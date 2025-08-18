Acasă » Știri » Cu ce se ocupă George ”Jaguarul” de la Insula Iubirii 2025, de fapt. Cum l-a afectat divorțul părinților

Cu ce se ocupă George ”Jaguarul” de la Insula Iubirii 2025, de fapt. Cum l-a afectat divorțul părinților

De: Alina Drăgan 18/08/2025 | 09:17
Cu ce se ocupă George ”Jaguarul” de la Insula Iubirii 2025, de fapt. Cum l-a afectat divorțul părinților
Cu ce se ocupă George ”Jaguarul” de la Insula Iubirii /Foto: Social media
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
6 poze
Vezi galeria foto

George Ivănescu, poreclit Jaguarul, este un personaj care a devenit viral încă din prima ediție a sezonului 9 Insula Iubirii. Ispita masculină a făcut deliciul publicului până acum, iar replicile sale sunt așteptate cu entuziasm la fiecare ediție. Însă, cu ce se ocupă George în viața de zi cu zi, atunci când iese din rolul de ispită? Are mai multe afaceri care îi aduc bani frumoși.

Sezonul 9 Insula Iubirii este în plină desfășurare, iar toate privirile sunt ațintite pe cele cinci cupluri și pe ispite. Până acum, din rândul celor din urmă, s-a desprins și a făcut notă discordantă Jaguarul. Acesta este un personaj care a captat imediat atenția publicului, mai ales prin stilul său și replicile care deja au devenit celebre.

Cu ce se ocupă Jaguarul de la Insula Iubirii

Din cele zece ispite masculine, George a fost unul dintre cei care a ieșit în evidență. Acesta s-a transformat din „călugăriț” în Jaguar și a făcut deliciul telespectatorilor. Cu replici alese pe sprânceană și cu multe laude la adresa proprie persoane, Jaguarul s-a autointitulat un profesionist în arta seducției, iar publicul îl urmărește cu interes.

Ei bine, atunci când nu este ocupat cu doamnele și domnișoarele ce îl asaltează, Jaguarul este antreprenor de succes. La cei 33 de ani ai săi, acesta are mai multe afaceri în domeniul HoReCa. Face bani frumoși și este mândru de ce a reușit să realizeze până acum.

Zodia cu „lipici” la bani care dă lovitura în carieră, potrivit lui Neti Sandu. „O să meargă totul ca uns”
Zodia cu „lipici” la bani care dă lovitura în carieră, potrivit lui Neti...
Primul oraș în care va ninge, iar temperaturile vor ajunge sub pragul de îngheț. Meteorologii Accuweather anunță o toamnă atipică, în România
Primul oraș în care va ninge, iar temperaturile vor ajunge sub pragul de...

Mai exact, George a trăit o mare parte din viață în Italia, iar acolo și-a deschis și prima afacere. Este co-proprietar al unui restaurant. Ulterior, ispita de la Insula Iubirii a revenit în România în căutarea unor noi oportunități de afaceri și a deschis o franciză Tucano Coffee în Deva.

„Foarte puțină lume l-a cunoscut pe adevăratul George, sub acest personaj, sub scutul lui. Am 33 de ani, vin din Italia, unde am locuit toată viața și sunt antreprenor. Am restaurante, cafenele și cu asta mă ocup”, declara Jaguarul.

Cu ce se ocupă Jaguarul de la Insula Iubirii /Foto: Instagram

Jaguarul dă pe spate orice domnișoară

Deși la Insula Iubirii Jaguarul pare că nu prea se află în elementul său și cu ispititul îi merge destul de greu, acesta spune că în viața de zi cu zi face ravagii printre domnișoare. Spune că este un magnet pentru sexul frumos și după fiecare ieșire în club se întoarce acasă cu o „pradă” bogată.

„Din punctul meu de vedere, ce le atrage fizic pe femei este corpul meu, care mereu este bronzat, tatuajele mele și mișcările. De obicei, se aude numele meu prin orașe.

