Acasă » Știri » Momente de coșmar pentru Alina Pușcaș! Fiica ei de doar 6 ani se confruntă cu probleme serioase de sănătate

Momente de coșmar pentru Alina Pușcaș! Fiica ei de doar 6 ani se confruntă cu probleme serioase de sănătate

De: Irina Rasoveanu 18/09/2025 | 20:05
Alina Pușcaș, alături de fiica ei, în spital/ Sursa foto: Instagram

Alina Pușcaș trece prin momente dificile! Prezentatoarea TV a mărturisit că fiica ei de doar 6 ani se confruntă cu probleme serioase de sănătate. În aceste momente, se află în spital alături de ea. Vedeta a povestit că a durat aproape trei luni până ca medicii să pună un diagnostic corect. Află, în articol, toate detaliile!

În ultima perioadă, Alina Pușcaș și-a îngrijorat fanii pentru că nu a mai fost la fel de activă în mediul online. Astfel, vedeta a povestit că trece prin momente grele pentru că fiica ei se confruntă cu probleme de sănătate. Prezentatoarea TV a vrut să tragă și un semnal de alarmă pentru părinți, sfătuiți să fie atenți la fiecare semnal pe care îl primesc de la copiii lor. În cazul fetiței sale, primele semne de întrebare au apărut din cauza cearcănelor.

Cu ce probleme de sănătate se confruntă fiica Alinei Pușcaș

Coșmarul Alinei Pușcaș a început în luna iunie. Inițial, vedeta a observat că fiica ei are cearcăne foarte adânci, ceea ce nu i s-a părut normal pentru un copil de 6 ani. Ulterior, micuța a început să acuze dureri de burtă ușoară.

Prezentatoarea TV nu a stat prea mult pe gânduri și a făcut mai multe analize. Rezultatele au ieșit bune, așa că a decis să meargă mai departe și să facă o ecografie abdominală, cu care a mers, apoi, la un medic nefrolog din cadrul unei clinici private.

Lia Olguța Vasilescu anunță căderea guvernului Bolojan. Când și în ce condiții
Lia Olguța Vasilescu anunță căderea guvernului Bolojan. Când și în ce condiții
Trei zodii care MINT cum respiră. Cum să te ferești de ele
Trei zodii care MINT cum respiră. Cum să te ferești de ele

După ce a citit ecografia, acesta i-a spus că este vorba despre un chist și a asigurat-o că nu trebuie să își facă griji. Mai mult decât atât, medicul i-a propus să se întoarcă în luna august pentru că urma să intre în concediu. Între timp, Alina Pușcaș a ajuns la un alt doctor.

„Am refăcut ecografia abdominală și surpriză! Ecografia din iunie făcută de acel doctor recomandat, la clinica privată, era făcută greșit, prost, și interpretată la fel de prost. El ne spunea că este vorba despre un chist singular pe rinichiul drept. Doamna doctor de aici a descoperit două pietre în rinichi. Dintre care una îi cam obtura canalul de eliminare”, a declarat Alina Pușcaș pe Instagram.

Diagnosticul a luat-o prin surprindere pe vedetă. Alina Pușcaș nu înțelege cum a ajuns fiica ei de doar 6 ani să se confrunte cu asemenea probleme de sănătate. Momentan, micuța este internată în spital pentru a primi tratamentul corespunzător.

„Momentan nu știm de ce a făcut pietrele la rinichi, un copil atât de mic, de 6 ani. Cert este că, pe secție, există copii cu aceeași problemă și de trei ani. Am întrebat-o pe doamna doctor care ar fi variantele, cauza acestor pietre, și ar fi vreo trei. Fie un fond genetic, fie o alergie pe care nu am descoperit-o, fie de la mineralele din apa plată”, a mai spus prezentatoarea TV.

Citește și: Cum îl imită Alina Pușcaș pe Jaguarul de la Insula Iubirii! Vedeta și-a intrat imediat în rol

