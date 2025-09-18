Momente de coșmar pentru Alina Pușcaș! Fiica ei de doar 6 ani se confruntă cu probleme serioase de sănătate

Alina Pușcaș trece prin momente dificile! Prezentatoarea TV a mărturisit că fiica ei de doar 6 ani se confruntă cu probleme serioase de sănătate. În aceste momente, se află în spital alături de ea. Vedeta a povestit că a durat aproape trei luni până ca medicii să pună un diagnostic corect. Află, în articol, toate detaliile!

În ultima perioadă, Alina Pușcaș și-a îngrijorat fanii pentru că nu a mai fost la fel de activă în mediul online. Astfel, vedeta a povestit că trece prin momente grele pentru că fiica ei se confruntă cu probleme de sănătate. Prezentatoarea TV a vrut să tragă și un semnal de alarmă pentru părinți, sfătuiți să fie atenți la fiecare semnal pe care îl primesc de la copiii lor. În cazul fetiței sale, primele semne de întrebare au apărut din cauza cearcănelor.

Cu ce probleme de sănătate se confruntă fiica Alinei Pușcaș

Coșmarul Alinei Pușcaș a început în luna iunie. Inițial, vedeta a observat că fiica ei are cearcăne foarte adânci, ceea ce nu i s-a părut normal pentru un copil de 6 ani. Ulterior, micuța a început să acuze dureri de burtă ușoară.

Prezentatoarea TV nu a stat prea mult pe gânduri și a făcut mai multe analize. Rezultatele au ieșit bune, așa că a decis să meargă mai departe și să facă o ecografie abdominală, cu care a mers, apoi, la un medic nefrolog din cadrul unei clinici private.

După ce a citit ecografia, acesta i-a spus că este vorba despre un chist și a asigurat-o că nu trebuie să își facă griji. Mai mult decât atât, medicul i-a propus să se întoarcă în luna august pentru că urma să intre în concediu. Între timp, Alina Pușcaș a ajuns la un alt doctor.

„Am refăcut ecografia abdominală și surpriză! Ecografia din iunie făcută de acel doctor recomandat, la clinica privată, era făcută greșit, prost, și interpretată la fel de prost. El ne spunea că este vorba despre un chist singular pe rinichiul drept. Doamna doctor de aici a descoperit două pietre în rinichi. Dintre care una îi cam obtura canalul de eliminare”, a declarat Alina Pușcaș pe Instagram.

Diagnosticul a luat-o prin surprindere pe vedetă. Alina Pușcaș nu înțelege cum a ajuns fiica ei de doar 6 ani să se confrunte cu asemenea probleme de sănătate. Momentan, micuța este internată în spital pentru a primi tratamentul corespunzător.

„Momentan nu știm de ce a făcut pietrele la rinichi, un copil atât de mic, de 6 ani. Cert este că, pe secție, există copii cu aceeași problemă și de trei ani. Am întrebat-o pe doamna doctor care ar fi variantele, cauza acestor pietre, și ar fi vreo trei. Fie un fond genetic, fie o alergie pe care nu am descoperit-o, fie de la mineralele din apa plată”, a mai spus prezentatoarea TV.

