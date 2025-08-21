Cum îl imită Alina Pușcaș pe Jaguarul de la Insula Iubirii! Vedeta și-a intrat imediat în rol

Alina Pușcaș și-a luat fanii prin surprindere cu o interpretare de zile mari! Prezentatoarea TV a intrat în rolul lui George de la Insula Iubirii, cunoscut telespectatorilor drept Jaguarul. Replicile vedetelor au stârnit deliciul urmăritorilor săi, iar reacțiile nu au întârziat să apară. Aceasta a avut și un „partener” pentru filmuleț.

George Ivănescu, poreclit Jaguarul, este un personaj care a devenit viral încă din prima ediție a sezonului 9 Insula Iubirii. Ispita masculină a făcut deliciul publicului până acum, autointitulându-se un profesionist în arta seducției. Replicile sale au făcut furori și sunt așteptate cu entuziasm de către telespectatori. Astfel, multe persoane chiar au încercat să îl imite. Printre aceștia se numără și Alina Pușcaș.

Cum l-a imitat Alina Pușcaș pe Jaguarul de la Insula Iubirii

Alina Pușcaș a stârnit hohote de râs, după ce a publicat un filmuleț în care îl imita pe Jaguarul de la Insula Iubirii. Prezentatoarea TV și-a luat și o ținută potrivită, cu animal print, iar „piesa de rezistență” a fost partenerul ei pentru videoclip – o pisicuță superbă.

Vedeta a făcut câteva gesturi specifice lui George, precum cel cu limba, care a devenit viral. De asemenea, Alina Pușcaș a spus și câteva replici amuzante, care au făcut deliciul urmăritorilor săi. Astfel, reacțiile nu au întârziat să apară. A primit sute de aprecieri.

„Orice ‘jaguară’, jaguar… are ‘jaguara’ lui, ei. Ea e ‘jaguara’ mea. Stai să vezi despre ce e vorba. Stai un pic”, a spus Alina Pușcaș în timp ce își ținea pisicuța în brațe.

Dincolo de aparițiile la Insula Iubirii, Jaguarul este antreprenor de succes. La cei 33 de ani ai săi, acesta are mai multe afaceri în domeniul HoReCa. Face bani frumoși și este mândru de ce a reușit să realizeze până acum.

George a trăit o mare parte din viață în Italia, iar acolo și-a deschis și prima afacere. Este co-proprietar al unui restaurant. Ulterior, ispita de la Insula Iubirii a revenit în România în căutarea unor noi oportunități de afaceri și a deschis o franciză Tucano Coffee în Deva.

„Foarte puțină lume l-a cunoscut pe adevăratul George, sub acest personaj, sub scutul lui. Am 33 de ani, vin din Italia, unde am locuit toată viața și sunt antreprenor. Am restaurante, cafenele și cu asta mă ocup”, declara Jaguarul.

