Martin Tudor l-a fermecat pe “Jhonică Nababul”. Misterul brunetei de la Mosh a fost elucidat
Exclusiv
Fiica regretatului Martin Tudor l-a fermecat pe “Jhonică Nababul”. Misterul brunetei de la Mosh a fost elucidat
Când nu filmează la Pro TV, Raluka cochetează cu rolul de mamă: „Un copil te face să fii prezent”
Exclusiv
Când nu filmează la Pro TV, Raluka cochetează cu rolul de mamă: „Un copil te face să fii…
Unde trăiesc femeile cel mai mult: Top 10 țări cu cea mai mare longevitate
Mediafax
Unde trăiesc femeile cel mai mult: Top 10 țări cu cea mai mare...
Categoria de pensionari români care riscă să rămână fără pensii. Care este motivul
Gandul.ro
Categoria de pensionari români care riscă să rămână fără pensii. Care este motivul
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatore TV e din nou însărcinată!
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatore TV e din nou însărcinată!
Imagini scandaloase cu fanii Feyenoord care devastează un apartament din București după meciul FCSB
Adevarul
Imagini scandaloase cu fanii Feyenoord care devastează un apartament din București după meciul FCSB
VIDEO Suma exorbitantă pe care Kevin McCallister din „Singur acasă 2” ar plăti-o astăzi la Plaza, hotelul lui Donald Trump
Digi24
VIDEO Suma exorbitantă pe care Kevin McCallister din „Singur acasă 2” ar plăti-o...
Care sunt orele de liniște la bloc în weekend. Ce reguli stricte sunt pentru programul de liniște
Mediafax
Care sunt orele de liniște la bloc în weekend. Ce reguli stricte sunt...
Parteneri
Gina Pistol a lăsat totul la vedere! Cât de bine arată la 45 de ani! Fanii au rămas uimiți
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Gina Pistol a lăsat totul la vedere! Cât de bine arată la 45 de ani!...
Mesajul transmis de Sorana Cîrstea după ce a mers cu fiul lui Ion Țiriac în cea mai scumpă stațiune din Elveția
Prosport.ro
Mesajul transmis de Sorana Cîrstea după ce a mers cu fiul lui Ion Țiriac în...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Povestea fabuloasă a fabricii de pantofi construită de un om care abia știa să scrie. Le-a încălțat pe Sophia Loren și Elena Ceaușescu, iar mai târziu pe vedetele autohtone
Click.ro
Povestea fabuloasă a fabricii de pantofi construită de un om care abia știa să scrie....
Polița RCA este obligatorie și pentru trotinete și biciclete electrice. Ce prevede legea și ce sancțiuni se vor aplica
Digi 24
Polița RCA este obligatorie și pentru trotinete și biciclete electrice. Ce prevede legea și ce...
„Era ca un abator”. O rusoaică povestește grozăviile de pe frontul din Ucraina, pe care i le-a arătat fiul său pe telefon
Digi24
„Era ca un abator”. O rusoaică povestește grozăviile de pe frontul din Ucraina, pe care...
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
Promotor.ro
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un...
Cel mai mare televizor MiniLED din lume ajunge în România. Ce brand îl lansează și unde îl poți vedea
go4it.ro
Cel mai mare televizor MiniLED din lume ajunge în România. Ce brand îl lansează și...
Obiectul interstelar 3I/ATLAS transportă CEVA, anunță NASA
Descopera.ro
Obiectul interstelar 3I/ATLAS transportă CEVA, anunță NASA
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Go4Games
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Categoria de pensionari români care riscă să rămână fără pensii. Care este motivul
Gandul.ro
Categoria de pensionari români care riscă să rămână fără pensii. Care este motivul
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Doi pacienți internați la spitalul TBC din Brăila s-au luat la scandal! Unul dintre ei a fost înjunghiat
Doi pacienți internați la spitalul TBC din Brăila s-au luat la scandal! Unul dintre ei a fost înjunghiat
Fenomenul meteo atipic ce cuprinde România! Specialiștii ANM, bulversați de schimbare: ce se întâmplă ...
Fenomenul meteo atipic ce cuprinde România! Specialiștii ANM, bulversați de schimbare: ce se întâmplă cu zăpada de Crăciun și Revelion
Procurorii deschid oficial dosar de moarte suspectă în cazul Rodicăi Stănoiu! Decizie de ultimă ...
Procurorii deschid oficial dosar de moarte suspectă în cazul Rodicăi Stănoiu! Decizie de ultimă oră, la 10 zile de la decesul fostei ministrese
Vedeta care se topește pe picioare! Oamenii sunt îngrijorați: „Se pare că a slăbit cel puțin 34 kg”
Vedeta care se topește pe picioare! Oamenii sunt îngrijorați: „Se pare că a slăbit cel puțin 34 kg”
Bancul sfârșitului de săptămână | Noul supermarket din oraș
Bancul sfârșitului de săptămână | Noul supermarket din oraș
Atenție, români! Noua achiziție a Aeroportului Otopeni vă poate trimite direct la poliție. Ce greșeală ...
Atenție, români! Noua achiziție a Aeroportului Otopeni vă poate trimite direct la poliție. Ce greșeală nu trebuie să comiteți
Vezi toate știrile
×