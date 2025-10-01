Alina Pușcaș, studentă la 41 de ani! La ce facultate s-a înscris prezentatoarea de la Antena 1

Alina Pușcaș și-a luat prin surprindere fanii cu cel mai recent anunț! La vârsta de 41 de ani, prezentatoarea emisiunii „Te cunosc de undeva” a luat o decizie total neașteptată: s-a înscris la facultate. Află în articol de ce a luat această decizie și ce specializare și-a ales!

Alina Pușcaș s-a mutat în București atunci când avea vârsta de 19 ani și a studiat Facultatea de Turism din cadrul Universității Româno-Americane. După ce și-a obținut diploma de licență, vedeta s-a bucurat de succes pe plan profesional.

Alina Pușcaș s-a întors pe băncile facultății

Pentru că a început să profeseze, prezentatoarea TV nu a mai avut timp să își continue studiile superioare, așa că s-a decis să urmeze un master acum, la vârsta de 41 de ani.

Alina Pușcaș s-a întors pe băncile facultății și a început cursurile astăzi, 1 octombrie. Vedeta s-a înscris în cadrul unui program de master la Universitatea Națională de Arte din București și a trecut examenul de admitere.

Bucuroasă de noua sa realizare, vedeta a împărtășit acest nou început important din viața ei cu fanii. Mai mult, ea i-a îndemnat pe oameni să nu renunțe niciodată la dorința de a învăța lucruri noi și să își studieze pasiunile, indiferent de vârstă.

„A fost discursul decanului și am cunoscut o parte dintre profesorii cu care vom lucra anul acesta. Bineînțeles că nu am fost singurii, doar cei de la master, practic toți am început astăzi, dar a fost mai degrabă un meeting. Mâine începem practic cursurile. Sunt curioasă dacă intrăm direct în pâine cu proiecte sau stăm la discuții, să ne cunoaștem mai bine sau să aflăm despre ce o să învățăm anul acesta… Eu vă încurajez din tot sufletul să faceți în general tot felul de cursuri, tot felul de școli care să vă ajute, să vă satisfacă curiozitatea, să vă îmbunătățiți anumite abilități, să vă exersați memoria, de ce nu?”, a spus Alina Pușcaș.

