Zi plină de emoții pentru Alina Pușcaș! Fiica mijlocie, Melissa, a fost operată sub anestezie generală

Alina Pușcaș trece prin momente pline de emoție și grijă, după ce fiica sa mijlocie, Melissa, urmează să fie supusă unei intervenții chirurgicale. Fetița, care în urmă cu doi ani a suferit o fractură la mâna dreaptă, va fi operată pentru îndepărtarea tijelor metalice montate la acel moment pentru o vindecare completă.

Operația are loc astăzi, iar micuța va fi anesteziată general, motiv pentru care părinții ei trăiesc orele dinaintea intervenției cu îngrijorare și speranță. Soțul Alinei Pușcaș se află deja la spital, alături de Melissa, pentru a-i oferi sprijinul necesar înainte de momentul delicat al anesteziei și operației propriu-zise.

Fiica Alinei Pușcaș se operează

Prezentatoarea, cunoscută pentru implicarea sa maximă atât în carieră, cât și în viața de familie, se confruntă cu o zi deosebit de dificilă. În timp ce fiica ei se pregătește pentru intervenție, Alina trebuie să îndeplinească și o responsabilitate importantă pe plan profesional: predarea primei lucrări oficiale la facultatea UNArte, unde urmează studii în domeniul artistic.

„Astăzi avem două evenimente, unul în care Melissa, mijlocia noastră, trebuie să se opereze pentru că acum doi ani a avut o fractură la mâna dreaptă, pentru că doctorul a fost nevoit să îi pună două tije pentru o recuperare cât mai sigură și cât mai rapidă, și astăzi trebuie să îi scoatem tijele și am și de predat prima lucrare oficială la UNARTE”, a spus Alina Pușcaș, pe Instagram.

Deși și-ar fi dorit să fie de la început alături de fiica sa, programul universitar a făcut ca prezentatoarea să împartă această zi între emoțiile din spital și cerințele academice. După finalizarea prezentării lucrării de facultate, Alina urmează să se alăture familiei la spital, pentru a fi prezentă la externarea și recuperarea Melissei.

„Adevărul e că e destul de greu să te concentrezi cu partea creativă și să fii acolo întru totul știind că unul dintre copii este pregătit de anestezie generală (…) După ce voi preda lucrarea, voi intra eu la susținere și însoțire. M-am săturat de spitale, nu mai vreau să intru în ele deloc, dar mereu am reușit să rezolvăm micile probleme”, a mai spus aceasta.

