Ogică s-a dus în crucea nopții peste celebrul “folclorist”: “Mizerie, mi-ai îmbârligat femeia”. E cel mai mare scandal din 2025. De povestit nepoților…

Stelian Ogică este în război cu Florin Chivulete, un arbitru care a ajuns pe primele pagini ale ziarelor în anul 2000, atunci când unul dintre cele mai controversate scandaluri a explodat în presă. În iulie 2000, după un meci de Cupa Intertoto, Ceahlăul – Austria Viena, organizatorii le-au adus arbitrilor patru femei la cabana unde stăteau, acestea fiind prezentate ca folcloriste. De atunci, episodul care l-a avut în centru pe Florin Chivulete a rămas un scandal notoriu în fotbalul românesc. Ce s-a întâmplat acum între Florin Chivulete și iubita lui Stelian Ogică, arbitru de meserie și ea, aflăm de la el. Spaima Loteriei a stat de vorbă cu CANCAN.RO și a oferit detalii în exclusivitate.

Florin Chivulete era pe prima pagină a tuturor ziarelor în anii 2000 în urma unui scandal controversat, în care patru domnișoare de moravuri ușoare ar fi fost prezentate arbitrilor drept folcloriste. Acestea au fost aduse în cabana unde stătea brigada de arbitri, după meciul Ceahlău Piatra-Neamț și Austria, disputat în cupa UEFA Intertoto 2000. Arbitrul francez, Stephane Moulin, a reclamat UEFA că acestea ar fi fost oferite drept prostituate ceea ce a dus la sancțiuni grave. Acum, la 25 de ani de la scandal, arbitrul intră într-un nou scandal de proporții, asta după ce Stelian Ogică îl acuză că ar fi avut intenții necurate cu partenera lui, de meserie arbitru.

Stelian Ogică iese la atac! Îl acuză pe Florin Chivulete că a avut intenții necurate cu iubita lui!

Stelian Ogică a povestit pentru CANCAN.RO că, din dorința de a își ajuta partenera să evolueze, a fost de acord ca Alexandra să colaboreze cu Florin Chivulete. Acesta este cunoscut ca fiind unul dintre cei mai de succes arbitri, iar de-a lungul timpului numeroase nume au trecut pe sub aripa sa. Doar că, lucrurile au luat o cu totul altă întorsătură în momentul în care, spune Ogică, Florin Chivulete ar fi avut alte intenții față de Alexandra.

„Chivulete ălă bătrân e un om care pe unde a umblat, începând de la arbitraje și până când s-a lăsat și până în vremurile astea, unde a fost și unde a umblat, mereu a plecat cu coada între picioare. Mereu a plecat cu câte un scandal, mereu a plecat cu probleme. Pe oricine ai suna să întrebi de el de acolo, toată lumea îl contestă și toată lumea îl hulește. Pentru că se ține numai de prostii și numai de măgării”, începe Ogică să-l mitralieze.

Alexandru Ogică susține că fostul arbitru i-ar fi dat aripi partenerei lui, tocmai pentru a o măguli, și nu neapărat să respecte înțelegerea pe care ei o făcuseră la început.

„El a format un cerc colateral de federație, de arbitri, pe care îi ia de la zero și pe unii dintre ei îi pregătește contracosturi, evident, și printre care și Alexandra. Din primele zile a zis că o să ajungă arbitru mare, o să fie unul dintre cei mai mari arbitri din Europa, FIFA și așa mai departe. Pentru că a văzut calitățile. Într-adevăr, profesionalism are ceva, dar pe latura umană el este praf. Și vă pot dovedi cu mesaje dintre noi doi. S-a implicat în toată povestea ei. Ea nu avea niciun drept să îl refuze”, a mai declarat Spaima Loteriei pentru CANCAN.RO.

„Scopul lui era să o scoată din viața mea”

Mai mult, Stelian Ogică nu se oprește cu acuzațiile la adresa bărbatului și spune că, în timp, a realizat intențiile lui necurate.

„Și la un moment dat a început să nu mai fie o înțelegere între noi. Am început să aflu, făcând cercetări, stresându-mă, uitându-mă în toate părțile ce se întâmplă, am realizat că scopul lui era să o scoată din viața mea”, a mai declarat el.

Mai exact, susține Stelian Ogică, Florin Chivulete ar fi început să bage strâmbe între Spaima Loteriei și Alexandra, tocmai pentru a-i separa.

„Am avut și discuții, mă punea pe mine, eu eram în discuții cu Alexandra și el în loc să vină cu argumente de împăcare venea cu argumente care ne puneau în contradictoriu. Mi-a vorbit urât în față, mi-a recunoscut că Alexandra ori se duce cu el, ori cu mine”, a spus el.

Totul a culminat cu momentul în care, profund deranjat de intențiile necurate ale fostului arbitru, Stelian Ogică a mers la el acasă și a vrut să-i dea o lecție! În plus, susține Ogică, Chivulete ar fi știut că urmează ca el să se prezinte acolo, căci îl sunase cu un sfert de oră înainte

„N-am mai rezistat și m-am dus la el la ușă. L-am sunat la telefon și i-am zis să iasă la poartă să discutăm. Nu a vrut să iasă, să-i dau scuzați-mă că-i zic, am vrut să-i dau o flegmă în ochii, dar n-a ieșit la poartă. El se jură că nu a avut nicio treabă cu ea. N-a vrut să iasă la poartă pentru că nu era capabil să discute cu mine față în față. Deși eu am fost la el în casă de atâtea ori, el a fost la mine în casă de atâtea ori”, continuă el pentru CANCAN.RO.

După acest episod controversat, Stelian Ogică ne-a spus că a avut o discuție cu Alexandra și consideră că între ea și Chivulete nu s-a întâmplat nimic. Totuși, spune el, acest lucru nu îl scuză pe fostul arbitru de intențiile sale necurate.

„Ea am încredere în ea și cred că nu au avut nicio treabă pe partea. Atâta timp cât este cu mine, dar de intențiile lui sunt sigur”, a concluzionat el.

Florin Chivulete a chemat poliția, iar Stelian Ogică a fost dus la secție. Polițiștii au considerat însă că nu este cazul să-i dea ordin de restricție, căci comportamentul său nu a fost unul abuziv.

„Cei de la poliție nu aveau niciun motiv că le-am spus. Eu nu am venit aici, nu am niciodată tendința de a face ceva brutal. Am venit doar să discut cu el pentru că am stabilit cu el la telefon că ne vom vedea la el acasă. El s-a răzgândit și n-a vrut să iasă la poartă. Și normal că m-a frustrat pe mine chestia asta și am ajuns la discuția pe care ați văzut-o”, a încheiat Stelian Ogică.

