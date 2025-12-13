Acasă » Știri » Tren de pe ruta București-Kiev, vizat de amenințare cu bomba! Alertă la frontiera de nord a Republicii Moldova

De: Andreea Stăncescu 13/12/2025 | 22:30
Amenințare cu bomba în tren / Sursa foto: Pexels

Autoritățile din Republica Moldova au declanșat sâmbătă, 13 decembrie, o alertă cu bombă la frontiera de nord a țării, după ce au fost anunțate despre o posibilă minare a unui tren internațional aflat în tranzit pe ruta București – Kiev.

Potrivit informațiilor transmise de Poliția de Frontieră, semnalul de alarmă „Exploziv BRAVO” a fost activat la ora 12:57, în cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Otaci, în urma unei notificări primite de la Centrul Regional de Coordonare Nord. Alerta a fost transmisă după ce însoțitorul de bord al trenului internațional nr. 100 a informat autoritățile că ar putea exista o amenințare cu bombă la bord.

Incidentul a avut loc în timp ce trenul, format din patru vagoane, se afla în Punctul de Trecere a Frontierei Vălcineț, la ieșirea din Republica Moldova către Ucraina. Dispeceratul Căilor Ferate din Moldova a fost anunțat de partenerii ucraineni de la Ukrzaliznytsia, care au raportat că un bărbat apelase linia verde pentru a transmite o amenințare privind minarea trenului.

Sursa foto: Arhivă Cancan.ro

Autoritățile au intervenit rapid

În momentul declanșării alertei, toate structurile speciale de intervenție au fost mobilizate rapid la fața locului. Polițiștii de frontieră, echipele anti-tero și specialiștii în explozivi au pus în aplicare procedurile de siguranță pentru a verifica minuțios trenul și zona din jurul acestuia. Scopul principal a fost asigurarea protecției pasagerilor și a personalului feroviar, precum și menținerea controlului asupra traficului internațional.

Autoritățile nu au oferit încă detalii despre rezultatul verificărilor sau despre eventuale consecințe asupra circulației trenurilor. Până la finalizarea investigațiilor, măsurile de siguranță rămân în vigoare, iar traficul în zonă este monitorizat cu atenție pentru a preveni orice risc potențial.

Situația a fost gestionată cu promptitudine de autoritățile moldovene, care colaborează cu partenerii ucraineni și români pentru a clarifica natura amenințării și pentru a restabili complet normalitatea în traficul feroviar internațional.