În discotecă, ți-am zis, o privire și 3 dimineața, 4 dimineața, suntem la mine acasă. Oamenii vorbesc foarte mult de mine. Și băieții, și fetele. Le atrag atenția cu modul în care mă comport, în care mă mișc, cum vorbesc, cum mă îmbrac, cu vibe-ul meu. Eu am un vibe care explodează lumea”, mai spune Jaguarul.

Deși pare că o duce bine din toate punctele de vedere, George ascunde în spate și o dramă. Părinții săi au divorțat când el avea numai trei ani, iar de-a lungul timpului a resimțit din plin această ruptură. I-a lipsit afecțiunea părinților, a fost nevoit să se maturizeze devreme, însă a reușit rapid să se pună pe propriile picioare și să depășească traumele copilăriei.

Câți bani primesc ispitele de la Insula Iubirii 2025, pentru cele 3 săptămâni în Thailanda. Suma oferită de Antena 1 este infimă!

Cum agață „Jaguarul” de la Insula Iubirii, de fapt: „Bună! Știi unde este..”

Tags:
Iți recomandăm
Mama gemenilor care au căzut de la etajul 10, în timp ce ea făcea live pe TikTok, a fost eliberată din închisoare. Cu ce se ocupă acum Andreea
Știri
Mama gemenilor care au căzut de la etajul 10, în timp ce ea făcea live pe TikTok, a…
Mesajul transmis de Paris Hilton, după ce a dezvăluit că i-a ajutat pe copiii nevoiași din Craiova: ”Am văzut cum arată speranța adevărată”
Știri
Mesajul transmis de Paris Hilton, după ce a dezvăluit că i-a ajutat pe copiii nevoiași din Craiova: ”Am…
Dani Mocanu, premiat cu diplomă de excelență de primarul unei comune. Reacții aprinse!
Mediafax
Dani Mocanu, premiat cu diplomă de excelență de primarul unei comune. Reacții aprinse!
Zodia cu „lipici” la bani care dă lovitura în carieră, potrivit lui Neti Sandu. „O să meargă totul ca uns”
Gandul.ro
Zodia cu „lipici” la bani care dă lovitura în carieră, potrivit lui Neti...
Interzis cardiacilor! Cea mai frumoasă prezentatoare TV s-a filmat în timp ce făcea duș la piscină
Prosport.ro
Interzis cardiacilor! Cea mai frumoasă prezentatoare TV s-a filmat în timp ce făcea...
Cea mai penibilă revoluție din istoria românilor. L-a inspirat pe Caragiale și a devenit subiect de bancuri
Adevarul
Cea mai penibilă revoluție din istoria românilor. L-a inspirat pe Caragiale și a...
Ce salarii oferă Ministerul de Externe pentru cele 180 de posturi scoase la concurs. Oana Țoiu: „Nu creşte presiunea asupra bugetului”
Digi24
Ce salarii oferă Ministerul de Externe pentru cele 180 de posturi scoase la...
Vin ploile de astăzi în România. ANM a emis cod portocaliu și galben în mai multe județe
Mediafax
Vin ploile de astăzi în România. ANM a emis cod portocaliu și galben...
Parteneri
Imagini rare cu soția lui Daniel Pancu! În tinerețe, Andra Teodorescu făcea senzaţie pe podiumurile de modă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini rare cu soția lui Daniel Pancu! În tinerețe, Andra Teodorescu făcea senzaţie pe podiumurile...
Imaginile verii cu Diana Munteanu în costum de baie
Prosport.ro
Imaginile verii cu Diana Munteanu în costum de baie
Au făcut spectacol în valurile mării! Laurette, Andra sau Alexandra Stan nu au ţinut cont că sunt în public
Ciao.ro
Au făcut spectacol în valurile mării! Laurette, Andra sau Alexandra Stan nu au ţinut cont...
Orașul din România pe care Andi Moisescu îl poartă în suflet: „E slăbiciunea mea”. Ce amintiri îl leagă de acest loc special
Click.ro
Orașul din România pe care Andi Moisescu îl poartă în suflet: „E slăbiciunea mea”. Ce...
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
WOWBiz.ro
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
