Cu ce se ocupă George ”Jaguarul” de la Insula Iubirii 2025, de fapt. Cum l-a afectat divorțul părinților

George Ivănescu, poreclit Jaguarul, este un personaj care a devenit viral încă din prima ediție a sezonului 9 Insula Iubirii. Ispita masculină a făcut deliciul publicului până acum, iar replicile sale sunt așteptate cu entuziasm la fiecare ediție. Însă, cu ce se ocupă George în viața de zi cu zi, atunci când iese din rolul de ispită? Are mai multe afaceri care îi aduc bani frumoși.

Sezonul 9 Insula Iubirii este în plină desfășurare, iar toate privirile sunt ațintite pe cele cinci cupluri și pe ispite. Până acum, din rândul celor din urmă, s-a desprins și a făcut notă discordantă Jaguarul. Acesta este un personaj care a captat imediat atenția publicului, mai ales prin stilul său și replicile care deja au devenit celebre.

Cu ce se ocupă Jaguarul de la Insula Iubirii

Din cele zece ispite masculine, George a fost unul dintre cei care a ieșit în evidență. Acesta s-a transformat din „călugăriț” în Jaguar și a făcut deliciul telespectatorilor. Cu replici alese pe sprânceană și cu multe laude la adresa proprie persoane, Jaguarul s-a autointitulat un profesionist în arta seducției, iar publicul îl urmărește cu interes.

Ei bine, atunci când nu este ocupat cu doamnele și domnișoarele ce îl asaltează, Jaguarul este antreprenor de succes. La cei 33 de ani ai săi, acesta are mai multe afaceri în domeniul HoReCa. Face bani frumoși și este mândru de ce a reușit să realizeze până acum.

Mai exact, George a trăit o mare parte din viață în Italia, iar acolo și-a deschis și prima afacere. Este co-proprietar al unui restaurant. Ulterior, ispita de la Insula Iubirii a revenit în România în căutarea unor noi oportunități de afaceri și a deschis o franciză Tucano Coffee în Deva.

„Foarte puțină lume l-a cunoscut pe adevăratul George, sub acest personaj, sub scutul lui. Am 33 de ani, vin din Italia, unde am locuit toată viața și sunt antreprenor. Am restaurante, cafenele și cu asta mă ocup”, declara Jaguarul.

Jaguarul dă pe spate orice domnișoară

Deși la Insula Iubirii Jaguarul pare că nu prea se află în elementul său și cu ispititul îi merge destul de greu, acesta spune că în viața de zi cu zi face ravagii printre domnișoare. Spune că este un magnet pentru sexul frumos și după fiecare ieșire în club se întoarce acasă cu o „pradă” bogată.

„Din punctul meu de vedere, ce le atrage fizic pe femei este corpul meu, care mereu este bronzat, tatuajele mele și mișcările. De obicei, se aude numele meu prin orașe. În discotecă, ți-am zis, o privire și 3 dimineața, 4 dimineața, suntem la mine acasă. Oamenii vorbesc foarte mult de mine. Și băieții, și fetele. Le atrag atenția cu modul în care mă comport, în care mă mișc, cum vorbesc, cum mă îmbrac, cu vibe-ul meu. Eu am un vibe care explodează lumea”, mai spune Jaguarul.

Deși pare că o duce bine din toate punctele de vedere, George ascunde în spate și o dramă. Părinții săi au divorțat când el avea numai trei ani, iar de-a lungul timpului a resimțit din plin această ruptură. I-a lipsit afecțiunea părinților, a fost nevoit să se maturizeze devreme, însă a reușit rapid să se pună pe propriile picioare și să depășească traumele copilăriei.

