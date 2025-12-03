Cea mai grea decizie pentru vedeta Antenei 1. A refuzat tot din cauza soțului: Adio, Survivor și Asia Express

Alina Pușcaș se numără printre vedetele de calibru ale Antenei 1. După ce și-a făcut debutul în serialul “Narcisa sălbatică”, vedeta și-a găsit locul, de ani buni, la show-ul transformărilor, pe care îl prezintă încă de la început. În paralel cu emisiunea “Te cunosc de undeva”, ea a mai cochetat și cu actoria, interpretând diverse personaje în serialele Ruxandrei Ion. Mai nou, vedeta a fost ofertată să participe în calitate de concurentă la Survivor, șatena rămânând în cărți și pentru Asia Express și Power Couple. Ce decizie a luat prezentatoarea emisiunii “Te cunosc de undeva” după ce a analizat cele 3 reality-show-uri aflați de pe CANCAN.RO.

Alina Pușcaș are o viață activă și nu are timp să se plictisească. Este mamă a trei copii și din start timpul liber este limitat. În plus s-a întors pe băncile facultății și face un master la UNArte, are propriul brand de haine și prezintă împreună cu Pepe emisiunea “Te cunosc de undeva”, noul sezon fiind programat să intre pe post anul viitor.

Alina Pușcaș: “E complicat că sunt mici copiii”

În ultimii ani, vedeta TV a intrat în colimatorul producătorilor de reality-show-uri, care și-o doresc în emisiile lor. An de an, Alina este ofertată pentru Asia Express. Chiar de la lansarea reality-show-ului Power Couple, prezentatoarea TV a fost luată în calcul. Mai nou, și echipa de la Survivor a pus ochii pe Alina Pușcaș. Se bucură de notoritate, trece ecranul, iar telespectatorii ar putea să o descopere altfel de cum o știu de la show-ul transformărilor.

Vedeta a analizat ofertele primite, însă nu a bătut palma pentru vreunul dintre cele 3 formate.

“E complicat că sunt mici copiii. Survivor înseamnă 4 luni de stat departe. Asia Express înseamnă 2 luni de stat departe. Power Couple? Acolo e mai puțin, dar problema e că soțul este medic militar. E mai complicat să plece în astfel de scopuri în afara țării. Deci și acolo e dificil”, a declarat, pentru CANCAN.RO, Alina Pușcaș.

Alina Pușcaș: “Poate mai negociez cu soțul”

Dintre toate cele 3 reality-show-uri, vedeta Antenei 1 recunoaște că pe ea cel mai mult ar tenta-o experiența din Asia.

“Cel mai mult cred că Asia Express, pentru că e o chestie să văd culturile unor oameni, să văd ce înseamnă și cum arată viața reală de acolo. Survivor-ul e tentant în ideea în care sunt o fire competitivă. E doar o competiție și anduranță. Nu aș cunoaște ceva din cultura altor popoare, nu aș descoperi oameni. Ar fi doar o luptă continuă. Și atunci, cumva, cred că Asia Express și Power Couple, dar nu am couple-ul care ar putea să vină cu mine fără să își piardă, vorba aia, seriozitatea în fața pacienților. E mai complicat la el”, a adăugat, pentru CANCAN.RO, Alina Pușcaș.

Chiar dacă nu se va regăsi printre faimoșii de la Survivor și nici în noul sezon Asia Express, vedeta TV lasă o portiță deschisă. Și asta pentru că, dacă se aliniază astrele, la un moment dat s-ar putea să iasă din zona de confort și să se înhame la un reality-show.

“Poate când mai cresc copiii, mai negociez cu soțul. Poate se fac și variante mai scurte și poate atunci, da. Dacă mai cresc copiii, atunci poate că n-ar mai fi o problemă atât de mare. Numai să mă mai țină după aceea musculatura”, ne-a spus Alina Pușcaș, care, de ani de zile, este într-o formă fizică de invidiat.