Sfârșit teribil pentru un fotomodel celebru, la câteva luni după nuntă. Mergea spre casă când un elan i-a intrat prin parbriz
Antena 3
Sfârșit teribil pentru un fotomodel celebru, la câteva luni după nuntă. Mergea spre casă când...
VIDEO Cine este jurnalista care l-a întrebat direct pe Vladimir Putin dacă va continua să ucidă civili în Ucraina
Digi 24
VIDEO Cine este jurnalista care l-a întrebat direct pe Vladimir Putin dacă va continua să...
VIDEO Jurnalistul american care l-a întrebat pe Zelenski de ce nu poartă costum a primit un cadou de la delegația rusă venită în Alaska
Digi24
VIDEO Jurnalistul american care l-a întrebat pe Zelenski de ce nu poartă costum a primit...
Cele mai scumpe mașini înmatriculate în România - Ferrari, Lamborghini, McLaren etc
Promotor.ro
Cele mai scumpe mașini înmatriculate în România - Ferrari, Lamborghini, McLaren etc
Pilotul de raliuri Dan Bodea a murit într-un accident la etapa de Autocross de la Câmpulung: „Amintirea ta va rămâne mereu vie”
kanald.ro
Pilotul de raliuri Dan Bodea a murit într-un accident la etapa de Autocross de la...
Raluca Pânzaru NU s-a sinucis! Cum a murit, de fapt! Breaking news
StirileKanalD
Raluca Pânzaru NU s-a sinucis! Cum a murit, de fapt! Breaking news
O dresoare a fost ucisă de o orcă, după ce i-a rupt coloana vertebrală și i-a smuls scalpul! Dawn Brancheau nu a mai avut nicio șansă să supraviețuiască
kfetele.ro
O dresoare a fost ucisă de o orcă, după ce i-a rupt coloana vertebrală și...
Doliu în lumea sportului! Pilotul de raliuri Dan Bodea a murit în urma unui accident, în timpul autocrossului de la Campulung: „Amintirea ta va rămâne mereu vie”
WOWBiz.ro
Doliu în lumea sportului! Pilotul de raliuri Dan Bodea a murit în urma unui accident,...
Trei urşi găsiţi morţi în Mureş, otrăviţi cu substanţe interzise:
observatornews.ro
Trei urşi găsiţi morţi în Mureş, otrăviţi cu substanţe interzise: "Au început să-şi facă singuri...
BANCUL ZILEI. – Spune-mi un loc ciudat în care ai făcut dragoste
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Spune-mi un loc ciudat în care ai făcut dragoste
Un nou telefon performant care rezistă la căderi de la 2 m pe suprafață dură
go4it.ro
Un nou telefon performant care rezistă la căderi de la 2 m pe suprafață dură
O gaură neagră COLOSALĂ dă fiori reci astronomilor
Descopera.ro
O gaură neagră COLOSALĂ dă fiori reci astronomilor
Daliana Răducan și Răzvan Simion, au făcut anunțul la doar un an de la nuntă: „Suntem pregătiți...”, iar apoi au continuat: „Un copil vine la momentul potrivit...”
Viva.ro
Daliana Răducan și Răzvan Simion, au făcut anunțul la doar un an de la nuntă:...
Gigi Becali, ultimatum pentru Denis Alibec: ”Bagă-te la cuțite! M-ai costat 600.000 de euro!”. Exclusiv
Fanatik.ro
Gigi Becali, ultimatum pentru Denis Alibec: ”Bagă-te la cuțite! M-ai costat 600.000 de euro!”. Exclusiv
Gigi Becali a anunțat primul 11 al FCSB cu Aberdeen. Revine Radunovic! Unde sunt singurele semne de întrebare. Exclusiv
Fanatik.ro
Gigi Becali a anunțat primul 11 al FCSB cu Aberdeen. Revine Radunovic! Unde sunt singurele...
S-a stins un mare actor. Toată lumea e în doliu: A fost un om de un talent remarcabil
Capital.ro
S-a stins un mare actor. Toată lumea e în doliu: A fost un om de...
Imagini impresionante de la ziua de naştere a fetiţei Teodorei Marcu. Prima aniversare fără mămica ei!
Romania TV
Imagini impresionante de la ziua de naştere a fetiţei Teodorei Marcu. Prima aniversare fără mămica...
Fast & Furious - seria revine cu un nou joc pe PC și console
