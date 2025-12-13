Raluca Pastramă a îmbrăcat din nou rochia de mireasă, la 11 ani de la nunta cu Pepe! Care este motivul

La 11 ani de la fastuoasa nuntă cu Pepe, la care au participat aproximativ 300 de invitați, Raluca Pastramă a surprins pe toată lumea când a apărut într-o rochie de mireasă spectaculoasă. Chiar dacă ea și Pepe sunt separați de câțiva ani, imaginile recente cu ea îmbrăcată în alb au atras atenția și au stârnit numeroase comentarii în mediul online. Care este motivul?

Pepe și Raluca Pastramă s-au căsătorit în anul 2014, când au organizat o nuntă superbă, pentru ca în 2021 să își spună „adio”. Fosta soție a cântărețului a atras acum atenția fanilor după ce a apărut îmbrăcată într-o rochie de mireasă superbă. Deși imaginile au stârnit speculații despre o posibilă nouă poveste de dragoste, adevărul din spatele lor este cu totul altul.

Raluca Pastramă, din nou în rochia de mireasă

În fotografiile devenite virale, Raluca Pastramă poartă o rochie de prințesă, cu detalii elegante și accente luxuriante. Ținuta este completată de un corset fin, volane ample și aplicații strălucitoare de perle, oferind o imagine desprinsă dintr-un basm modern. Mulți au presupus că imaginile ar anunța o nouă etapă sentimentală din viața ei, însă lucrurile stau cu totul altfel.

Misterul a fost lămurit chiar de Brigitte Pastramă, care a explicat că Raluca a fost aleasă ca model principal pentru proiectul ei profesional, mai exact prima colecție de rochii de mireasă și de seară. Această colecție urmează să fie prezentată la faimosul Burj Al Arab din Dubai, un loc simbolic al eleganței și opulenței.

„Am ales ca model tot din familia Pastramă, pe verișoara lui Florin, pe Raluca, căreia îi mulțumesc foarte mult. Este o prezență feminină foarte frumoasă și se potrivește mult cu stilul rochiilor mele, nu mai vorbesc despre corpul ei superb, care îmi va pune în evidență creațiile”, a povstit Brigitte Pastramă.

De asemenea, Brigitte a dezvăluit că aceste imagini reprezintă doar începutul unui vis împlinit.

„Aceste rochii fac parte din prima mea colecție, pe care o voi prezenta la Burj Al Arab, în Dubai. Mi-am dorit dintotdeauna să pot ajunge acolo și Dumnezeu a îngăduit să fac acest pas”, a mai spus vedeta.