Tags:
Iți recomandăm
Anunț de ULTIMA ORĂ de la Ministerul Educației! Apar noi schimbări
Știri
Anunț de ULTIMA ORĂ de la Ministerul Educației! Apar noi schimbări
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 19 septembrie, de la ora 20.00
Știri
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 19 septembrie, de la ora 20.00
Vama intră în era reformei. Cine sunt noii șefi numiți de Ilie Bolojan
Mediafax
Vama intră în era reformei. Cine sunt noii șefi numiți de Ilie Bolojan
Lia Olguța Vasilescu anunță căderea guvernului Bolojan. Când și în ce condiții
Gandul.ro
Lia Olguța Vasilescu anunță căderea guvernului Bolojan. Când și în ce condiții
FOTO. Mădălina Ghenea, pur și simplu superbă într-o ținută sumară
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, pur și simplu superbă într-o ținută sumară
Povestea Alisei, favorita secretă a lui Putin. Era invitată la reședința privată a lui Putin o dată la două săptămâni
Adevarul
Povestea Alisei, favorita secretă a lui Putin. Era invitată la reședința privată a...
FOTO Mașini, cocaină și răpiri. Saga unui scandal extravagant care ține de decenii, în familia unuia dintre cei mai bogați italieni
Digi24
FOTO Mașini, cocaină și răpiri. Saga unui scandal extravagant care ține de decenii,...
Demisie răsunătoare la Kremlin / Numărul 2 din administrația lui Putin își dă demisia
Mediafax
Demisie răsunătoare la Kremlin / Numărul 2 din administrația lui Putin își dă...
Parteneri
Antonia, apariție explozivă pe internet! Soția lui Velea i-a înnebunit pe toți. Dieta pe care o urmează ca să arate impecabil
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Antonia, apariție explozivă pe internet! Soția lui Velea i-a înnebunit pe toți. Dieta pe care...
FOTO. Blonda râvnită de bogătașii din toată lumea: „Cea mai drăguță”
Prosport.ro
FOTO. Blonda râvnită de bogătașii din toată lumea: „Cea mai drăguță”
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Amintirile lui Gheorghe Turda despre Petrică Mîțu Stoian, care și-a atras moartea după ce și-a pus numele pe cruce: „Nu era invidios, ca alți olteni”
Click.ro
Amintirile lui Gheorghe Turda despre Petrică Mîțu Stoian, care și-a atras moartea după ce și-a...
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
WOWBiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică...
Parada luxului la Windsor. Kate a furat privirile cu tiara Prințesei Diana. Rochia
Antena 3
Parada luxului la Windsor. Kate a furat privirile cu tiara Prințesei Diana. Rochia "îndrăzneață" a...
Ce se întâmplă în PSD: supraveghere, presiuni, intimidări și amenințări. „Nu este încă un moment de asumare publică”
Digi 24
Ce se întâmplă în PSD: supraveghere, presiuni, intimidări și amenințări. „Nu este încă un moment...
Spectacol pe cer mâine dimineață: Luna, Venus și steaua Regulus se aliniază într-o conjuncție rară
Digi24
Spectacol pe cer mâine dimineață: Luna, Venus și steaua Regulus se aliniază într-o conjuncție rară
Invitație la TEST DRIVE pentru bucureșteni. Cele mai interesante modele chinezești
Promotor.ro
Invitație la TEST DRIVE pentru bucureșteni. Cele mai interesante modele chinezești
A murit actorul din „Anatomia lui Grey”! Brad Everett Young și-a pierdut viața în urma unui accident cumplit
kanald.ro
A murit actorul din „Anatomia lui Grey”! Brad Everett Young și-a pierdut viața în urma...
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
Laura Cosoi, fericită pentru noua etapă din viața ei: „Dau naștere celui de-al cincilea copil al meu.”
kfetele.ro
Laura Cosoi, fericită pentru noua etapă din viața ei: „Dau naștere celui de-al cincilea copil...
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
WOWBiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc...
observatornews.ro
"Asta ar însemna ruşii pe Prut". Avertismentul fostului premier moldovean, înainte de alegeri
BANCUL ZILEI. Vecina bate la ușa lui Bulă: - Vreau să fac amor toată noaptea! Ești ocupat?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vecina bate la ușa lui Bulă: - Vreau să fac amor toată noaptea!...
Meta Ray-Ban Display, ochelarii inteligenți ce pot fi controlați prin gesturi. Ce performanțe au?
go4it.ro
Meta Ray-Ban Display, ochelarii inteligenți ce pot fi controlați prin gesturi. Ce performanțe au?
O galaxie de 10 ori mai puternică decât Calea Lactee
Descopera.ro
O galaxie de 10 ori mai puternică decât Calea Lactee