Go4Games
Fast & Furious - seria revine cu un nou joc pe PC și console
Tragedie în România. Un mare sportiv s-a stins în accident: Viaţa lui nu a mai putut fi salvată
Capital.ro
Tragedie în România. Un mare sportiv s-a stins în accident: Viaţa lui nu a mai...
Pilonul II de pensii. Efectele contribuțiilor neregulate și ale schimbării locului de muncă
evz.ro
Pilonul II de pensii. Efectele contribuțiilor neregulate și ale schimbării locului de muncă
Primul oraș în care va ninge, iar temperaturile vor ajunge sub pragul de îngheț. Meteorologii Accuweather anunță o toamnă atipică, în România
Gandul.ro
Primul oraș în care va ninge, iar temperaturile vor ajunge sub pragul de îngheț. Meteorologii...
Prinţişorul Craiovei, înconjurat de lux şi opulenţă. Destinaţia aleasă pentru a-şi sărbători ziua de naştere
as.ro
Prinţişorul Craiovei, înconjurat de lux şi opulenţă. Destinaţia aleasă pentru a-şi sărbători ziua de naştere
Ce meserie avea Ella Visan inainte de a participa la Insula Iubirii sezonul 9 și cu ce se ocupă acum
A1
Ce meserie avea Ella Visan inainte de a participa la Insula Iubirii sezonul 9 și...
Au trecut 6 luni de la moartea lui Andrei Perneș, însă durerea rămâne vie în sufletele celor dragi! Ce are de spus acum sora lui, Andrada: ”Am primit semne de la el. Îmi arată că este lângă mine”. Cum i-a apărut tânărul în vis?
radioimpuls.ro
Au trecut 6 luni de la moartea lui Andrei Perneș, însă durerea rămâne vie în...
Partidele care au rămas în campania electorală și au dat bani pe clipuri electorale. Cum arată cursa pe Facebook
Fanatik.ro
Partidele care au rămas în campania electorală și au dat bani pe clipuri electorale. Cum...
Cine a obținut mega-contractele IT din Sănătate. Legăturile politice ale firmei câștigătoare
Fanatik.ro
Cine a obținut mega-contractele IT din Sănătate. Legăturile politice ale firmei câștigătoare
A murit, încercând să salveze caii! Mircea a pierit în incendiul de lângă Madrid
Yellow News
A murit, încercând să salveze caii! Mircea a pierit în incendiul de lângă Madrid
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Mama gemenilor care au căzut de la etajul 10, în timp ce ea făcea live pe TikTok, a fost eliberată ...
Mama gemenilor care au căzut de la etajul 10, în timp ce ea făcea live pe TikTok, a fost eliberată din închisoare. Cu ce se ocupă acum Andreea
Mesajul transmis de Paris Hilton, după ce a dezvăluit că i-a ajutat pe copiii nevoiași din Craiova: ...
Mesajul transmis de Paris Hilton, după ce a dezvăluit că i-a ajutat pe copiii nevoiași din Craiova: ”Am văzut cum arată speranța adevărată”
Marius Tucă Show începe luni, 18 august, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: Victor Ponta
Marius Tucă Show începe luni, 18 august, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: Victor Ponta
Ispită de la Insula Iubirii, urmărită pe stradă de un individ obsedat de ea. Abia acum a avut curajul ...
Ispită de la Insula Iubirii, urmărită pe stradă de un individ obsedat de ea. Abia acum a avut curajul să povestească: ”M-a filat încă din autobuz”
Această femeie face dezvăluiri uluitoare, după ce a fost declarată moartă timp de 8 minute: ”Am ...
Această femeie face dezvăluiri uluitoare, după ce a fost declarată moartă timp de 8 minute: ”Am auzit o voce care m-a întrebat dacă sunt pregătită”
Trump, mesaj vehement pentru Zelenski înainte de întâlnirea de la Casa Albă: „Trebuie să renunțe ...
Trump, mesaj vehement pentru Zelenski înainte de întâlnirea de la Casa Albă: „Trebuie să renunțe la…”
Vezi toate știrile
×