Viorica Dăncilă a făcut public un detaliu extrem de dureros: „N-o să uit niciodată, te marchează pentru tot restul vieții. Eram la Strasbourg, și într-o dimineață asistenta pe care o aveam a bătut la ușă…” Spune că a șocat-o ce a urmat
Viva.ro
Viorica Dăncilă a făcut public un detaliu extrem de dureros: „N-o să uit niciodată, te marchează pentru...
Ambasada Rusiei, dată în judecată pentru imobilul de 1,4 milioane de euro pe care îl ocupă în București. Cum s-a ajuns în această situație
Fanatik.ro
Ambasada Rusiei, dată în judecată pentru imobilul de 1,4 milioane de euro pe care îl...
S-a aflat cine moștenește averea de peste 40 de milioane de euro a marelui campion de box Ricky Hatton
Fanatik.ro
S-a aflat cine moștenește averea de peste 40 de milioane de euro a marelui campion...
Război hibrid împotriva României. Ce interes are Rusia prin Călin Georgescu. Băsescu: Ne consideră dușmani
Capital.ro
Război hibrid împotriva României. Ce interes are Rusia prin Călin Georgescu. Băsescu: Ne consideră dușmani
Pensii 2026. Fără taxe și impozite la pensie, de la 1 ianuarie. Cum va funcționa noul sistem de „pensie activă”
Romania TV
Pensii 2026. Fără taxe și impozite la pensie, de la 1 ianuarie. Cum va funcționa...
Cei mai buni fotbaliști din SuperLiga României, conform EA SPORTS FC 26
Go4Games
Cei mai buni fotbaliști din SuperLiga României, conform EA SPORTS FC 26
România, provocată direct de Rusia. Traian Băsescu, avertisment privind planul Moscovei: Nu suntem pregătiți!
Capital.ro
România, provocată direct de Rusia. Traian Băsescu, avertisment privind planul Moscovei: Nu suntem pregătiți!
Sfatul lui Băsescu pentru Bolojan. Cuvântul pe care n-ar trebui să-l mai rostească niciodată
evz.ro
Sfatul lui Băsescu pentru Bolojan. Cuvântul pe care n-ar trebui să-l mai rostească niciodată
Victor Ponta: Mi-am făcut CARTEA de identitate electronică, apoi am aflat că trebuie să am o hârtie ca dovadă a domiciliului cu mine
Gandul.ro
Victor Ponta: Mi-am făcut CARTEA de identitate electronică, apoi am aflat că trebuie să am...
Ce avere are acum milionarul român care merge cu metroul şi care în trecut repara televizoare
as.ro
Ce avere are acum milionarul român care merge cu metroul şi care în trecut repara...
Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu că mama ei a pozat în Playboy: „Avea 2 ani”. Reacția surprinzătoare a micuței
A1
Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu că mama ei a pozat în...
Adevărul dureros spus cu voce tremurând:
radioimpuls.ro
Adevărul dureros spus cu voce tremurând: "Mi-a luat mult timp să accept". Priscilla Presley, despre...
Iubita fostului fotbalist de la FCSB, apariție neașteptată la MasterChef. Ce a făcut Florin Dumitrescu când a văzut-o
Fanatik.ro
Iubita fostului fotbalist de la FCSB, apariție neașteptată la MasterChef. Ce a făcut Florin Dumitrescu...
Ce riscă, de fapt, Toto Dumitrescu după accidentul în care a fost implicat. Comparația cu Mario Iorgulescu. De ce e mai gravă fuga de la locul accidentului decât omorul din culpă
Fanatik.ro
Ce riscă, de fapt, Toto Dumitrescu după accidentul în care a fost implicat. Comparația cu...
Știrile zilei, 12 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 12 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Anunț de ULTIMA ORĂ de la Ministerul Educației! Apar noi schimbări
Anunț de ULTIMA ORĂ de la Ministerul Educației! Apar noi schimbări
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 19 septembrie, de la ora 20.00
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 19 septembrie, de la ora 20.00
Secretul Gabrielei Cristea pentru gogoșari în oțet. Rețeta pe care o folosește de mai mulți ani
Secretul Gabrielei Cristea pentru gogoșari în oțet. Rețeta pe care o folosește de mai mulți ani
Ilie Bolojan pregătește primele vești bune pentru români! De când vor veni facturile mai mici
Ilie Bolojan pregătește primele vești bune pentru români! De când vor veni facturile mai mici
Pescobar are planuri mari pentru afacerile sale! A mers în Japonia și Coreea de Sud pentru a „fura” ...
Pescobar are planuri mari pentru afacerile sale! A mers în Japonia și Coreea de Sud pentru a „fura” noi idei
Anda Adam și soțul ei, Joseph, la un pas să părăsească Asia Express. Ce mesaj a transmis vedeta ...
Anda Adam și soțul ei, Joseph, la un pas să părăsească Asia Express. Ce mesaj a transmis vedeta după ce au fost salvați: „Mi-ar fi părut rău”
Vezi toate știrile
×